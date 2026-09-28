Tuchel thúc giục Bellingham tiếp tục thi đấu quyết liệt

HLV Thomas Tuchel thúc giục Jude Bellingham thi đấu quyết liệt, sau khi tiền vệ số 10 người Anh thể hiện sự gai góc của mình trong thất bại 2-3 trước Tây Ban Nha tại đấu trường UEFA Nations League.

Bellingham được khuyến khích tiếp tục chơi quyết liệt (Ảnh: THX)

Ngôi sao của Real Madrid đã trở thành tâm điểm của sự chú ý ở trong trận Anh thua ngược Tây Ban Nha 2-3 ngay tại thánh địa Wembley hôm cuối tuần.

Trong trận này, Bellingham có màn va chạm và lời qua tiếng lại nảy lửa với người đồng đội ở CLB bộ là Marc Cucurella, sau khi hậu vệ trái tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng trong một tình huống tranh chấp tay đôi.

Bellingham sau đó đáp trả lại những lời lẽ của Cucurella bằng đường kiến tạo cho Anthony Gordon ghi bàn cho tuyển Anh gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 36 của trận đấu. Tuyển Anh thậm chí đã vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ công của Harry Kane, nhưng Alejandro Baena và Mikel Oyarzaban đã ghi bàn lật ngược tình thế.

Dù trước đây từng chỉ trích Bellingham vì cá tính dễ bùng nổ trên sân cỏ, HLV trưởng tuyển Anh - Thomas Tuchel giờ đây lại rất muốn tiền vệ số 10 này tiếp tục duy trì phong cách thi đấu quyết liệt đáng chú ý.

“Cậu ấy thích như vậy. Bellingham thi đấu tốt hơn khi điều đó xảy ra”, HLV Tuchel chia sẻ, “Cậu ấy cần có một chút quyết liệt, đó là bản chất. Tôi nghĩ đôi khi Bellingham tự tìm kiếm những khoảnh khắc như vậy để thắp lên ngọn lửa bên trong”.

Khi nhắc đến cuộc tranh cãi giữa Bellingham với Cucurella, HLV Tuchel bày tỏ: “Tôi nghĩ cậu ấy không còn xem ai là đồng đội khi đã khoác áo đội tuyển quốc gia. Bellingham muốn chiến thắng và không cần quen biết ai phía bên kia sân cả. Cậu ấy vẫn là bạn với họ, nhưng không phải trong 90 phút thi đấu”.

Tuchel hào hứng với sự quyết liệt mà Bellingham, vốn là một tiền vệ số 10 chơi thiên về đầu óc và kỹ thuật: “Đó là phong cách, là bản sắc bóng đá của cậu ấy”.

Tuchel sẽ cân nhắc xếp cầu thủ 23 tuổi này đá chính tại UEFA Nations League 2026-2027 với trận tuyển Anh làm khách trên sân Fortuna Arena của CH Czech vào lúc 1 giờ 45 phút rạng sáng 30-9, dù vẫn lo lắng về nguy cơ anh bị kiệt sức giữa một mùa giải vô cùng dày đặc cùng Real Madrid.

“Tôi rất muốn có Bellingham trên sân cả 4 trận đấu. Nhưng mối lo ngại hiện tại là cậu ấy chưa từng phải cày ải trong một giai đoạn dày đặc như thế này ở đầu mùa giải năm nay”. Tuchel cho biết, “Chúng tôi sẽ phải kiểm tra kỹ càng với bộ phận y tế, và không mạo hiểm với Bellingham".

Đ.Hg.