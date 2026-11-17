Tiền vệ Declan Rice của Arsenal được cho đã đạt thỏa thuận nguyên tắc về một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, qua đó kéo dài thời gian gắn bó với Pháo thủ đến năm 2031.

Declan Rice nhận phần thưởng xứng đáng sau những đóng góp to lớn cho Arsenal. Ảnh: THX

Declan Rice gia nhập Arsenal từ West Ham vào năm 2023 với mức phí 105 triệu bảng Anh (139 triệu USD). Hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới, dù Arsenal vẫn có tùy chọn gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, Rice và CLB đã chủ động đạt được thỏa thuận mới từ rất sớm. Mặc dù chưa có văn bản nào được ký kết, nhưng thỏa thuận dự kiến ​​sẽ sớm hoàn tất sau nhiều tháng đàm phán.

Đầu tuần này, trong thời gian tập trung cùng đội tuyển Anh, ngôi sao 27 tuổi chia sẻ: “Hy vọng rằng một bản hợp đồng mới sẽ sớm xuất hiện. Tôi vô cùng may mắn khi được thi đấu cho một CLB như Arsenal, nơi HLV đặt rất nhiều niềm tin vào tôi, và tôi có những người đồng đội luôn dành nhiều tâm huyết cũng như nỗ lực để hỗ trợ mình. Tôi thực sự may mắn vì không phải bận tâm về những vấn đề đó. Điều này giúp việc chơi bóng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều”.

Theo dữ liệu từ Capology, Declan Rice hiện đang nhận mức lương 260.000 bảng mỗi tuần tại sân Emirates. Bản hợp đồng mới được kỳ vọng sẽ nâng mức thu nhập của anh lên con số kỷ lục 350.000 bảng mỗi tuần. Với mức đãi ngộ này, tuyển thủ người Anh sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất trong đội hình Arsenal, vượt qua Bukayo Saka - người được cho là đang nhận 300.000 bảng mỗi tuần.

Việc gia hạn hợp đồng với mức đãi ngộ “khủng” này là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp to lớn của cầu thủ 27 tuổi này. Cho đến nay, Declan Rice đã góp dấu giày vào 58 bàn thắng trong 173 lần ra sân cho Arsenal.

Cụ thể, anh đã trực tiếp ghi 22 bàn thắng và thực hiện 36 pha kiến ​​tạo trong màu áo Pháo thủ. Anh cũng đã góp mặt trong đội hình xuất phát ở 35 trận đấu tại Premier League trong hành trình chinh phục ngôi vương của Arsenal ở mùa giải trước. Tiền vệ người Anh này đã ghi 1 bàn thắng và thực hiện 5 pha kiến ​​tạo sau 15 trận đấu trên mọi đấu trường mùa giải năm nay.

Declan Rice là một trong 9 cầu thủ Arsenal có hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải 2027-2028, nhưng không phải ai trong danh sách này cũng chắc chắn được đề nghị gia hạn.

Tương lai lâu dài của Kepa Arrizabalaga, Illan Meslier và Mikel Merino vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với Ben White và Kai Havertz - những người thường xuyên gặp vấn đề về chấn thương.

Tuy nhiên, trụ cột hàng phòng ngự Jurrien Timber được kỳ vọng sẽ là ưu tiên hàng đầu cho một bản hợp đồng mới trong thời gian tới, bên cạnh thủ thành số một David Raya. Arsenal cũng không muốn tiền vệ đội trưởng Martin Odegaard rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2028.

LINH SƠN