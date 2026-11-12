Italy - Pháp (2g45 ngày 13-11): Dấu hỏi Mbappe

Sân San Siro tại Milan sẽ là nơi diễn ra đại chiến giữa hai gã khổng lồ bóng đá thế giới Italy và Pháp tại đấu trường Nations League.

Với tuyển Italy, đây là bài kiểm tra chiến dịch trẻ hóa của HLV Roberto Mancini trong khi với Pháp, câu chuyện xoay quanh vị trí của Mbappe.

Dấu hỏi thể lực của Kylian Mbappe và cơn khủng hoảng nhân sự

Tiền đạo thủ quân 27 tuổi đã bất ngờ vắng mặt trong buổi tập chung vào ngày 11-11 và được cho là đang trong chế độ điều trị y tế đặc biệt. Dù Mbappe đã trở lại thi đấu cho Real Madrid và vừa ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Valencia để nâng thành tích lên 13 bàn thắng tại La Liga, cảm giác đau ở đầu gối trái từ trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 9 vẫn để lại nhiều lo ngại.

Tuy nhiên, thông tin bên lề cho biết, sự vắng mặt này xuất phát từ những bất đồng về chiến thuật giữa ngôi sao người Pháp và HLV Zidane. Mbappe tin rằng anh cần được chơi tự do hơn để phát huy trọn vẹn sức mạnh trong khi Zidane lại đang muốn thử nghiệm nhiều nhân tố mới cho hàng công.

Mbappe. Ảnh THX

Bên cạnh Mbappe, HLV Zinedine Zidane còn đối mặt với sự sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng khi vắng hàng loạt trụ cột như Dembele, Saliba, Marcus Thuram, Lepaul, Akliouche, Manu Kone và Pierre Kalulu. Điểm tựa duy nhất cho Les Bleus là sự trở lại của trung vệ Dayot Upamecano sau án treo giò cùng sự tái xuất của Konate và Tchouameni.

Roberto Mancini và làn sóng trẻ hóa

Về phía đội chủ nhà Italy, HLV Roberto Mancini cũng gặp tổn thất không nhỏ. Hậu vệ Gianluca Mancini vừa rút lui vì chấn thương cơ, buộc ông phải bổ sung Federico Gatti của Juventus. Ngoài ra, binh đoàn Thiên thanh còn vắng Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori, Moise Kean và Nicolo Zaniolo.

Trở lại ghế HLV trưởng tuyển Italy nhiệm kỳ thứ hai, Roberto Mancini đang thực hiện cuộc cách mạng trẻ hóa quy mô lớn. Dù mở màn bằng thất bại 0-2 trước Bỉ, Italy đã nhanh chóng đứng dậy với các chiến thắng đậm trước Thổ Nhĩ Kỳ và trận hòa 1-1 trên sân của Pháp.

Đợt tập trung này đánh dấu sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ. Tiền đạo 20 tuổi Alphadjo Cisse của AC Milan nhận đợt triệu tập đầu tiên sau phong độ rực rỡ với 8 bàn thắng sau 13 trận mùa này, bao gồm cú hat-trick tại Europa League. Mancini còn gọi tiền vệ 19 tuổi Mattia Liberali của Como – người vừa ghi bàn trong chiến thắng 9-1 trước Lens tại Champions League, cùng hai cầu thủ trẻ Simone Lontani (18 tuổi) và Riccardo Cassano (17 tuổi).

HLV Mancini khẳng định: "Trong bóng đá, kết quả thay đổi mọi thứ, nhưng chúng tôi vẫn cần làm việc. Tôi thích việc chúng tôi đang xây dựng một nhóm cầu thủ trẻ kết hợp với kinh nghiệm."

Zinedine Zidane và mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng

HLV Zidane. Ảnh THX

Bên phía đối diện, Zinedine Zidane đang có khởi đầu ấn tượng trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp thay thế Didier Deschamps. Dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ từng có 5 mùa giải cống hiến cho Juventus, Les Bleus đã giành 10 điểm sau 4 lượt trận, bao gồm chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ và hai thắng lợi trước Bỉ.

Trận lượt đi giữa 2 đội diễn ra tại Paris khá căng thẳng. Michael Olise mở tỷ số cho Pháp bằng cú sút phạt dội xà ngang, trước khi Alessandro Bastoni gỡ hòa 1-1 cho Italy. Chỉ cần giành chiến thắng tại San Siro, Pháp sẽ chính thức có tấm vé vào tứ kết Nations League với vị trí nhất bảng A1. Lịch sử đối đầu nghiêng về Italy với 20 chiến thắng sau 42 lần đụng độ, nhưng Pháp lại thắng 3 trong 5 trận gần nhất.

Theo Siêu máy tính Opta, Pháp được đánh giá nhỉnh hơn với 47.4% cơ hội chiến thắng. Tỷ lệ thắng của Italy đạt 28.3%, trong khi khả năng hòa là 24.3%. AI dự đoán kết quả 2-1 nghiêng về phía Pháp.

Đội hình dự kiến

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