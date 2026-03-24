Play-off World Cup 2026 châu Âu: Áp lực đè nặng lên Italy

Những đại diện cuối cùng tham dự World Cup 2026 sẽ được quyết định trong tuần tới, với 16 đội tuyển - 12 đội á quân từ các bảng vòng loại và 4 đội giành vé thông qua kết quả UEFA Nations League - sẽ tranh giành 4 suất cuối cùng dành cho các quốc gia châu Âu.

Nhánh A

Đội tuyển Italy, 4 lần vô địch World Cup, đang đối mặt với áp lực rất lớn khi cố gắng giành vé tham dự giải đấu lần đầu tiên kể từ năm 2014. Sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch năm 2006, thành tích của Azzurri tại World Cup rất tệ. Họ đã 2 lần liên tiếp bị loại ở vòng bảng trước khi hoàn toàn bỏ lỡ các kỳ World Cup 2018 và 2022. Để tránh thất bại ở vòng loại lần nữa, Italy phải vượt qua Bắc Ireland ở Bergamo vào thứ Năm để giành quyền chơi trận chung kết vào ngày 31-3.

Bắc Ireland bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Italy nhưng cũng đang hy vọng sẽ chấm dứt 40 năm vắng bóng khỏi World Cup. “Áp lực là điều bình thường - chỉ khi không có máu trong huyết quản bạn mới không cảm thấy điều đó”, HLV đội tuyển Italy, Gennaro Gattuso - người từng thi đấu trong trận chung kết năm 2006 mà Azzurri giành chiến thắng trên chấm phạt đền trước Pháp - cho biết.

Wales sẽ tiếp đón Bosnia & Herzegovina ở Cardiff trong trận bán kết còn lại. HLV Craig Bellamy nói gần đây rằng ông “cảm thấy có trách nhiệm” dẫn dắt Wales đến vòng chung kết thứ 2 liên tiếp. Lần xuất hiện của họ ở Qatar 2022 là lần đầu tiên quốc gia này tham dự World Cup sau 64 năm. Đội thắng cặp đấu này sẽ đăng cai trận chung kết vào ngày 31-3.

Nhánh B

Các cầu thủ Ukraine hy vọng sẽ vực dậy tinh thần của một đất nước bị chiến tranh tàn phá bằng cách tham dự World Cup lần đầu tiên sau 20 năm. Để đến được đó, họ cần đánh bại Thụy Điển trên sân trung lập ở Valencia (Tây Ban Nha) vào thứ Năm. Thụy Điển chỉ giành được 2 điểm trong chiến dịch vòng loại đáng thất vọng, nhưng đội bóng hiện được dẫn dắt bởi cựu HLV Chelsea và Brighton, Graham Potter đã có thêm một cơ hội dựa trên màn trình diễn của họ tại Nations League. Tuy nhiên, Thụy Điển sẽ thiếu vắng cầu thủ chủ chốt Alexander Isak khi tiền đạo của Liverpool vẫn chưa sẵn sàng trở lại sau chấn thương gãy chân hồi tháng 12. Đội thắng cặp đấu này sẽ đăng cai trận chung kết vào ngày 31-3.

Ba Lan và Albania sẽ chơi trận bán kết còn lại. Ba Lan có thể trông cậy vào Robert Lewandowski, người đang hướng đến kỳ World Cup thứ 3. Nhưng Albania - được dẫn dắt bởi cựu hậu vệ Arsenal và Barcelona, ​​Sylvinho - tin rằng họ có đủ khả năng để giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên.

Nhánh C

Kosovo chỉ còn 2 trận thắng nữa để tham dự một giải đấu lớn đầu tiên sau một thập kỷ kể từ khi được UEFA và FIFA công nhận. Họ đứng thứ 2 trong bảng vòng loại sau 2 trận thắng trước Thụy Điển và một trận thắng tại Slovenia. Tiền đạo Vedat Muriqi là ngôi sao được kỳ vọng nhất của Kosovo, chân sút đang khoác áo Mallorca hiện đứng thứ 2 sau Kylian Mbappe về số bàn thắng tại La Liga mùa này, với 18 bàn. Cầu thủ 31 tuổi này cũng là người ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Kosovo. “Đây là một cơ hội lớn đối với chúng tôi. Cả nước đang rộn ràng phấn khích. Mọi người đều vô cùng vui mừng”, Muriqi nói với FIFA.com.

Slovakia, đội bóng lần cuối cùng tham dự World Cup vào năm 2010, sẽ tiếp đón Kosovo tại Bratislava vào thứ Năm. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Romania sẽ đối đầu nhau ở trận bán kết còn lại tại Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ chưa từng tham dự World Cup kể từ khi gây bất ngờ với vị trí thứ 3 năm 2002. Lần gần nhất Romania góp mặt là vào năm 1998. Đội thắng cặp đấu này sẽ đăng cai trận chung kết vào ngày 31-3.

Nhánh D

Những pha lập công xuất sắc của Troy Parrott đã giúp CH Ireland giành được một suất đá play-off, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu người Ireland muốn trở lại đấu trường World Cup. Ireland, đội tuyển chưa từng tham dự giải đấu kể từ năm 2002, sẽ đến Prague để đối đầu với CH Séc ở bán kết vào thứ Năm. Đội thắng trong trận đấu đó sẽ đăng cai trận chung kết gặp Đan Mạch hoặc Bắc Macedonia vào ngày 31-3. “Cả đội đang dần gắn kết và phát triển, điều đó thật tuyệt vời nhưng chúng tôi biết vẫn còn rất nhiều việc khó khăn phía trước”, trợ lý HLV John O'Shea của Ireland cho biết.

Đan Mạch đã bỏ lỡ cơ hội trực tiếp giành vé dự World Cup sau thất bại đầy kịch tính trước Scotland, nhưng được kỳ vọng sẽ đánh bại Bắc Macedonia, đội tuyển chỉ có một lần tham dự giải đấu lớn duy nhất là tại Euro 2020. Thủ thành xuất sắc Kasper Schmeichel vắng mặt trong đội tuyển Đan Mạch sau khi tiết lộ tuần trước rằng anh có thể đã chơi trận đấu cuối cùng của mình, do cần 2 ca phẫu thuật để điều trị chấn thương vai.

