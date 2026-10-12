HLV Maresca của Man City: "Thứ âm thanh của chúng tôi là chiến thắng"

Trận đại chiến giữa Manchester City và Liverpool tại Anfield diễn ra trong một bối cảnh không thể đặc biệt hơn. Nhưng đoàn quân của HLV Enzo Maresca vẫn cho thấy, họ vẫn là đội bóng hàng đầu nước Anh.

Khán đài Anfield: Cuộc đối đầu giữa sự giận dữ và tinh thần thách thức

Anfield mở hội chào đón đội khách bằng một bầu không khí giăng đầy sự sục sôi và thù hận. CĐV Liverpool liên tục cất lên những tiếng la ó, các điệp khúc mỉa mai "kẻ ăn gian" (cheats) hay "sẽ bị xuống hạng" (going down) hướng về phía các ngôi sao Man City.

Hàng loạt băng rôn công kích xuất hiện quanh sân, trong đó có tấm biểu ngữ chạm vào nỗi đau của đội chủ nhà: "A generation of supporters cheated" (Cả một thế hệ CĐV bị lừa dối), cùng các dòng chữ mượn lời của ban nhạc Oasis như “Và sau tất cả, các người thực sự đã cướp đoạt của tất cả chúng tôi!” hay “ tất cả các vì sao của bạn đang lụi tàn”. Do ban nhạc Oasis (đặc biệt là thành viên Liam và Noel Gallagher) nổi tiếng là CĐV trung thành của Man City, phía Liverpool đã cố tình dùng lời bài hát này để chế nhạo.

Thế nhưng, thay vì tỏ ra nao núng hay hoảng sợ, 3.000 CĐV Man City có mặt ở góc khán đài Anfield Road đã chọn cách phản ứng vô cùng độc đáo. Họ mang trở lại những quả chuối bơm hơi - hình ảnh biểu tượng hoài niệm từ giai đoạn đội bóng còn lặn ngụp ở giải hạng Ba năm 1999 hoặc sự cố huyền thoại của Liverpool Gerrard bị vấp ngã khiến Liverpool thua Chelsea mùa 2014/2015 — mặc áo đấu retro, hát vang điệp khúc quen thuộc "We're not really here" và giơ cao biểu ngữ ủng hộ lãnh đạo CLB.

Giữa ranh giới nguy cơ án phạt, người hâm mộ Man City đã đáp trả sự miệt thị bằng tinh thần tự hào về lịch sử và bản sắc của CLB.

HLV Enzo Maresca: "Dùng chiến thắng để át đi tiếng ồn"

Phát biểu trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Enzo Maresca tỏ ra vô cùng phấn khích trước bản lĩnh của các học trò. Chiến lược gia người Italy tiết lộ thông điệp cốt lõi mà ông đã truyền tải tới toàn đội: "Tiếng ồn bên ngoài sẽ luôn tồn tại, điều quan trọng là cách chúng ta học cách đối mặt với nó. Nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra tiếng ồn của riêng mình. Tiếng ồn của chúng ta chính là chiến thắng theo cách chúng ta đã làm".

Maresca tự hào nhấn mạnh rằng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chính CĐV Man City mới là những người cất cao tiếng hát át đi bầu không khí tại Anfield. "Ai là người hát vang ở cuối trận? Đó phải là mục tiêu của chúng tôi trong thời điểm này".

Đáng chú ý, chuyến đi tới Anfield lần này còn có sự đồng hành của Giám đốc điều hành Ferran Soriano và Giám đốc bóng đá Hugo Viana trên khán đài, một động thái thể hiện sự đoàn kết tối cao của ban lãnh đạo.

Nói về quy trình kháng án phía trước, Maresca khẳng định ngắn gọn: "Tôi ở đây để chuẩn bị và giành chiến thắng trong các trận đấu. Hy vọng tôi có thể nói về tình huống này khi chúng tôi giành chiến thắng trong cuộc kháng án".

Trong khi đó, Erling Haaland chia sẻ sau trận đấu: “Mọi thành viên của Man City và mỗi CĐV sẽ ghi nhớ khoảnh khắc tuyệt đẹp này rất lâu. Trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã thể hiện cá tính tuyệt vời từ hàng thủ đến hàng công". Haaland nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh tâm lý giữa bối cảnh khó khăn: "Điều quan trọng là giữ vững tinh thần, đoàn kết và tập trung làm những gì mình có thể kiểm soát. Thứ duy nhất chúng tôi có thể làm là chơi bóng thật tốt và chiến đấu cùng nhau".

Khẳng định vị thế bất chấp tương lai bất định

Thắng lợi 3-0 ngay tại "pháo đài" Anfield giúp Man City duy trì chuỗi 6 trận toàn thắng tuyệt đối kể từ đầu mùa, vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng Premier League với 18 điểm. Bất chấp những diễn biến pháp lý phức tạp và viễn cảnh án phạt đang treo lơ lửng, tập thể Man City đã chứng minh họ không bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài.

Màn ăn mừng cuồng nhiệt của Haaland cùng các đồng đội trước góc khán đài CĐV nhà sau trận đấu là minh chứng rõ nhất cho một tập thể gắn kết. Như HLV Maresca đã khẳng định, chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà còn là liều thuốc tinh thần vô giá cho BHL, cầu thủ, CĐV và toàn bộ tổ chức Man City trong giai đoạn giông bão.

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