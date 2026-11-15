Chiếc áo số 7 và lời tri ân đầy tranh cãi dành cho Ronaldo

Khi Ronaldo chính thức khép lại hành trình 23 năm cống hiến cho Bồ Đào Nha, tương lai của chiếc áo số 7 huyền thoại đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới.

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Quyết định bất tử hóa áo đấu số 7

Trong tuyên bố giải nghệ quốc tế sau 23 năm cống hiến, Cristiano Ronaldo đã chia sẻ: "Đã đến ngày tôi trao trả lại chiếc áo số 7 cho đội tuyển quốc gia". Suốt 20 năm khoác trên mình con số này, CR7 đã ghi tới 146 bàn thắng, thiết lập kỷ lục thế giới và cùng Bồ Đào Nha chinh phục Euro 2016 cùng hai danh hiệu Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Để ghi nhận và tôn vinh di sản vô giá đó, dù không cất giữ vĩnh viễn chiếc áo số 7 như cách quen thuộc, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã quyết định thực hiện một thay đổi về thiết kế đối với chiếc áo số 7. Mục đích của hành động này là nhằm đảm bảo con số huyền thoại ấy sẽ mãi mãi gắn liền với tên tuổi của biểu tượng bóng đá vĩ đại nhất lịch sử nước nhà.

Ảnh chụp màn hình

Trên các trang mạng xã hội chính thức trước trận đấu với Đan Mạch tại Braga, đội tuyển Bồ Đào Nha đã công bố đoạn video giới thiệu thiết kế hoàn toàn mới cho số 7 kèm dòng trạng thái: "Đã đến lúc ra mắt số 7 mới. Vì có một số 7 sẽ là vĩnh cửu" cùng biểu tượng chú dê (GOAT - “Dê” và cũng là Vĩ đại nhất mọi thời). Nét thay đổi đặc biệt nằm ở việc bổ sung một đường gạch ngang ở giữa con số 7 – phong cách viết số 7 vô cùng phổ biến tại khu vực châu Âu.

Sự điều chỉnh này mang thông điệp rằng phiên bản số 7 nguyên bản mà Ronaldo từng mang trong hai thập kỷ qua sẽ vĩnh viễn được bảo tồn và bất tử hóa. Trong khi đó, bất kỳ cầu thủ nào kế thừa chiếc áo số 7 trong tương lai sẽ mang trên lưng phiên bản thiết kế mới có đường gạch ngang, như một lời nhắc nhở về gánh nặng trách nhiệm và vinh dự lớn lao khi nối bước huyền thoại.

Làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ

Tuy nhiên, thông điệp về việc "thay đổi" số 7 trong đoạn video của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha lại vô tình châm ngòi cho một làn sóng phản ứng gay gắt từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Nhiều CĐV của Ronaldo lên tiếng cáo buộc tuyển Bồ Đào Nha thiếu sự tinh tế và không tôn trọng số áo đã định hình nên phần lớn sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của siêu sao này.

Đối với các cổ động viên, chiếc áo số 7 không đơn thuần là một con số thi đấu trên sân mà là biểu tượng thiêng liêng gắn liền với di sản của CR7 tại ĐTQG. Sự vội vã trong việc công bố thay đổi thiết kế số áo ngay sau khi Ronaldo giã từ ĐTQG đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều và trở thành chủ đề tranh luận nảy lửa trên các nền tảng truyền thông.

Bất chấp những tranh cãi nảy lửa trên không gian mạng trước giờ bóng lăn, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn dành cho huyền thoại của mình những hành động tri ân đầy trang trọng tại sân vận động ở Braga. Trước khi bước vào cuộc so tài với Đan Mạch tại Nations League, toàn bộ 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha đã cùng nhau bước ra sân trong chiếc áo số 7 đặc biệt. Trên lưng áo của mỗi tuyển thủ lúc đó đều in dòng chữ "POR7UGAL" (Cách điệu tên Bồ Đào Nha trong tiếng Anh) như một lời khẳng định về dấu ấn vĩnh cửu của CR7 trong lòng bóng đá nước nhà. Đây là trận đấu mà Bồ Đào Nha bất ngờ thất bại 1-4 trước Đan Mạch ngay trên sân nhà.

Sau khi Ronaldo rời đội tuyển, tiền vệ Bernardo Silva đã chính thức tiếp quản chiếc băng đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha. Trả lời trong cuộc họp báo trước trận đấu, Bernardo Silva – người từng có 12 năm sát cánh thi đấu cùng Ronaldo ở cấp độ ĐTQG – đã không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ về nỗi buồn sâu sắc trước việc người đàn anh chia tay đội tuyển. Tân thủ lĩnh của Bồ Đào Nha nhấn mạnh tập thể đội tuyển sẽ luôn nỗ lực hết mình để tôn vinh và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ronaldo vì tất cả những gì anh đã cống hiến cho màu áo quốc gia.

HỒ VIỆT