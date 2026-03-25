Play-off liên lục địa: Các đội tuyển tranh 2 vé dự World Cup 2026 ở Mexico

Hai trong số những tấm vé cuối cùng đến World Cup 2026 sẽ được tranh giành khi vòng play-off liên lục địa, một “giải đấu mini” dự báo đầy kịch tính khởi tranh tại Mexico vào thứ Năm, nơi quy tụ 6 đội tuyển ít tên tuổi đến từ khắp nơi trên thế giới.

CHDC Congo đầy tự tin sau khi loại bỏ Cameroon và Nigeria ở vòng play-off khu vực châu Phi.

New Caledonia (Châu Đại Dương), Suriname, Jamaica (Bắc, Trung Mỹ và Caribe), Bolivia (Nam Mỹ), Iraq (châu Á) và Cộng hòa Dân chủ Congo (châu Phi) tạo nên dàn ứng cử viên đa dạng, tranh giành 2 suất tham dự vòng chung kết World Cup mở rộng lên 48 đội diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu mini ở Guadalajara và Monterrey cũng đóng vai trò là cuộc thử nghiệm cho 2 thành phố sẽ đăng cai các trận đấu World Cup vào tháng 6, mang đến cho chủ nhà Mexico cơ hội thể hiện sự sẵn sàng của mình sau những lo ngại về an ninh gần đây.

Vòng play-off liên lục địa bắt đầu vào thứ Năm, với trận đấu giữa New Caledonia - lãnh thổ nhỏ bé thuộc Pháp ở Thái Bình Dương - và Jamaica tại Guadalajara. Đội thắng sẽ tiến vào vòng tiếp theo để gặp CHDC Congo tại cùng địa điểm vào ngày 31-3, tranh một tấm vé dự World Cup. Đội nào vượt qua vòng play-off sẽ gia nhập bảng K cùng với Colombia, Bồ Đào Nha và Uzbekistan.

Tại Monterrey, Bolivia - đội đang tìm kiếm lần đầu tiên tham dự World Cup kể từ vòng chung kết năm 1994 tại Mỹ - sẽ đối đầu với Suriname, thuộc địa cũ của Hà Lan ở bờ biển phía đông bắc. Đội thắng sẽ tiến vào trận đấu quyết định với Iraq vào tuần tới để tranh suất thứ 2 dự World Cup. Đội nào vượt qua vòng play-off sẽ nằm trong bảng I đầy khó khăn, nơi có Pháp, Na Uy và Senegal đang chờ đợi.

Play-off liên lục địa tại Mexico quy tụ 6 đội tuyển từ khắp nơi trên thế giới để tranh 2 suất dự World Cup 2026.

Trên lý thuyết, và theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Iraq và CHDC Congo được đánh giá là những ứng viên nặng ký nhất để tiến qua vòng play-off. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị của Iraq đã bị cản trở bởi sự bùng nổ chiến tranh ở Trung Đông do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ ngày 28-2 gây ra. HLV trưởng của Iraq, Graham Arnold ban đầu đã kêu gọi FIFA hoãn trận play-off của đội mình, nói rằng nhiều cầu thủ và nhân viên hậu cần đã bị mắc kẹt do chiến tranh. Tuy nhiên, các cầu thủ và nhân viên đóng tại Baghdad đã rời khỏi đất nước sau khi được cho là đã di chuyển bằng đường bộ đến Jordan, trước khi bay đến Mexico. Đội tuyển Iraq đang nỗ lực giành vé tham dự World Cup lần thứ 2, sau khi giành quyền tham dự vòng chung kết năm 1986 tại Mexico - nơi họ thua cả 3 trận vòng bảng trước Paraguay, Bỉ và Mexico.

Trong khi đó, đối với CHDC Congo, thời gian chờ đợi để giành vé tham dự vòng chung kết World Cup lần thứ 2 thậm chí còn dài hơn. Quốc gia này, trước đây được biết với tên là Zaire, lần cuối cùng tham dự vòng chung kết World Cup là vào năm 1974 tại Đức, nơi họ bị loại ngay từ vòng bảng sau những thất bại trước Scotland, Nam Tư và Brazil mà không ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, CHDC Congo có lý do để tin rằng thời gian chờ đợi dài để trở lại vòng chung kết cuối cùng có thể kết thúc sau khi vượt qua vòng play-off khu vực châu Phi, loại bỏ Cameroon và Nigeria để tiến vào vòng đấu này.

VIỆT TÙNG