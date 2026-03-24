Phil Foden và pha thay người tình thế ở chung kết Cúp Liên đoàn

Phil Foden – một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Anh trong những năm gần đây – đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp tại Manchester City. Mùa giải 2025-26, tiền vệ 25 tuổi bất ngờ mất chỗ đứng trong đội hình của Pep Guardiola. Anh thường xuyên ngồi dự bị, thậm chí không được sử dụng trong các trận quan trọng ở Champions League lẫn Premier League. Thời gian thi đấu của Foden bị hạn chế nghiêm trọng ở nhiều trận gần đây.

Đỉnh điểm của câu chuyện xảy ra ở trận chung kết cúp Liên đoàn cuối tuần qua. Man City đánh bại Arsenal 2-0 tại Wembley để lên ngôi vô địch. Phút cuối cùng của trận đấu, khi mọi thứ đã an bài, Phil Foden mới được đưa vào sân.

Cựu đội trưởng tuyển Anh Wayne Rooney đã không giấu được sự tiếc nuối. Bbình luận trên BBC, Rooney thẳng thắn gọi pha thay người đó là “làm phước”, một ân huệ nhỏ của Pep nhằm giúp Foden có tên trong danh sách thi đấu ở một trận chung kết lớn. “Tôi cảm thấy buồn cho cậu ấy… Với Phil Foden – một cầu thủ hàng đầu – thì trông nó giống như một hành động thương hại để cậu ấy ít nhất cũng có mặt trên sân”.

Thế nhưng dù phong độ sa sút và vai trò bị giảm mạnh ở CLB, Foden vẫn được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào đội tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận giao hữu sắp tới với Uruguay và Nhật Bản. Với 47 trận khoác áo Tam Sư và 4 bàn thắng, Foden được Thomas Tuchel đánh giá là một cầu thủ “độc đáo”. Tuchel thường xuyên sử dụng anh ở vị trí hộ công hoặc tiền đạo ảo, thay vì đá cánh như ở Man City.

Ở vai trò này, Foden thể hiện sự linh hoạt đáng kể: anh có khả năng di chuyển thông minh vào khoảng trống, kết nối tốt với các vệ tinh xung quanh, và thường tạo ra những đường chuyền quyết định. Trong trận thắng Serbia tháng 11-2025, khi vào thay Harry Kane, Foden đã kiến tạo đẹp cho Eberechi Eze ghi bàn. Tuchel từng nói Foden mạnh nhất khi chơi gần vòng cấm đối phương, nơi anh có thể dứt điểm hoặc hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại Foden có nguy cơ bị loại khỏi danh sách World Cup 2026 nếu không lấy lại phong độ ở CLB. Anh chưa ghi bàn nào cho đội tuyển kể từ năm 2023, và Tuchel thừa nhận rằng trong hệ thống hiện tại (với Jude Bellingham ở vị trí số 10, Harry Kane làm trung phong), ba ngôi sao Kane – Bellingham – Foden khó chơi cùng nhau vì thiếu cân bằng..

Câu chuyện của Phil Foden là lời nhắc nhở rằng ngay cả những ngôi sao tài năng nhất cũng có thể rơi vào giai đoạn khó khăn. Giờ đây, mọi ánh mắt đang hướng về việc liệu Foden có lấy lại phong độ đỉnh cao và vị trí quan trọng trong đội hình Man City hay không – và liệu anh có chứng minh được giá trị thực sự với Tam Sư trước thềm World Cup 2026.

LONG KHANG