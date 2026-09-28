Cơn ác mộng của Jurgen Klopp, Bồ Đào Nha hạ Na Uy ngày Ronaldo không thi đấu

Nếu như Bồ Đào Nha thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch thì tuyển Đức lại phải trải qua một đêm thảm họa.

Ngay tại SVĐ WWK Arena ở Augsburg, Đức để thua Hy Lạp với tỷ số 0-1. Đây là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của Hy Lạp sau 11 lần đối đầu với tuyển Đức.

Sau trận hòa 1-1 với Hà Lan ở lượt trận ra mắt vào giữa tuần trước, HLV Jurgen Klopp rất kỳ vọng vào một chiến thắng thuyết phục trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà. Tuyển Đức hoàn toàn áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, đạt tới gần 80% trong hiệp một, nhưng lối chơi thiếu sắc bén cùng hàng phòng ngự lơ là trong hiệp hai đã khiến họ phải trả giá.

Thủ thành Tzolakis của Hy Lạp đã thi đấu xuất sắc khi cản phá cú sút phạt của Kimmich, còn Felix Nmecha dứt điểm ra ngoài ở phút 54. Phút 66, Kimmich để mất bóng nguy hiểm ở phần sân nhà nhưng Fotis Ioannidis lại sút bóng sạt cột dọc.

Đến phút 74, bất ngờ lớn đã xảy ra. Từ pha phối hợp của tiền đạo Christos Tzolis bên phía Arsenal, cầu thủ vào sân thay người Dimitrios Kourbelis tung cú sút chìm đập chân hậu vệ đổi hướng đi vào lưới, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thắng lợi lịch sử này giúp Hy Lạp chễm chệ ở ngôi đầu Bảng A2 với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, trong khi tuyển Đức dậm chân ở vị trí thứ ba với vỏn vẹn 1 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp thừa nhận kết quả này "không hề dễ chịu" nhưng khẳng định thất bại là một phần tất yếu của quá trình rút ra bài học và xây dựng lại đội bóng.

Bồ Đào Nha duy trì mạch thắng tại Oslo, Ronaldo ngồi dự bị cả trận nhìn Haaland ghi bàn

Tại chảo lửa Ullevaal Stadion ở Oslo, nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha đã vượt qua chủ nhà Na Uy với tỷ số 2-1 để củng cố vị trí dẫn đầu Bảng A4 với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Trong trận đấu này, tân HLV Jorge Jesus đã đưa ra quyết định gây chú ý khi gạch tên thủ quân Bruno Fernandes do chấn thương và để siêu sao 41 tuổi Ronaldo ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút.

Chân sút Goncalo Ramos được xếp đá chính thay Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha nhanh chóng thể hiện sự hiệu quả.

Mặc dù Erling Haaland của Na Uy có cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ đường chuyền của Martin Odegaard nhưng không thể thắng được thủ thành Diogo Costa.

Đội khách mở tỷ số ở phút 17. Nhận bóng ở mép vòng cấm, João Félix thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp khung thành, ghi bàn thắng thứ hai liên tiếp cho riêng mình ở đợt tập trung lần này.

Tuyển Na Uy vùng lên mạnh mẽ trong khoảng thời gian tiếp theo. Haaland liên tục gây đe dọa nhưng cú sút cận thành của anh bị đồng đội tại Man City là Ruben Dias cản phá xuất sắc, trước khi thủ môn Costa tiếp tục từ chối cú đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo này. Phải đến phút 51, áp lực của chủ nhà mới được cụ thể hóa khi Haaland đệm bóng cận thành từ quả đánh đầu chuyền bóng của Patrick Berg để quân bình tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ Na Uy chỉ kéo dài đúng 3 phút. Phút 57, thủ thành Orjan Nyland mắc sai lầm tai hại khi chuyền bóng thẳng vào chân Goncalo Ramos. Tiền đạo thuộc biên chế PSG không bỏ lỡ thời cơ, thực hiện cú tâng bóng tinh tế qua đầu Nyland để ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Thất bại này khiến Na Uy không thể nối dài niềm vui sau chiến thắng 3-2 trước Đan Mạch ở lượt trận mở màn.

Cũng tại Bảng A2, tân HLV Xavi đã có chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Hà Lan khi đánh bại Serbia 2-1 ngay tại Belgrade nhờ cú đúp của tiền đạo trẻ Mexx Meerdink, dù "Cơn lốc da cam" phải chịu tổn thất khi Cody Gakpo dính chấn thương cổ chân. Trong khi đó ở Bảng A4, Đan Mạch dễ dàng vượt qua Xứ Wales với tỷ số 2-0 nhờ bàn phản lưới nhà của Ben Davies và cú dứt điểm của Gustav Isaksen.

HỒ VIỆT