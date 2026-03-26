Kai Havertz quyết tâm dẫn dắt tuyển Đức tại World Cup 2026

Kai Havertz quyết tâm tìm kiếm vinh quang cùng tuyển Đức ở Wolrd Cup

Havertz chỉ ra sân 14 trận trên mọi đấu trường cho Arsenal mùa này, sau khi bị chấn thương đầu gối ngay ngày khai mạc mùa giải. Tuy nhiên, anh đã dần hòa nhập trở lại đội hình kể từ khi trở lại vào tháng Giêng, ghi được 3 bàn thắng (không bàn nào ở Premier League) và có 2 pha kiến ​​tạo.

Arsenal để thua Manchester City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn cuối tuần trước, nhưng vẫn đang hướng tới cú ăn ba khi tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu Premier League, Champions League và FA Cup.

Cầu thủ 26 tuổi đang rất hào hứng với lịch thi đấu dày đặc cùng Arsenal khi anh cũng đang nỗ lực nâng cao phong độ trước giải đấu. “Arsenal có rất nhiều trận đấu ở ba giải đấu. Tôi đã bỏ lỡ 6 tháng đầu mùa giải, và tôi sẽ cống hiến hết mình cho CLB, và để có thể tự tin bước vào World Cup. Tôi muốn thành công tại World Cup này và dẫn đầu đội tuyển".

Havertz trở lại đội tuyển Đức lần đầu tiên sau hơn một năm, khi bỏ lỡ cả ba đợt tập trung đội tuyển quốc gia trong nửa đầu mùa giải do chấn thương. Havertz phát biểu trong cuộc họp báo trước trận giao hữu của Đức với chủ nhà Thụy Sĩ. “Tôi đã trải qua một thời gian khó khăn. Thật không dễ dàng chút nào: Tôi bị chấn thương lần đầu vào tháng 2 năm ngoái, nghỉ 3 tháng rưỡi, sau đó trở lại, rồi lại tái phát chấn thương đầu gối. Bây giờ tôi cảm thấy hoàn toàn sung sức. Tôi cần một hoặc hai trận đấu ngay từ đầu để đạt 100%, nhưng tôi cảm thấy mình đủ sức để thi đấu trọn vẹn 90 phút".

Đội bóng của Julian Nagelsmann sẽ đối đầu với Thụy Sĩ và Ghana trong các trận giao hữu tháng 3, khi họ chuẩn bị cho giải đấu mùa hè này tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Chiến dịch World Cup của Đức bắt đầu vào ngày 14-6 với trận ra quân gặp đội bóng lần đầu tham dự vòng chung kết World Cup là Curacao, trong khi họ cũng nằm cùng bảng E với Bờ Biển Ngà và Ecuador.

Kể từ khi giành chức vô địch lần thứ 4 tại Brazil cách đây 12 năm, Đức đã có những màn trình diễn tệ hại tại World Cup. Họ đứng cuối bảng đấu gồm Thụy Điển, Mexico và Hàn Quốc năm 2018, rồi lại chịu một thất bại ê chề khác khi nằm chung bảng với Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica năm 2022.

Kimmich kêu gọi tuyển Đức quên đi những thất bại trong quá khứ

Joshua Kimmich thừa nhận những thất bại gần đây của Đức tại World Cup đã ảnh hưởng đến cách nhìn nhận về họ trước giải đấu năm nay, nhưng anh nói rằng cần phải quên đi quá khứ nếu muốn có một chiến dịch tích cực.

Kimmich biết người hâm mộ có thể sẽ nhắc lại những thiếu sót gần đây, nhưng anh nói đội bóng của Nagelsmann không thể chơi với tâm thế sợ hãi. "Chúng tôi không nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu vì chúng tôi đã không thể hiện tốt ở các giải đấu gần đây," Kimmich nói với các phóng viên hôm thứ Ba.

"Nhưng khi giải đấu bắt đầu, sẽ chẳng ai quan tâm đến những gì đã xảy ra 4 hay 8 năm trước nữa. Chúng ta cần tất cả mọi người đều khỏe mạnh và sẵn sàng để có phong độ tốt nhất. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải có đầy đủ các thành viên trong đội. Chúng ta có cơ hội để cùng nhau phát triển tốt hơn nữa".

Tuy nhiên, hiện tại, Kimmich cho biết các cầu thủ Đức phải tập trung vào việc chuẩn bị cho giải đấu, với hai trận giao hữu trước giải nữa vào cuối mùa giải cấp CLB – gặp Phần Lan và Mỹ.

"Chúng ta phải tập trung vào những gì sắp xảy ra," Kimmich nói thêm. "Chúng ta chưa thể tập trung vào World Cup, và đến lúc đó đội hình có lẽ sẽ lại trông khác đi một chút. Điều quan trọng là phải có hai trận đấu tích cực".

Hai cầu thủ trẻ của Bayern Munich, Jonas Urbig và Lennart Karl, là hai cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển Đức trong đợt triệu tập gần đây nhất, và người sau dự kiến ​​sẽ ra mắt trong trận đấu với Thụy Sĩ vào thứ Sáu.

Karl đã có 13 pha tham gia trực tiếp vào bàn thắng trong tất cả các giải đấu mùa này (8 bàn thắng, 5 kiến ​​tạo). Trên khắp 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, cầu thủ duy nhất sinh năm 2007 trở lên có nhiều hơn là Lamine Yamal của Barcelona (21 bàn thắng, 15 kiến ​​tạo).

Kimmich nói về Karl: "Cậu ấy là người ra sân và rất, rất dũng cảm. Đó là điều tôi luôn yêu thích với tư cách là một cầu thủ hay đồng đội, khi những cầu thủ trẻ vào sân và khi họ dũng cảm, khi họ tin tưởng vào bản thân. Khi Lenny vào sân, cậu ấy biết điểm mạnh của mình; cậu ấy tìm kiếm những tình huống mà cậu ấy có thể tung ra cú sút. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng cậu ấy có thể giúp chúng tôi ở đây và cả ở Bayern. Cậu ấy đã làm được điều đó ở đó rồi, nhưng cậu ấy cũng có thể giúp chúng tôi ở đây".

HOÀNG HÀ