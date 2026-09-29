Olise vẽ siêu phẩm cho tuyển Pháp, Zidane "phát cuồng"

Vỡ òa phấn khích trước siêu phẩm của Michael Olise ở phút thứ 88 mang về chiến thắng cho tuyển Pháp trong lượt trận thứ 2 của UEFA Nations League 2026-2027 trước tuyển Bỉ, HLV Zidane không kìm nén được cảm xúc.

Olise ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội (Ảnh: THX)

Trong bối cảnh Kylian Mbappé vắng mặt vì bị chấn thương, HLV Zinedine Zidane tung ra sân một hàng công được xáo trộn mạnh mẽ. Tuyển Pháp rất cần một cú hích bùng nổ, và cầu thủ vào sân thay người tài năng Michael Olise đã mang đến điều đó.

Tiền vệ đang thi đấu cho CLB Bayern Munich đã ghi một siêu phẩm ấn tượng. Nhận bóng từ sâu phần sân nhà, Olise bứt tốc xé gió dọc hành lang cánh phải, ngoặt bóng vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng đi sệt vào bên trái khung thành.

Pha làm bàn mang đậm dấu ấn kỹ thuật cá nhân tuyệt đỉnh kích hoạt màn ăn mừng cuồng nhiệt từ Zidane. Vị thuyền trưởng tuyển Pháp chạy dọc đường biên, hét lớn đầy phấn khích trước khi sút tung một quả bóng lăn dạt ra ngoài, làm chính đám đông khán giả Bỉ hiện diện ở SVĐ King Baudouin cũng thấy thú vị.

“Tôi đã bị cuốn theo pha bóng và chỉ muốn trở thành một phần của khoảnh khắc đấy”, Zidane mỉm cười chia sẻ, “Tôi cảm nhận được Elise bắt đầu đi bóng, tạo nên pha xử lý xuất thần, nên tôi muốn chạy theo cậu ấy. Rồi tôi thấy quả bóng ở đó và tự bảo mình phải sút một phát. Trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng chẳng sao!”.

Mbappe đã trở lại Real Madrid, sau khi dính chấn thương gối trái và rời sân trong sự đau đớn, ngay khi ghi bàn ở chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ hôm cuối tuần qua. Chính vì thế, HLV Zidane đã thực hiện tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Ông đã trình làng những tân binh lần đầu khoác áo đội tuyển như Jeremy Jacquet, Andy Diouf và Lucas Da Cunha, đồng thời trao cơ hội đá chính cho các tài năng trẻ như Maghnes Akliouche, Esteban Lepaul.

“Tôi tin tưởng vào các học trò của mình. Tôi nghĩ mình có một tập thể hòa hợp và làm việc thật ăn ý với nhau. Trong tay tôi là những cầu thủ chất lượng cao!”, HLV Zidane khẳng định khi giúp cho tuyển Pháp kỷ nguyên mới thắng trận 1-0 thứ 2 liên tiếp.

“Tôi chẳng hề có chút e sợ nào về những gì có thể xảy ra. Mọi thứ vốn đã nằm trong kế hoạch ngay từ đầu. Tôi có tới 23 tuyển thủ trong tay và tôi sẽ trao cơ hội cho tất cả”, Zidane chia sẻ hào hứng.

Trước khi Olise tạo nên bước ngoặt ở phút cuối, Pháp hoàn toàn làm chủ thế trận nhưng lại gặp muôn vàn khó khăn trong khâu dứt điểm. Thủ thành Senne Lammens bên phía Bỉ đã có hàng loạt pha cứu thua xuất thần, trong khi Desire Doue dứt điểm dội xà ngang ở phút 12 và Da Cunha sút bóng trúng cột dọc từ cự ly 25 mét.

Đ.Hg.