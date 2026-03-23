Ronaldo không bị “ám ảnh” bởi cột mốc 1.000 bàn thắng

HLV Roberto Martinez và Cristiano Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo hiện đã có 960 bàn thắng trong sự nghiệp. Ở tuổi 41, ngôi sao của Al Nassr vẫn đang đạt hiệu suất ghi bàn rất tốt nhưng gần đây đã dính chấn thương gân kheo, khiến anh phải nghỉ thi đấu vài tuần, và là một trở ngại lớn đối với mục tiêu trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên ghi 1.000 bàn thắng chính thức. Nhưng Martinez cho rằng khát vọng đó chưa trở thành một “nỗi ám ảnh” với Ronaldo.

“Tôi không đồng ý với điều đó. Nếu Cristiano thi đấu tại Giải vô địch châu Âu với mục tiêu ghi bàn để phá kỷ lục khác, thì pha kiến ​​tạo cho Bruno Fernandes trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ đã không xảy ra”, Martinez nói, theo goal.com. “Không đúng khi nói rằng các cầu thủ của chúng tôi có những kỷ lục hay mục tiêu cá nhân nào trong đầu. Điều duy nhất tôi thấy ở Giải vô địch châu Âu là một loại trách nhiệm khác ở những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn, một trách nhiệm tối đa để có màn trình diễn đỉnh cao trong giải đấu”.

Khi được hỏi về mục tiêu ghi bàn cụ thể của Ronaldo, Martinez nói: “Không, bởi vì tôi không thấy Cris thi đấu với sự lo lắng hay ý định đạt mốc 1.000 bàn thắng. Cho dù cậu ấy có 950 hay 1.050 bàn thắng, di sản của cậu ấy vẫn như nhau. Điều đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Đó là chuyện được nói bên ngoài”.

Martinez cũng cảm thấy Ronaldo có cùng suy nghĩ với mình: “Chắc chắn rồi. Bởi vì chúng tôi đã có những trận đấu mà Cris đối mặt với khung thành nhưng vẫn tìm kiếm cơ hội kiến ​​tạo. Đó là một khía cạnh tôi đánh giá rất cao. Chúng ta đang nói về một tiền đạo có 25 bàn thắng trong 30 trận đấu. Nhưng tôi đánh giá cao hành vi trong vòng cấm hơn nhiều. Và Cristiano không hề bị ám ảnh như những lời đồn thổi từ bên ngoài về bàn thắng thứ 1000 của cậu ấy. Bởi vì cách cư xử của cậu ấy không phải như vậy. Tôi không thể nói về CLB, nhưng ở đây với đội tuyển quốc gia thì không phải như thế”.

Chấn thương từ tháng 2 đã ngăn cản Ronaldo theo đuổi cột mốc 1.000 bàn thắng.

Ronaldo đã không thi đấu cho Al-Nassr kể từ cuối tháng 2, hiện chưa thể cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chơi các trận giao hữu quốc tế vào cuối tháng này - gặp 2 đội đồng chủ nhà Mexico và Mỹ. Nhưng theo Martinez, đội trưởng của ông sẽ sẵn sàng thi đấu tại World Cup 2026 - kỳ giải thứ 6 kỷ lục của anh: “Đó là một chấn thương không nghiêm trọng. Tất cả những gì Cristiano đã làm về mặt thể chất trong mùa giải này cho thấy cậu ấy đang trải qua một giai đoạn tuyệt vời và không có vấn đề gì về thể lực. Tại World Cup, vị trí tiền đạo cắm sẽ dành cho Cristiano Ronaldo và Goncalo Ramos. Chúng tôi đang tìm kiếm một tiền đạo thứ 3 với một mẫu cầu thủ khác biệt”.

Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Mexico vào thứ Bảy, ngày 28-3, tại Mexico City, và với tuyển Mỹ sau đó 3 ngày tại Atlanta. “Đây là cơ hội cuối cùng để thử nghiệm, bởi vì đây là trại huấn luyện cuối cùng trước khi đội hình dự World Cup được công bố”, Martinez nói.

Tại World Cup, được đồng tổ chức bởi Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11-6 đến ngày 19-7, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng với Colombia và Uzbekistan. Đội còn lại trong bảng này sẽ được chọn từ vòng play-off, nơi New Caledonia, Jamaica hoặc Cộng hòa Dân chủ Congo có thể giành quyền tham dự.

