Ronaldo chia tay, con trai bước tiếp hành trình

Chỉ ba ngày sau khi siêu sao Ronaldo chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, con trai cả của anh – Ronaldo Jr – đã đánh dấu cột mốc quan trọng tiếp theo trên con đường sự nghiệp khi chính thức ra mắt đội tuyển U17 Bồ Đào Nha.

Ronaldo Jr với chiếc áo số 18 ở U17 Bồ Đào Nha. Ảnh chụp màn hình

Trận đấu ra mắt của tiền đạo 16 tuổi diễn ra trong bầu không khí đặc biệt tại tổ hợp thể thao Cidade do Futebol ở Oeiras, vùng ngoại ô thủ đô Lisbon. Cristianinho - biệt danh của Ronaldo Jr - được HLV Filipe Ramos điền tên vào danh sách 23 tuyển thủ triệu tập hôm 2-11. Anh được tung vào sân ở 20 phút cuối trong chiến thắng 4-0 của U17 Bồ Đào Nha trước U17 Andorra tại vòng loại giải U17 vô địch châu Âu.

Trận ra mắt của tài năng trẻ thu hút sự chú ý đặc biệt khi hàng loạt ngôi sao của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha như Vitinha, Ruben Neves, Goncalo Ramos và Joao Felix đã nán lại trên khán đài theo dõi trước khi bước vào buổi tập của đội tuyển quốc gia ở sân tập gần đó. Sự hiện diện của các đàn anh sừng sỏ cho thấy kỳ vọng và tình cảm lớn dành cho thế hệ tiếp nối của gia đình Ronaldo.

Tấm vé lên tuyển U17 là phần thưởng xứng đáng cho quá trình thăng tiến bền bỉ của tiền đạo thuộc học viện Al Nassr. Trước đó, Cristianinho đã có 13 lần khoác áo các đội tuyển U15 và U16 Bồ Đào Nha. Tại giải giao hữu U16 Vlatko Markovic ở Croatia năm 2025, cậu từng ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước U16 xứ Wales và tái hiện màn ăn mừng "Siu" thương hiệu của người cha huyền thoại.

Sinh ra cùng cái tên lừng lẫy, Ronaldo Jr phải gánh vác áp lực truyền thông không nhỏ. Cậu từng kinh qua các môi trường đào tạo trẻ hàng đầu thế giới từ Juventus, Man United trước khi theo chân cha sang Saudi Arabia thi đấu cho Al Nassr – nơi cậu đã ghi 3 bàn sau 7 trận cho đội trẻ mùa này. Nói về con trai, Ronaldo từng chia sẻ: "Thằng bé rất hiếu thắng, giống hệt tôi khi còn nhỏ. Nhưng điều quan trọng nhất là con được tự do lựa chọn tương lai và tôi sẽ luôn ủng hộ mọi bước đi của cháu".

Sắp tới, U17 Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục cuộc hành trình tại vòng loại Euro U17 2027 bằng các cuộc chạm trán Bulgaria và Serbia. Màn ra mắt hứa hẹn tại Oeiras chính là vạch xuất phát để Cristianinho từng bước tự khẳng định giá trị bản thân, nỗ lực bước ra khỏi bóng râm vĩ đại của người cha để viết nên trang sử bóng đá cho riêng mình.

LONG KHANG