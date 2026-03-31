Máy tính dự đoán vòng chung kết Play-off World Cup 2026

Sau loạt trận bán kết đầy kịch tính và bất ngờ, 12 đội tuyển vẫn còn cơ hội tranh 6 tấm vé cuối cùng đến World Cup 2026. Các trận chung kết diễn ra vào giữa tuần này sẽ chính thức khép lại hành trình vòng loại. Dưới đây là dự đoán từ siêu máy tính Opta cho từng cặp đấu.

Khu vực châu Âu (UEFA)

Nhánh A: Bosnia-Herzegovina vs Italy

Italy vượt qua Bắc Ireland với chiến thắng 2-0 nhờ công của Sandro Tonali và Moise Kean. Trong khi đó, Bosnia tạo nên cú sốc lớn khi loại Wales trên sân Cardiff: Dan James mở tỷ số cho xứ Wales, nhưng Edin Dzeko – tiền đạo kỳ cựu 40 tuổi – đánh đầu gỡ hòa ở phút 86 trước khi Bosnia thắng 4-2 trên chấm luân lưu.

Điểm nhấn: Dzeko đang có phong độ cao với 6 bàn trong 7 trận gần nhất cho đội tuyển – chỉ kém 1 bàn so với 25 trận trước đó cộng lại. Anh đã chơi bóng nhiều năm tại Italy và hiểu rất rõ đối thủ. Với lợi thế sân nhà ở Zenica, Bosnia mơ về lần đầu tiên dự World Cup kể từ khi độc lập.

Dự đoán của Opta:

- Italy thắng trong 90 phút: 59,6%

- Bosnia thắng: 19,5%

- Hòa (dẫn đến hiệp phụ): 20,8%

Dù Italy từng thất bại ở play-off World Cup 2018 và 2022, siêu máy tính vẫn đánh giá Azzurri cao hơn nhờ kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội.

Nhánh B: Thụy Điển vs Ba Lan

Thụy Điển – đội kết thúc vòng bảng với 2 hòa, 4 thua – bất ngờ lấy lại phong độ khi đè bẹp Ukraina 3-1. Viktor Gyökeres lập hat-trick, dù đội bóng của Graham Potter vắng Dejan Kulusevski và Alexander Isak vì chấn thương. Ba Lan ngược dòng thắng Albania 2-1 với bàn gỡ của Robert Lewandowski ở tuổi 37.

Điểm nhấn: Cuộc đối đầu giữa hai “sát thủ” hàng đầu: Lewandowski có 6 lần tham gia vào bàn thắng (4 bàn, 2 kiến tạo) trong 5 trận vòng loại gần nhất; Gyökeres vừa ghi hat-trick ở bán kết. Cả hai đều khao khát dẫn dắt đội nhà đến World Cup.

Dự đoán của Opta:

- Thụy Điển thắng: 40,9%

- Ba Lan thắng: 32,4%

- Hòa (hiệp phụ): 26,7%

Tỷ lệ sát sao cho thấy đây là cặp đấu khó lường nhất nhánh châu Âu.

Nhánh C: Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ

Kosovo tạo nên cơn địa chấn khi thắng Slovakia 4-3 ngay trên sân khách trong trận cầu 7 bàn. Đây là lần đầu tiên Kosovo tiến gần đến World Cup. Thổ Nhĩ Kỳ cũng vất vả vượt qua Rumania với bàn thắng duy nhất của Ferdi Kadioglu.

Điểm nhấn: Kosovo được thi đấu trên sân nhà ở trận chung kết, nơi họ đã tạo nên bất ngờ ở bán kết. Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng vượt trội và từng vào tứ kết Euro 2024.

Dự đoán của Opta:

- Thổ Nhĩ Kỳ thắng: 48,8%

- Kosovo thắng: 27,2%

- Hòa (hiệp phụ): 23,9%

Cơ hội của Kosovo cao hơn đáng kể so với bán kết (22,5%), nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là ứng cử viên sáng giá.

Nhánh D: CH Séc vs Đan Mạch

CH Séc lội ngược dòng ngoạn mục: bị dẫn 0-2 ngay trên sân nhà trước CH Ireland, nhưng gỡ hòa 2-2 và thắng luân lưu 4-3. Đan Mạch không gặp khó khăn khi thắng Bắc Macedonia 4-0 với các bàn thắng của Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen (2 bàn) và Christian Nørgaard.

Điểm nhấn: Cả hai đều có hàng công mạnh và lối chơi giàu thể lực. Đan Mạch được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm và đẳng cấp đội hình.

Dự đoán của Opta:

- Đan Mạch thắng: 42,1%

- Cộng hòa Séc thắng: 32,5%

- Hòa (hiệp phụ): 25,5%

Đây hứa hẹn là trận chung kết cân bằng nhất nhánh châu Âu với khả năng kéo dài đến hiệp phụ cao nhất.

Khu vực liên lục địa

Nhánh 1: CHDC Congo vs Jamaica

Jamaica chỉ thắng tối thiểu New Caledonia 1-0 nhờ bàn của Bailey Cadamarteri. Trong khi đó, CHDC Congo – từng vào vòng 16 đội giải vô địch châu Phi AFCON 2026 – đã vượt qua Cameroon và Nigeria ở vòng loại châu Phi để đến đây.

Điểm nhấn: CHDC Congo là đội bóng mạnh nhất nhánh với thứ hạng 47 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ từng dự World Cup 1974 với tên gọi Zaire và đang khao khát trở lại sân chơi lớn sau 52 năm. Jamaica lần cuối dự World Cup là năm 1998.

Dự đoán của Opta:

- CHDC Congo thắng: 67,7%

- Jamaica thắng: 14,9%

- Hòa (hiệp phụ): 17,4%

Nhánh 2: Iraq vs Bolivia

Bolivia lội ngược dòng trước Suriname: bị dẫn 0-1 đến phút 70, nhưng hai bàn thắng muộn của Moisés Paniagua và Miguel Terceros (phạt đền) giúp họ thắng 2-1. Iraq giành quyền vào chung kết nhờ chiến thắng kịch tính trước UAE ở vòng loại châu Á (thắng 3-2 sau hai lượt, với bàn quyết định ở phút 90+17).

Điểm nhấn: Cả hai đều muốn trở lại World Cup sau nhiều thập kỷ. Bolivia lần cuối dự World Cup là năm 1994 (cũng tại Mỹ). Iraq chỉ một lần xuất hiện vào năm 1986 (cũng tại Mexico). Đây là trận đấu mang ý nghĩa lịch sử với cả hai nền bóng đá.

Dự đoán của Opta:

- Iraq thắng: 37,5%

- Bolivia thắng: 35,2%

- Hòa (hiệp phụ): 27,3%

Đây là cặp đấu cân bằng nhất trong tất cả các trận chung kết, với khả năng phải bước vào hiệp phụ cao nhất (27,3%).

---

Tổng kết

Sau loạt trận cuối cùng, 6 cái tên sẽ hoàn thiện danh sách 48 đội tham dự World Cup 2026. Dựa trên mô phỏng, 6 đội có xác suất cao nhất giành vé là: Italy, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, DR Congo và Iraq (hoặc Bolivia). Tuy nhiên, bóng đá luôn đầy bất ngờ – Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Czechia, Jamaica hay Bolivia đều có thể tạo địa chấn.

HỒ VIỆT