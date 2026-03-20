UEFA Conference League: Crystal Palace vượt qua Larnaca để tiến vào tứ kết

Ismaila Sarr lập cú đúp giúp Crystal Palace giành chiến thắng 2-1 sau hiệp phụ trước AEK Larnaca tại Síp, qua đó giành vé vào tứ kết UEFA Conference League với cùng tỷ số.

Crystal Palace đã trải qua một mùa giải đầy biến động, bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của trung vệ Marc Guehi đến Man.City, và việc HLV Oliver Glasner thông báo sẽ rời đi vào cuối mùa giải. Nhưng CLB Anh vẫn đang cạnh tranh để bổ sung thêm danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử, sau FA Cup giành được mùa trước, trong chiến dịch châu Âu đầu tiên của họ. “Đây là một thành tựu to lớn”, Glasner nói với TNT Sports. “Chúng tôi mong muốn tận dụng tối đa 3 tuần này bởi vì trận đấu chính thức tiếp theo của chúng tôi là gặp Fiorentina tại Selhurst Park”.

Glasner đã tung ra đội hình mạnh cho trận lượt về vòng 1/8 sau khi 2 chiến thắng ở 4 vòng đấu gần nhất giúp họ giảm bớt nỗi lo xuống hạng ở Ngoại hạng Anh. Đội khách vươn lên dẫn trước ở phút thứ 13 khi Sarr nhận đường chuyền chạm người đổi hướng của Adam Wharton. Tiền vệ cánh người Senegal giữ được bình tĩnh, vượt qua thủ môn Zlatan Alomerovic của đội chủ nhà và dứt điểm vào lưới trống. Sarr tưởng rằng mình đã nhân đôi cách biệt ngay sau đó nhưng trọng tài đã phất cờ báo việt vị.

Tuy nhiên, Larnarca vẫn giữ được thế trận bất chấp sức ép kéo dài của Crystal Palace, và gỡ hòa ở phút thứ 18 của hiệp 2 bằng cú đánh đầu của Enric Saborit. Hậu vệ trái người Tây Ban Nha sau đó bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 73 sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi với Sarr, nhưng đội chủ nhà đã giữ vững tỷ số để buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, đội bóng Síp chỉ còn 10 người đã không thể kéo Crystal Palace đến loạt đá luân lưu, khi Sarr ghi bàn ở phút 99 từ đường chuyền ngược của Daichi Kamada.

Vào tứ kết, Crystal Palace sẽ đối đầu với Fiorentina, đội 2 lần á quân UEFA Conference League, sau khi CLB Italy giành chiến thắng 2-1 trước Rakow Czestochowa tại Ba Lan, qua đó hoàn thành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Strasbourg cần bàn thắng ở phút 71 của Valentin Barco để giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Rijeka của Croatia, và lọt vào tứ kết một giải đấu lớn cấp châu lục lần đầu tiên kể từ Cúp C1 châu Âu mùa giải 1979-1980. Strasbourg của HLV Gary O'Neil sẽ tiếp tục đối đầu với Mainz, đội đã đánh bại Sigma Olomouc của CH Séc với tỷ số 2-0 tại Đức, và giành chiến thắng chung cuộc với cùng tỷ số.

AZ Alkmaar đã đè bẹp Sparta Prague với tỷ số 4-0 tại thủ đô CH Séc, thắng với tổng tỷ số 6-1, trong đó Troy Parrott ghi bàn thắng thứ 10 của anh tại Conference League mùa này. CLB Hà Lan sẽ tiếp tục gặp Shakhtar Donetsk. Trong khi Rayo Vallecano sẽ chạm trán AEK Athens để tranh suất vào bán kết.

LINH SƠN