Hậu vệ trẻ Xavi Espart (trái) của Barcelona. Ảnh: THX

Xavi Espart đã có trận ra mắt đội một Barcelona trong mùa giải 2025-2026, và chính thức góp mặt trong đội hình một từ đầu mùa giải hiện tại. Cầu thủ 19 tuổi này đã có 9 lần ra sân cho đội một trước khi dính chấn thương mắt cá chân trong trận Siêu kinh điển (El Clasico) mà Barcelona để thua Real Madrid vào ngày 25-10, hiện anh vẫn đang phải nghỉ thi đấu.

“Xavi Espart đã ký hợp đồng mới và sẽ tiếp tục gắn bó với FC Barcelona đến năm 2030. Điều này khẳng định sự thăng tiến vượt bậc của cầu thủ trong những tháng gần đây, kể từ khi gia nhập đội một và trở thành một nhân tố quan trọng ở vị trí hậu vệ biên”, CLB thông báo trên trang chủ vào thứ Sáu.

Xavi Espart dự kiến ​​sẽ phải ngồi ngoài trong phần còn lại của năm 2026, nhưng có thể trở lại vào đầu tháng 1. Sự linh hoạt của anh, người có khả năng chơi tốt ở cả 2 biên lẫn vị trí tiền vệ - sẽ là sự bổ sung đáng kể cho HLV Hansi Flick. Hậu vệ này khẳng định anh sẵn sàng thi đấu ở bất kỳ vị trí nào được yêu cầu.

Hậu vệ này đã có cuộc trao đổi với truyền thông về quãng thời gian tại Barcelona cho đến nay, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ dành trọn sự nghiệp của mình tại sân Camp Nou: “Tôi đã mơ về Barcelona từ khi còn nhỏ; tôi vốn là một cổ động viên của đội bóng từ lúc còn bé, thường xuyên đến sân vận động. Chiếc áo trong trận ra mắt của tôi hiện đã được đóng khung treo tại nhà, và chiếc áo từ lần gia hạn hợp đồng này sẽ là kỷ vật tiếp theo. Để đặt chân đến đây đã rất khó khăn, và trụ lại được còn khó hơn nữa. Ước mơ và mục tiêu của tôi là xây dựng sự nghiệp tại Barcelona - CLB của cuộc đời tôi. Tôi đang tập trung cao độ vào việc hoàn thiện bản thân để vươn tới đỉnh cao”.

Espart nói về chấn thương của mình: “Tôi đã ổn hơn nhiều. Hai tuần đầu là giai đoạn khó khăn nhất, nhưng giờ tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Tôi không muốn vội vàng; đây là chấn thương cần được hồi phục kỹ lưỡng trước khi trở lại. Tôi không đặt ra ngày cụ thể để tái xuất và cũng không muốn ép bản thân phải trở lại một cách vội vã”.

Về việc được so sánh với cựu ngôi sao Philipp Lahm của đội tuyển Đức, Espart nói: “Tôi hơi bất ngờ. Tôi coi đó là một lời khen ngợi. Tôi không muốn so sánh bản thân với bất kỳ ai, nhất là với Lahm - người đã có một sự nghiệp lẫy lừng. Việc HLV đưa ra nhận xét như vậy giúp tôi cảm nhận được sự tin tưởng mà ông ấy dành cho mình, điều đó cũng giúp tôi giữ được sự bình tĩnh mỗi khi bước ra sân”.

LINH SƠN