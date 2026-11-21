Bayern Munich muốn bán Jamal Musiala (phải) hoặc đàm phán giảm lương. Ảnh: THX

Vào tháng 8, Jamal Musiala đã khiến giới bóng đá vô cùng lo lắng khi 2 lần ngã gục trên sân chỉ trong vòng vài ngày, trong các trận giao hữu trước mùa giải gặp Heidenheim và RB Leipzig. Sau đó, ngôi sao 23 tuổi tiết lộ mình được chẩn đoán mắc rối loạn chức năng thần kinh, đồng thời cho biết: “Vấn đề này hiện tại là một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi đang nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất có thể và cảm thấy rất lạc quan...”.

Kể từ đó, Musiala đã góp mặt trong 4 trận đấu tại Bundesliga, 3 trận đấu cúp và 1 trận tại Champions League, ghi được 2 bàn thắng cùng 2 pha kiến ​​tạo. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Bayern Munich bắt đầu lo ngại rằng Musiala, một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội, có thể không còn tìm lại được phong độ như thời trẻ. Nhà vô địch Đức đã để ngỏ khả năng bán cầu thủ từng thuộc biên chế Chelsea này trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới, dù họ thừa nhận việc tìm kiếm đối tác mua lại có thể sẽ rất khó khăn do tình trạng sức khỏe của anh.

Phát biểu vào tối 20-11, cựu Chủ tịch và hiện là thành viên ban điều hành Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge chia sẻ với Sky Germany: “Musiala đang gặp vấn đề về sức khỏe. Ai cũng biết cậu ấy đang sở hữu một bản hợp đồng với mức đãi ngộ rất lớn. Với tư cách là một CLB, chúng tôi phải cân nhắc cách giải quyết tình huống này. Tôi nghĩ đó là cách hành xử có trách nhiệm và hoàn toàn bình thường. Đáng tiếc là những thông tin chúng tôi có được cho thấy cậu ấy sẽ khó có thể trở lại đẳng cấp mà cậu ấy từng nhiều lần thể hiện tại sân vận động này”.

Musiala hiện nhận mức lương được cho là 25 triệu euro mỗi năm. Trước khi Harry Kane ký một bản hợp đồng mới với đãi ngộ hậu hĩnh vào tháng 11 vừa qua, Musiala từng là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Bayern. “Chúng tôi cần trao đổi với cầu thủ, gia đình cậu ấy và đặc biệt là phía đại diện, bởi lẽ - xin được nói một cách tôn trọng - những con số đó hiện không còn khả thi nữa”, Rummenigge chia sẻ thêm, "Tôi cho rằng chúng tôi đã xử lý tình hình của cầu thủ này một cách rất cẩn trọng. Tất cả chúng tôi đều mong cậu ấy sớm trở lại, lý tưởng nhất là với phong độ tốt nhất có thể. Nhưng nếu điều đó không thành hiện thực thì sao? Khi ấy, tất nhiên, chúng tôi buộc phải tiếp tục cân nhắc đến các tác động về mặt tài chính”.

Các cuộc thảo luận giữa phía cầu thủ và CLB dự kiến ​​sẽ diễn ra trong vài tuần tới, trong khi tình trạng của Musiala vẫn đang được theo dõi sát sao. Bản thân HLV Vincent Kompany cũng tránh né bàn thảo về vấn đề này: “HLV phải là người đặt niềm tin vào các cầu thủ và khơi dậy những gì tốt nhất ở họ. Nếu làm được điều đó, tất cả chúng ta đều thắng. Nếu Jamal trở lại đúng đẳng cấp và tìm lại phong độ, và nếu chúng ta cùng nhau đạt được điều đó, thì FC Bayern sẽ thắng. Người hâm mộ cũng thắng, và tôi nghĩ cả nền bóng đá Đức cũng được hưởng lợi, bởi Jamal là một cầu thủ đặc biệt. Đó chính là vai trò của tôi”.

LINH SƠN