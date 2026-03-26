Gyokeres: Thụy Điển nhiều thuận lợi trong cuộc đua giành vé vớt World Cup

Viktor Gyokeres tin rằng tâm trạng được cải thiện trong đội tuyển Thụy Điển kể từ khi Graham Potter đến sẽ giúp họ có lợi thế trong chiến dịch giành vé dự World Cup.

Viktor Gyokeres rất hào hứng với vòng bán kết play-off

Gyokeres lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia Thụy Điển dưới thời Potter, sau khi bỏ lỡ đợt tập trung hồi tháng 11 vì chấn thương, và trở lại vào thời điểm quan trọng đối với quốc gia của mình. Thụy Điển sẽ hành quân đến sân vận động Ciudad de Valencia để đá trận bán kết play-off gặp Ukraine, đội thắng sẽ gặp Ba Lan hoặc Albania để tranh một suất tham dự World Cup 2026.

Gyokeres dự kiến ​​sẽ dẫn dắt hàng công của Thụy Điển khi Alexander Isak của Liverpool vắng mặt vì chấn thương, mặc dù cầu thủ 27 tuổi này đã gặp khó khăn trên đấu trường quốc tế thời gian gần đây. Trong chiến dịch vòng loại World Cup đáng thất vọng của Thụy Điển, nơi họ đứng cuối bảng B, tiền đạo của Arsenal chỉ có một pha kiến ​​tạo trong bốn trận đấu của mình. Tuy nhiên, anh đã ghi được 9 bàn thắng trong sáu trận đấu tại chiến dịch Nations League năm 2024, và chính kết quả đó đã giúp họ giành được một suất tham dự vòng play-off World Cup.

Gyokeres đã cảm nhận được một bầu không khí khác biệt dưới thời Potter so với thời Jon Dahl Tomasson, người đã bị sa thải vào tháng 10: "Bầu không khí tích cực hơn, nhưng tất nhiên, đã vài tháng trôi qua kể từ đó. Chúng tôi đã cố gắng gạt bỏ chuyện đó và tập trung vào trận đấu này, và hy vọng sẽ có một trận đấu khác ở Stockholm trong vài ngày tới. Mọi chuyện khác hẳn với Graham và tất cả các thành viên mới khác trong ban huấn luyện. Dễ dàng hơn để gạt bỏ những trận đấu từ mùa thu năm ngoái. Thêm vào đó, chúng tôi có cơ hội tốt để đến World Cup."

Gyokeres bước vào trận đấu này sau thất bại 2-0 của Arsenal trước Manchester City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn, nhưng cầu thủ người Thụy Điển đã có phong độ tốt kể từ đầu năm. Chỉ có Igor Thiago, Joao Pedro (cả hai đều 8 bàn) và Benjamin Sesko (7 bàn) ghi được nhiều bàn thắng hơn Gyokeres (6 bàn) tại Premier League trong năm 2026.

Thụy Điển hy vọng Gyokeres sẽ thể hiện phong độ tốt nhất, khi họ hướng đến mục tiêu giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2018, khi họ lọt vào tứ kết tại Qatar. "Tôi không nghĩ về điều đó quá nhiều. Khi bạn chơi nhiều trận đấu quan trọng, bạn chỉ tập trung vào việc cố gắng hết sức mình," Gyokeres nói thêm về áp lực khi dẫn dắt hàng công của Thụy Điển.

"Là một tiền đạo, bạn luôn muốn ra sân và ghi bàn. Trận đấu vô cùng quan trọng. Đó là một trận đấu khó khăn. Đó có thể là một trận đấu mà không tạo ra nhiều cơ hội. Đó mới là điều quan trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo đà và tạo ra những cơ hội tốt".

HOÀNG HÀ