Trước trận đấu với Fulham ở vòng 11, nhà cầm quân người Italy đã bác bỏ những đồn đoán rằng sự bất định xung quanh án phạt tiềm tàng dành cho CLB là nguyên nhân đằng sau chuỗi phong độ sa sút gần đây của đội bóng.

Haaland thất vọng trong chuỗi sa sút của Man City. Ảnh THX

Man City khởi đầu mùa giải với 7 chiến thắng liên tiếp tại Premier League, nhưng bước vào trận đấu trên sân nhà gặp Fulham vào thứ Bảy (19g30 ngày 21-11) với ba thất bại liên tiếp trước kỳ nghỉ thi đấu quốc tế. Hiện tại, họ đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, kém Arsenal sáu điểm.

Hồi tháng 9, Man City đã bị tuyên có tội với 114 trong số 115 cáo buộc tài chính do Premier League đưa ra. CLB đã phủ nhận đang kháng cáo. Chưa có hình phạt nào được áp dụng, nhưng khả năng bị trừ điểm đáng kể – thậm chí dẫn đến xuống hạng – đã làm dấy lên câu hỏi liệu sự bất định ngoài sân cỏ có ảnh hưởng đến các cầu thủ hay không.

"Tôi không nghĩ các cầu thủ đang suy nghĩ quá nhiều về điều đó", Maresca nói trong cuộc họp báo trước trận. "Nếu muốn nói về các vấn đề liên quan đến thành tích, thì hãy nói về các cơ hội bị bỏ lỡ ở trận gặp Aston Villa hay trận gặp Brighton… Tôi không nghĩ các cầu thủ đang tập trung vào những ồn ào bên ngoài".

Ngay cả khi không có bất kỳ hình phạt nào, Man City vẫn đang có nguy cơ bị bỏ xa bởi nhà vô địch Arsenal – đội đã thắng chín trong mười trận mở màn. Tuy nhiên, Maresca khẳng định không có nhiều khác biệt giữa đội bóng khởi đầu mùa giải một cách xuất sắc và đội bóng vừa trải qua ba thất bại liên tiếp.

"Sáng nay họ nói với tôi rằng chúng tôi đã chơi 16 trận chính thức và thắng 12 trận... Vậy nếu trong 16 trận tới, bạn nói với tôi rằng chúng tôi sẽ thắng 12 trận, tôi sẽ chấp thuận ngay", ông nói. "Tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi đang làm mọi thứ tốt khi chúng tôi thắng, và tôi cũng không nghĩ chúng tôi đã làm mọi thứ sai khi chúng tôi thua”.

Cải thiện hàng thủ – nơi đã để thủng lưới tám bàn trong bốn trận gần nhất tại Premier League – là ưu tiên hàng đầu của Maresca. "Chúng tôi cũng cần phân tích các thất bại. Trước Aston Villa và Brighton, trong cả hai trận, thủ môn của họ là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Còn trước Forest, chúng tôi không đủ tốt, đặc biệt trong hiệp một", Maresca nói. "Chúng tôi đang để thủng lưới quá nhiều. Hầu hết trong số đó là có thể tránh được. Vì thế, kế hoạch là tiếp tục tấn công theo cách tương tự, tạo ra cơ hội, nhưng tạo ra sự cân bằng khi phòng ngự”.

Man City sẽ được tăng cường với sự trở lại của hậu vệ Marc Guehi, người theo Maresca đã bỏ lỡ các trận đấu của đội tuyển Anh tại Nations League vì một "vấn đề không có gì nghiêm trọng".

HỒ VIỆT