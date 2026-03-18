Lần đầu tiên trong lịch sử nhà vô địch châu Phi được quyết định bởi… một phán quyết

Đội tuyển Morocco đã bất ngờ được trao chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025 vào thứ Ba bởi các Thẩm phán phúc thẩm, những người đã hủy bỏ chiến thắng của Senegal trong trận chung kết đầy hỗn loạn hồi tháng 1.

Trong trận chung kết ngày 18-1 tại Rabat, các cầu thủ Senegal - dưới sự thúc giục của HLV Pape Thiaw - đã rời khỏi sân trong 15 phút để phản đối khi Morocco được hưởng quả phạt đền ở những giây cuối cùng của trận đấu. Khi trận đấu có thể tiếp tục, cú sút phạt đền của tiền đạo Brahim Diaz của Morocco đã bị thủ môn Edouard Mendy cản phá. Thay vào đó, Pape Gueye đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 94 của hiệp phụ để Senegal lần thứ 2 giành chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi. “Những chú sư tử Teranga” đã vô địch năm 2021 sau loạt sút luân lưu với Ai Cập.

Sau khi trận chung kết đầy hỗn loạn khép lại, một loạt án phạt đã được đưa ra. Theo đó, Senegal nhận án phạt 615.000 USD vì hành vi của đội bóng và người hâm mộ. Về cá nhân, HLV đội tuyển Senegal, Pape Thiaw đã bị cấm chỉ đạo 5 trận và phạt 100.000 USD vì “hành vi phi thể thao” sau khi ông yêu cầu đội bóng rời sân. Ngoài ra, các cầu thủ Senegal như Iliman Ndiaye và Ismaila Sarr cũng bị cấm thi đấu 2 trận thuộc khuôn khổ CAF vì hành vi thiếu chuyên nghiệp đối với trọng tài. Về phía Morocco, đội trưởng Achraf Hakimi nhận án cấm 2 trận của CAF vì “hành vi phi thể thao” trong trận chung kết, Ismael Saibari cũng bị đình chỉ thi đấu 3 trận chính thức của CAF và bị phạt 100.000 USD.

Tại phiên điều trần ban đầu, Ủy ban kỷ luật của CAF đã bác bỏ yêu cầu của Morocco về việc hủy bỏ kết quả trận đấu. Tuy nhiên, vào thứ Ba, Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) cho biết Hội đồng phúc thẩm của họ đã phán quyết rằng Senegal “đã bị tuyên bố bỏ cuộc trong trận chung kết” và chiến thắng 1-0 trong hiệp phụ trở thành chiến thắng 3-0 mặc định cho nước chủ nhà Morocco. CAF đã viện dẫn điều 82 của quy định giải đấu, nêu rõ: “Nếu vì bất kỳ lý do nào, một đội rút khỏi giải đấu hoặc không có mặt cho trận đấu, hoặc từ chối thi đấu hoặc rời sân trước khi trận đấu kết thúc mà không có sự cho phép của trọng tài, đội đó sẽ bị coi là thua cuộc và sẽ bị loại vĩnh viễn khỏi giải đấu hiện tại”.

Phán quyết hôm thứ Ba đã trao cho Morocco danh hiệu vô địch châu Phi đầu tiên kể từ năm 1976. Trong một tuyên bố, Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Maroc (FRMF) cho biết: “Cách tiếp cận của chúng tôi chưa bao giờ nhằm mục đích thách thức thành tích thể thao của các đội tham gia giải đấu này, mà chỉ nhằm yêu cầu áp dụng các quy định của giải đấu. Liên đoàn tái khẳng định cam kết tôn trọng các quy tắc, đảm bảo tính minh bạch trong khuôn khổ cạnh tranh và duy trì sự ổn định trong các giải đấu châu Phi…”.

Vụ việc có thể được kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đặt tại Lausanne, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, bất kỳ kháng cáo nào của Senegal lên CAS thông thường sẽ mất khoảng một năm để có phán quyết.

LINH SƠN