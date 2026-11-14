Khi Mbappe và Zidane chưa tìm được tiếng nói chung

Thất bại 1-3 trước Italy tại San Siro không chỉ là trận thua đầu tiên của Zinedine Zidane trên cương vị HLV đội tuyển Pháp mà còn phơi bày một loạt vấn đề: hàng thủ lỏng lẻo, sự phụ thuộc quá mức vào Kylian Mbappe, và trên hết là mối quan hệ giữa 2 ngôi sao lớn nhất của Les Blue.

Bài toán Kylian Mbappe

Tâm điểm của mọi sự chú ý trước trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ không ai khác ngoài Kylian Mbappe. Kể từ khi chuyển sang khoác áo Real Madrid, tiền đạo sinh năm 1998 phải gánh vác khối lượng thi đấu khổng lồ cùng áp lực truyền thông kinh khủng.

Mbappe vắng mặt trong trận gặp Italy vì có vấn đề ở cơ đùi. Điều đáng nói là Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) không công bố bất kỳ báo cáo y tế nào, không ai xác nhận mức độ chấn thương, và bản thân cầu thủ vẫn di chuyển cùng đội đến Milan. HLV Zidane chỉ xác nhận sự vắng mặt của Mbappe vào đêm trước trận đấu, không đưa thêm bất kỳ chi tiết nào.

Sau trận thua Italy, Zidane bày tỏ hy vọng Mbappe có thể ra sân gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào Chủ nhật: "Tôi hy vọng cậu ấy sẵn sàng. Đó là lý do cậu ấy ở lại với chúng tôi. Tôi không nghĩ có gì nghiêm trọng. Kế hoạch là để cậu ấy thi đấu" . Theo báo chí Pháp, Mbappe đã trở lại tập luyện cùng đội tại Bordeaux, cho thấy khả năng ra sân là rất cao.

Vấn đề của Mbappe không chỉ dừng lại ở đôi chân mệt mỏi. Sự thay đổi về vai trò chiến thuật khi đá trung phong tại Bernabeu cũng vô tình ảnh hưởng đến thói quen di chuyển của anh khi trở lại màu áo tuyển quốc gia. Khi Mbappe không đạt 100% phong độ hoặc bị đối phương phong tỏa, hàng công tuyển Pháp ngay lập tức rơi vào trạng thái bế tắc.

Truyền thông Pháp trong tuần qua đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa Zidane và Mbappe. Có những đồn đoán rằng hai người "chưa thiết lập được mối quan hệ làm việc thực sự trôi chảy".

Bất đồng đầu tiên được cho là xoay quanh việc Zidane xếp Mbappe ở cánh trái trong trận ra mắt với vai trò HLV trưởng tuyển Pháp. Zidane mô tả đó là "vị trí tốt nhất" của cầu thủ, nhưng phát ngôn này được cho là không nhận được sự đồng tình hoàn toàn từ phía Mbappe. Tuy nhiên, khi công bố danh sách triệu tập tuần trước, Zidane xác nhận Mbappe sẽ trở lại "vị trí lý tưởng" của mình.

Điều đáng chú ý là trong các buổi tập mở cửa cho giới truyền thông, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sự gần gũi hay thấu hiểu giữa hai người. Với một đội tuyển đặt mục tiêu vô địch World Cup, việc hạt nhân HLV và đội trưởng thiếu đi sự ăn ý là một tín hiệu đáng lo ngại.

Hàng thủ và bài toán chiến thuật

Trong trận gặp Italy, Pháp kiểm soát bóng 65%, chuyền 589 đường so với 315 của đối thủ, nhưng số cú sút trúng đích ngang bằng (5-5) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lại thấp hơn (1,54 so với 2,22). Họ kiểm soát bóng nhưng không kiểm soát được vòng cấm.

Hai bàn thua từ chấm phạt đền, do Malo Gusto và Dayot Upamecano phạm lỗi, cho thấy sự thiếu tập trung và quyết đoán trong các tình huống phòng ngự then chốt. Zidane thừa nhận sau trận: "Tổng thể, chúng tôi phòng ngự không tốt, cần phải cải thiện" .

Chủ nhật này tại Bordeaux, Pháp buộc phải thắng Thổ Nhĩ Kỳ để giành vé vào tứ kết Nations League. Thổ Nhĩ Kỳ là đối thủ sở hữu lối chơi giàu thể lực, áp sát tầm cao và rất nguy hiểm trong các tình huống cố định. Nếu không thắng và Bỉ đánh bại Italy, Pháp sẽ bị loại ngay từ vòng bảng, một đòn giáng mạnh vào uy tín của Zidane chỉ sau vài tháng cầm quân.

Pháp đã thua 3 trong 4 trận gần nhất mà Mbappe không có mặt. Sự phụ thuộc vào anh không còn là chi tiết nhỏ, mà là lỗ hổng chiến thuật nghiêm trọng. Mbappe nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát, lần này ở vị trí trung phong thay vì cánh trái. Nhưng một Mbappe vừa trở lại sau chấn thương liệu có thể ngay lập tức tạo ra khác biệt?

LONG KHANG