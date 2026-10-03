Zidane hơi thất vọng khi bất phân thắng bại với Mancini

HLV trưởng tuyển Pháp, Zinedine Zidane, bày tỏ thất vọng khi chứng kiến ​​đội mình bị Ý của Roberto Mancini cầm hòa 1-1 trận UEFA Nations League tại sân nhà đầu tiên dưới sự dẫn dắt của ông.

Zidane phía sau đang quan sát Olise đi bóng vượt qua Fagioli (Ảnh: THX)

Đáng chú ý trong trận này, cho dù Michael Olise mở tỷ số, Les Bleus bị thủng lưới trước khi hậu vệ Dayot Upamecano nhận thẻ đỏ. Khởi đầu thắng lợi của Zidane đã bị chặn đứng bởi sự ngoan cường của Ý tại Stade de France (với 77.118 khán giả đến xem).

Đội tuyển Pháp đang "thay da đổi thịt" dưới triều đại của Zidane, khởi đầu UEFA Nations League với 2 trận toàn thắng 1-0. Nhưng tuyển Ý với Mancini cũng đang ở trong quá trình tái thiết, không cho họ thắng trận thứ 3.

Michael Olise lại sắm vai người hùng cho tuyển Pháp và Zidane, khi anh mở tỷ số với một cú sút đẹp mắt tuyệt vời 10 phút ngay sau giờ nghỉ giữa trận. Tiếc là Alessandro Bastoni đã gỡ hòa cho đội khách ở phút thứ 68, trước khi Dayot Upamecano của Pháp nhận thẻ vàng thứ 2 vào cuối hiệp 2.

Phát biểu sau trận đấu, Zidane bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn tổng thể, đồng thời khẳng định Pháp đã tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng trước khi Ý gỡ hòa. Ông cũng lưu ý Les Bleus đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, cho đến khi pha đột phá trung lộ của Bastoni làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Zidane cho biết tuyển Pháp đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho các trận đấu sắp tới: “Trận đấu khá căng thẳng, nhưng tôi hài lòng với màn trình diễn của đội mình. Tất nhiên, kết quả này hơi đáng thất vọng. Chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn. Lẽ ra chúng tôi có thể ghi bàn thắng thứ 2”.

Không giành được điểm số tối đa, Pháp vẫn kéo dài chuỗi trận bất bại tại vòng bảng UEFA Nations League lên 8 trận, với 6 chiến thắng và 2 trận hòa.

Zidane dành hết lời khen ngợi sự tận tâm của toàn đội: “Điều đó báo hiệu những điều tốt đẹp, đặc biệt xét về những gì chúng tôi đã đạt được. Tôi rất tự hào về đội bóng của mình”.

Sự lạc quan đang lan tỏa khắp phòng thay đồ đội tuyển Pháp, dưới chia sẻ của Desire Doue: “Chúng tôi hơi thất vọng với kết quả. Pháp thực sự muốn giành chiến thắng tại Stade de France trước đông đảo khán giả của mình. Chúng tôi đã áp dụng những chỉ đạo của HLV Zidane ở rất nhiều khía cạnh. Pháp đang đi đúng hướng".

* Những kết quả còn lại của bảng 1 UEFA Nations League 2026-2027: Bỉ đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 (Kevin de Bruyne lập cú đúp, Romelu Lukaku ghi bàn còn lại). Hiện tại, Bỉ đang bám sát ngôi đầu bảng của tuyển Pháp.

Kết quả xếp hạng bảng 1 (sau 3 lượt trận đầu tiên)

1-Pháp 7 điểm Hiệu số 3-1 2-Bỉ 6 điểm Hiệu số 5-1 3-Ý 4 điểm Hiệu số 5-4 4-Thổ Nhĩ Kỳ 0 điểm Hiệu số 1-8

Đ.Hg.