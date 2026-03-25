Ancelotti muốn tuyển Brazil giống như… lễ hội Carnival

HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti muốn đội tuyển của mình giống như lễ hội Carnival nổi tiếng của Brazil - niềm vui, năng lượng, tài năng và khả năng tổ chức. Bắt đầu bằng trận giao hữu quan trọng tại Mỹ trước thềm World Cup 2026 - đối đầu với Pháp vào thứ Năm tại Boston.

Ancelotti tiếp quản đội tuyển quốc gia Brazil vào tháng 5-2025 và sẽ cố gắng dẫn dắt Selecao đến chức vô địch World Cup lần thứ 6 nối dài kỷ lục. Brazil chưa từng nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới kể từ năm 2002, và thành tích tốt nhất kể từ đó là vị trí thứ 4 năm 2014 trên sân nhà. Nhà cầm quân 66 tuổi người Italy dù có thời gian tại nhiệm ngắn ngủi, thành công cũng chưa nổi bật khi có 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Tuy nhiên, ông có vẻ đã thật sự yêu mến nền bóng đá nổi tiếng này.

“ADN của Brazil là tài năng, năng lượng và niềm vui. Tôi muốn so sánh bóng đá Brazil với lễ hội Carnival”, Ancelotti, người gần đây tự tin sẽ gia hạn hợp đồng đến năm 2030, chia sẻ. “Carnival là một điều mới mẻ đối với tôi - tôi nhận ra nó có rất nhiều năng lượng, niềm vui, nghệ thuật và tài năng. Và rất nhiều tổ chức. Việc sắp xếp tất cả các xe được trang trí sao cho đúng thời điểm - chúng ta phải mang tất cả những điều đó vào đội tuyển quốc gia. Niềm vui, năng lượng, tài năng và khả năng tổ chức”.

Brazil sẽ chơi 2 trận giao hữu quan trọng tại Mỹ trước thềm World Cup 2026 - đối đầu với Pháp vào thứ Năm tại Boston, trước khi chạm trán Croatia vào ngày 31-3 tại Orlando. Đây là những trận giao hữu cuối cùng trước khi Ancelotti công bố đội hình chính thức tham dự World Cup vào ngày 18-5. Cựu HLV của Real Madrid vẫn chưa quyết định được một số cầu thủ. “Còn 4 hoặc 5 vị trí trống, và về vấn đề đó, chúng tôi có rất nhiều băn khoăn”, Ancelotti chia sẻ. “Đó là lý do tại sao tôi triệu tập những cầu thủ mà tôi không biết rõ lắm. Tôi muốn một hậu vệ, 2 tiền vệ và 2 tiền đạo nữa. Sự cạnh tranh rất khốc liệt. Thật may mắn cho đội tuyển quốc gia khi các cầu thủ đều rất tài năng”.

Ancelotti khẳng định ông vẫn sẽ dựa vào hàng công 4 người: “Ở tuyến trên, tôi muốn có 4 cầu thủ, dựa trên đội hình hiện tại. Chúng tôi có một số cầu thủ rất giỏi ở tuyến trên, vì vậy chúng tôi phải tận dụng tối đa phẩm chất của họ”.

Brazil và Pháp nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu cho vinh quang World Cup vào mùa hè này. Với chưa đầy 3 tháng nữa là đến ngày khai mạc giải đấu, 2 cường quốc bóng đá lần lượt xếp thứ 5 và thứ 3 trên bảng xếp hạng thế giới đang ở Mỹ để làm quen với những gì đang chờ đợi họ vào tháng 6 và tháng 7, và họ sẽ đối đầu nhau vào thứ Năm tại Sân vận động Gillette gần Boston. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa 2 đội sau đúng 11 năm, kể từ khi Brazil lội ngược dòng thắng 3-1 trong trận giao hữu tại Stade de France vào tháng 3-2015, với các bàn thắng của Oscar, Neymar và Luiz Gustavo.

Tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid sẽ là nhân tố chính của Brazil, nhưng Ancelotti thiếu vắng những người khác có khả năng đóng vai trò quan trọng tại World Cup như thủ môn Alisson Becker, trung vệ Gabriel Magalhaes và tiền vệ Bruno Guimaraes. Trong khi đó, tâm điểm chú ý của đội tuyển Pháp, như mọi khi, là tiền đạo đội trưởng Kylian Mbappe - cũng là đồng đội thân thiết của Vinicius tại Real Madrid. Tuy nhiên, đã có những lo ngại ở Pháp về thể lực của ngôi sao 27 tuổi khi anh chỉ vừa trở lại sau chấn thương và vẫn chưa hoàn toàn sung sức. HLV Didier Deschamps cũng chứng kiến ​​trung vệ William Saliba của Arsenal rút lui vì chấn thương.

Mục tiêu của cả 2 đội là tiến đến trận chung kết World Cup 2026, và trận đấu vào thứ Năm sẽ là một thước đo tốt để đánh giá vị trí của cả 2 khi giải đấu đang đến gần. Lần chạm trán chính thức gần nhất giữa 2 đội là tại World Cup 2006, khi Pháp đánh bại Brazil 1-0 ở tứ kết, nhờ bàn thắng của Thierry Henry và màn trình diễn xuất sắc của Zinedine Zidane. Nếu cả 2 đội đều giành chiến thắng ở vòng bảng tại World Cup sắp tới như dự kiến, thì họ sẽ không gặp nhau cho đến trận chung kết.

VIỆT TÙNG