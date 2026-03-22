Kane ủng hộ quyết định của Tuchel về việc cho anh nghỉ ngơi

Đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane đã ủng hộ quyết định của HLV Thomas Tuchel về việc cho anh và 10 cầu thủ khác nghỉ ngơi trong trận giao hữu đầu tiên của Tam Sư gặp đội tuyển Uruguay tại Wembley vào ngày 27-3.

HLV Tuchel đã điền tên Kane vào đội hình 35 người hôm thứ Sáu nhưng cho biết tiền đạo của Bayern Munich và một số người khác - bao gồm Dean Henderson, Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Eliott Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon và Bukayo Saka - chỉ gia nhập đội tuyển sau đó trước trận giao hữu thứ 2 tại Wembley, gặp đội tuyển Nhật Bản ngày 31-3. Phát biểu sau khi ghi bàn thắng thứ 31 của mình ở Bundsliga trong chiến thắng 4-0 của Bayern trước Union Berlin hôm thứ Bảy, Kane cho biết việc nghỉ ngơi sẽ giúp anh và các đồng đội vượt qua lịch thi đấu dày đặc.

“Tôi nghĩ điều đó hợp lý khi chúng ta nhìn vào lịch thi đấu tháng 4, tháng 5 và sau đó là World Cup, cố gắng tận dụng thời gian này để có thể sung sức nhất trong giai đoạn đó”, tiền đạo cầu thủ 32 tuổi nói. “Tôi nghĩ đó là một quyết định rất hợp lý, khi mà có lẽ bạn cũng không thể chơi cả 2 trận. Đối với tôi và các đồng đội được nghỉ ngơi, bạn phải sử dụng nó một cách khôn ngoan, phải giữ gìn thể lực, giữ phong độ, nhưng cũng phải nghỉ ngơi về mặt tinh thần và chuẩn bị sẵn sàng, như tôi đã nói, cho một lịch trình thực sự bận rộn khi chúng ta trở lại”.

Bộ đôi của Man.United là Harry Maguire và Kobbie Mainoo, cùng với tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Leeds United, hôm thứ Sáu đã được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia khi Tuchel công bố đội hình 35 người cho các trận giao hữu trước World Cup. Tiền vệ James Garner của Everton và thủ môn Jason Steele của Brighton lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Anh. Hậu vệ Fikayo Tomori của AC Milan và tiền đạo Dominic Solanke của Tottenham cũng được triệu tập. Tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid được gọi vào danh sách dù anh chưa thi đấu kể từ đầu tháng 2 do chấn thương gân kheo. Nhưng không có chỗ cho Trent Alexander-Arnold hay Luke Shaw.

Tuchel lý giải việc chọn một đội hình lớn hơn thường lệ, với các cầu thủ tập trung theo 2 giai đoạn: “Chúng tôi quyết định chia thành 2 nhóm nhỏ, vì vậy chúng tôi triệu tập các cầu thủ vào đội hình. Chúng tôi chưa thấy nhiều cầu thủ chưa được ra sân nhiều để mở rộng đội hình và tạo sự cạnh tranh cho tấm vé đến Mỹ. Sau đó, từ thứ Sáu và thứ Bảy, một nhóm cầu thủ sẽ đến tập trung - 10 hoặc 11 cầu thủ được nghỉ ngơi trước đó và sau đó chúng tôi sẽ ra sân với một nhóm cầu thủ mới và sự kết hợp khác nhau cho trận đấu với Nhật Bản”.

LINH SƠN