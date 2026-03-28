Pochettino tuyên bố tuyển Mỹ có thể vô địch World Cup

Trước các trận giao hữu với đội tuyển Bỉ vào thứ Bảy, và Bồ Đào Nha vào thứ Ba tới, HLV Mauricio Pochettino đã công khai nhắc lại thông điệp đã trực tiếp truyền đạt cho các cầu thủ khi họ tập trung tại trại huấn luyện tuần này: tuyển Mỹ có thể vô địch World Cup!

Đội tuyển Mỹ chưa từng lọt vào bán kết World Cup kể từ giải đấu đầu tiên năm 1930, và chưa từng vào tứ kết kể từ năm 2002. Kể từ đó, họ đã bị loại ở vòng 16 đội vào các năm 2010, 2014 và 2022, thậm chí bị loại ở vòng bảng năm 2006 và không đủ điều kiện tham dự World Cup năm 2018. Còn để vô địch World Cup sẽ khó như thế nào? Chỉ có 8 quốc gia từng vô địch World Cup: Brazil (5 lần), Đức và Italy (mỗi nước 4 lần), Argentina (3 lần), Pháp và Uruguay (mỗi nước 2 lần), và Anh và Tây Ban Nha (mỗi nước 1 lần).

Nhưng Pochettino, người thay thế Gregg Berhalter làm HLV đội tuyển Mỹ vào cuối năm 2024, cho rằng tinh thần của người Mỹ - những người đang tự hào khi quốc gia của họ sẽ đăng cai phần lớn số trận đấu tại kỳ World Cup 2026 - là lý do để lạc quan. “Điều tôi muốn nói là: Tôi ở đây vì tôi tin rằng chúng ta có thể chiến thắng, và điều tôi muốn nhắn nhủ với mọi cầu thủ là hãy thực sự tin tưởng. Vô địch World Cup, tại sao không phải chúng ta? Chúng ta cần phải thực sự tin rằng có thể ở đó. Chúng ta cần phải mơ ước… Chúng ta cần truyền tải nguồn năng lượng và cảm xúc tích cực đến người dân, để người dân thực sự tin tưởng vào chúng ta và chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta”.

Tại World Cup 2026, là đồng chủ nhà, các đội tuyển Mỹ, Mexico và Canada được xếp hạt giống nên tránh phải đối đầu với các đội mạnh ở vòng đầu tiên. Tuyển Mỹ, xếp hạng 15 thế giới, sẽ mở màn bằng trận đấu với Paraguay (hạng 41) vào ngày 12-6, một tuần sau đó là trận gặp Australia (hạng 27) và kết thúc vòng bảng với trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 23), hoặc Kosovo (hạng 78) vào ngày 25-6.

Với việc World Cup 2026 lần đầu mở rộng từ 32 lên 48 đội tuyển quốc gia, sẽ có 2 đội đứng đầu mỗi trong 12 bảng, cùng với 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, sẽ tiến vào vòng knock-out đầu tiên (vòng 32 đội). Lần cuối cùng các đội xếp thứ 3 lọt vào vòng đấu loại trực tiếp cũng là lần cuối cùng Mỹ đăng cai World Cup, một giải đấu khi đó chỉ gồm 24 đội vào năm 1994. Và người Mỹ đã tiến vào vòng tiếp theo với tư cách là một trong số đó, nhưng sau đó đã để thua nhà vô địch cuối cùng là Brazil ở vòng 16 đội.

Pochettino có vẻ cũng đã xác định được bộ khung đội hình tham dự World Cup. Ngoài Tyler Adams, Sergino Dest, Diego Luna và Haji Wright là các trụ cột vắng mặt vì chấn thương, cựu HLV của Tottenham và PSG chỉ triệu tập 27 cầu thủ cho 2 trận giao hữu quan trọng trong tháng 3. Pochettino dự kiến sẽ công bố 26 cái tên chính thức vào ngày 26-5.

PHI SƠN