Dù thích ứng nhanh và tạo được tầm ảnh hưởng lớn khi chuyển sang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) từ năm ngoái, nhưng danh thủ người Đức lại không thực sự ấn tượng với cách thức tổ chức giải đấu tại Bắc Mỹ.

Ảnh: trang chủ CLB

Chuyển sang chơi ở MLS từ tháng 8-2025, huyền thoại Bayern Munich và tuyển Đức Thomas Muller đã nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của CLB có trụ sở ở Canada là Vancouver Whitecaps. Ngôi sao sinh năm 1989 ghi 8 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo, góp công lớn đưa đại diện Canada vào tới trận chung kết MLS Cup ngay trong mùa giải đầu tiên.

Sang mùa giải 2026, Muller tiếp tục cùng Whitecaps dẫn đầu bảng đấu miền Tây với kỷ lục CLB về cả số điểm (64 điểm) lẫn số trận thắng (19 trận). Tuy nhiên, dù gặt hái thành công rực rỡ trên sân cỏ, như nhiều người huyền thoại khác, Muller cũng “bó tay” với kiểu thi đấu không lên - xuống hạng.

Trong bài trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Global News, Thomas Muller đã thẳng thắn chỉ trích yếu tố theo anh đã làm giảm đáng kể tính cạnh tranh và áp lực chiến đấu của giải đấu. "Rất khó để so sánh bóng đá nơi đây với châu Âu vì hệ thống giải đấu khác biệt. MLS không có xuống hạng, đồng nghĩa với việc không có áp lực thực sự lớn".

Theo phân tích của ngôi sao người Đức, tại châu Âu, nguy cơ xuống hạng buộc các cầu thủ phải chiến đấu bằng tất cả sức lực vì hợp đồng và tương lai nghề nghiệp của bản thân. Trái lại, việc thiếu đi chế độ lên, xuống hạng khiến các đội bóng ở nhóm dưới bảng xếp hạng tại MLS thi đấu với tâm lý “buông lỏng” và phòng ngự một cách khá hời hợt, thiếu cẩn trọng.

"Ở châu Âu, khi bạn đối đầu với một đội bóng đang vật lộn đua trụ hạng, họ sẽ chiến đấu vì sự sống còn. Việc rớt hạng làm sụt giảm ngân sách, khiến nhân viên CLB mất việc và mang lại nỗi đau lớn cho người hâm mộ". Muller nhấn mạnh dù sự cởi mở của MLS giúp khán giả được chứng kiến nhiều pha bóng tấn công đẹp mắt, nhưng điểm trừ lớn nhất là sự thiếu ổn định trong phong độ và khoảng cách chất lượng quá lớn giữa các trận đấu.

LONG KHANG