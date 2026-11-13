Italy ngược dòng thắng Pháp trong ngày Mbappe vắng mặt

Dù sớm nhận gáo nước lạnh từ sai lầm cá nhân, tuyển Italy đã trình diễn tinh thần quật cường tại San Siro khi lội ngược dòng đánh bại Pháp 3-1.

Chiến thắng đã đưa đoàn quân áo thiên thanh lên đỉnh Bảng A1 Nations League, trong khi HLV Zinedine Zidane trong thất bại đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng tuyển Pháp.

Cuộc thư hùng tâm điểm giữa hai gã khổng lồ bóng đá châu Âu diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa tầm tã tại Milan. Đội khách Pháp, dù thiếu vắng thủ quân Kylian Mbappe do chấn thương gân khoeo nhẹ cùng chân sút Ousmane Dembele, vẫn nhập cuộc đầy chủ động. Dưới sự dẫn dắt của tân đội trưởng Adrien Rabiot, "Gà trống Gaulois" liên tục tạo sức ép lên phần sân đối phương.

Ngay phút thứ 10, thế bế tắc bị phá vỡ. Thủ thành Gianluigi Donnarumma mắc sai lầm nghiêm trọng khi chuyền bóng trực tiếp vào chân Michael Olise trước vùng cấm địa. Tận dụng món quà này, Olise khéo léo loại bỏ hậu vệ Ý trước khi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số. Đây là pha lập công thứ 5 sau 5 trận của Olise tại Nations League mùa này.

Không nao núng, đoàn quân của HLV Roberto Mancini kiên trì tổ chức lại tuyến giữa và chờ thời cơ. Phút 26, ở cơ hội nguy hiểm đầu tiên, đội chủ nhà đưa trận đấu về vạch xuất phát. Cambiaghi đột phá dũng mãnh xuống đường biên ngang rồi tung quả căng ngang thuận lợi cho Francesco Pio Esposito đệm bóng tinh tế đánh bại Mike Maignan, gỡ hòa 1-1.

Bước sang hiệp hai, nhịp độ tiếp tục được đẩy lên rất cao. Rayan Cherki thử vận may bằng cú sút xa uy lực khiến Donnarumma vất vả cản phá dội cột dọc. Ngay sau đó, Italy đáp trả với pha dứt điểm cận thành của Cambiaghi nhưng không thắng được Maignan. Phút 60, Italy có cơ hội trên chấm 11m, nhưng Sebastiano Esposito lại sút bóng ra ngoài đầy tiếc nuối.

Dẫu vậy, chỉ 3 phút sau, cầu thủ vừa vào sân thay người Federico Dimarco kiến tạo dọn cỗ để Davide Frattesi băng vào dứt điểm tuyến hai căng như kẻ chỉ, nâng tỷ số lên 2-1 cho Italy.

Hàng thủ Pháp tiếp tục vỡ vụn ở phút 75 khi cầu thủ dự bị Antonio Vergara bị Dayot Upamecano quật ngã trong vòng cấm. Lần này, trách nhiệm đá phạt đền giao cho Francesco Pio Esposito. Tiền đạo trẻ dứt điểm lạnh lùng vào góc dưới, hoàn tất cú đúp cá nhân và ấn định chiến thắng 3-1 cho Azzurri.

Chiến thắng 3-1 giúp Italy vươn lên chiếm vị trí nhất bảng với 10 điểm sau 5 lượt trận, bằng điểm với Pháp nhưng xếp trên nhờ chỉ số đối đầu. Đây là chiến thắng sân nhà đầu tiên của Italy trước Pháp kể từ năm 1962, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại của Italy lên con số 4 trong nhiệm kỳ thứ hai của HLV Roberto Mancini.

Về phía tuyển Pháp, việc thiếu vắng Mbappe đã bộc lộ nhiều hạn chế trong khả năng kết liễu trận đấu của "Les Bleus". Đồng thời, những tin đồn về mâu thuẫn nội bộ lại dấy lên. Ở lượt trận cuối vào Chủ Nhật, Italy sẽ làm khách trên sân Bỉ, trong khi Pháp trở về sân nhà tiếp Thổ Nhĩ Kỳ.

LONG KHANG