Villarreal đã bác bỏ thông tin cho rằng cầu thủ của họ Nicolas Pepe phải trải qua phẫu thuật mắt vì quan sát nhật thực mà không có thiết bị bảo vệ mắt phù hợp.

Nicolas Pepe (19) trong màu áo Villarreal. Ảnh: THX

Nicolas Pepe đã bỏ lỡ 5 trận đấu trong tháng 10 sau khi thực hiện một ca phẫu thuật mắt. Tuy nhiên, đội bóng đang thi đấu tại La Liga đã phủ nhận các báo cáo cho rằng nguyên nhân là do cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà quan sát hiện tượng nhật thực mà không có thiết bị bảo vệ mắt phù hợp. Những thông tin này xuất hiện sau khi một đoạn video trên mạng xã hội - được cho là do chính Pepe đăng tải - cho thấy cựu cầu thủ Arsenal nhìn trực tiếp vào nhật thực vào ngày 12-8-2026 mà không sử dụng kính bảo vệ chuyên dụng.

Trong một tuyên bố đưa ra vào Chủ nhật, Villarreal cho biết: “Trước những thông tin gần đây trên các phương tiện truyền thông, Villarreal CF muốn làm rõ rằng các khẳng định liên kết ca phẫu thuật mắt của Nicolas Pepe với việc quan sát nhật thực là hoàn toàn sai sự thật. Ca phẫu thuật này đã được lên kế hoạch từ trước vì những lý do không hề liên quan đến sự kiện đó. CLB kêu gọi sự chính xác và tinh thần trách nhiệm khi đưa tin về các vấn đề liên quan đến sức khỏe của các cầu thủ”.

Trong khoảng thời gian Pepe vắng mặt, Villarreal đã để thua cả Liverpool lẫn Real Madrid. Cầu thủ 31 tuổi này đã ghi được 3 bàn thắng sau 12 lần ra sân ở mùa giải năm nay. Trước đó, anh vừa trải qua một trong những mùa giải thành công nhất sự nghiệp (2025-2026) với 8 bàn thắng và 11 pha kiến ​​tạo sau 46 trận đấu. Pepe gia nhập Villarreal vào năm 2024 từ Trabzonspor; trước đó, anh từng khoác áo các CLB như Arsenal, Lille và Nice.

Hiện tại, đội bóng của HLV Inigo Perez đang đứng thứ 13 tại La Liga, với thành tích 4 trận thắng, 3 trận hòa và 6 trận thua. Ở lần ra sân gần nhất, chuyến làm khách đến sân Barcelona vào ngày 22-11 tại La Liga, Villarreal bàng hoàng thua ngược đầy kịch tính. Hai bàn thắng chỉ trong vòng 7 phút đầu trận của Tajon Buchanan và Tani Oluwaseyi đã giúp Villarreal sớm chiếm ưu thế tại sân Camp Nou. Tuy nhiên, đội bóng đang dẫn đầu bảng đã ghi liền 3 bàn thắng trong khoảng thời gian 11 phút ở hiệp 2 để lật ngược thế cờ và giành trọn 3 điểm.

Trong thời gian bù giờ, Pau Navarro - người lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho đội chủ nhà - phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu, khiến Villarreal rời sân với tâm trạng đầy thất vọng. “Bàn thắng đầu tiên của Barcelona đã đánh gục tinh thần chúng tôi. Họ trở nên tự tin hơn, rồi chỉ vài phút sau đó họ gỡ hòa; từ thời điểm đó, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều”, tiền vệ Santi Comesana phát biểu.

LINH SƠN