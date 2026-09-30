Tây Ban Nha đại thắng Croatia, Anh hạ gục CH Czech, Brazil rượt đuổi tỷ số

Nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha có trận thị uy sức mạnh trước Croatia trong lần đầu tiên đá trên sân nhà sau World Cup 2026.

Trước giờ bóng lăn, tiền vệ Rodri đã diễu hành và giới thiệu chiếc cúp vô địch thế giới ngay trên mặt cỏ trong sự hân hoan của cổ động viên nhà.

Cơn mưa bàn thắng nhanh chóng bắt đầu ngay từ phút thứ 2. Từ đường chuyền của Baena, Fermin López bỏ bóng tinh tế để thần đồng Lamine Yamal tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc xa mở tỷ số. Mặc dù Croatia bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 28 nhờ cú đánh đầu của Dion Beljo, "La Roja" chỉ mất chưa đầy 3 phút để tái lập thế dẫn bàn. Lamine Yamal thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải cho Marc Pubill bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Dominik Livaković.

Bước sang hiệp hai, Yamal hoàn tất cú đúp cá nhân ở phút 63 bằng một cú sút ở góc hẹp sau đường kiến tạo của Pedri. Trước khi trận đấu khép lại, cầu thủ vào sân thay người Nico Williams dứt điểm ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 89. Trận thắng thuyết phục này không chỉ giúp Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng tại Bảng A3 Nations League mà còn kéo dài chuỗi trận bất bại kỷ lục châu Âu của họ lên con số 40.

Kỷ lục của Harry Kane

Tại chảo lửa Fortuna Arena ở Prague, đội tuyển Anh đã có chiến thắng 2-0 trước chủ nhà CH Czech để vươn lên vị trí thứ hai Bảng A3. Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 23 khi tiền vệ Pavel Sulc bên phía chủ nhà phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài xem lại màn hình VAR vì pha phạm lỗi nguy hiểm với Elliot Anderson.

Dù thi đấu hơn người, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự lùi sâu của CH Czech trong hiệp một. Phải sang đầu hiệp hai, thế bế tắc mới được khai thông nhờ sự tỏa sáng của Trent Alexander-Arnold – người có tên trong đội hình xuất phát lần đầu tiên sau gần hai năm. Phút 47, Alexander-Arnold thực hiện quả tạt cánh phải cực kỳ chuẩn xác để Anthony Gordon băng vào đánh đầu đập đất mở tỷ số.

Đến phút 69, thủ quân Harry Kane chớp thời cơ dứt điểm nhanh trong vòng cấm từ một tình huống bóng bật ra, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 87 của Kane cho đội tuyển quốc gia. Thắng lợi này giúp tuyển Anh có được trận giữ sạch lưới đầu tiên sau 7 trận liên tiếp để thủng lưới.

Brazil tái đấu Australia giữa cơn sóng gió Tuyển Brazil đang trải qua những ngày tháng đầy giông bão khi làn sóng hoài nghi từ dư luận và giới chuyên môn quê nhà bủa vây HLV Carlo Ancelotti.

Brazil ngược dòng hạ Australia 4-2

Trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tại Suncorp Stadium (Brisbane), đội tuyển Brazil đã đánh bại chủ nhà Australia với tỷ số 4-2 sau màn rượt đuổi tỷ số vô cùng kịch tính. Brazil khởi đầu như mơ khi Vanderson mở tỷ số ngay phút thứ 3 với bàn thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Australia đã đáp trả dữ dội bằng hai bàn thắng liên tiếp của Alessandro Circati (phút 28) và cú sút xa đẹp mắt của Connor Metcalfe để vươn lên dẫn 2-1.

Trước khi hiệp một khép lại, Raphinha quân bình tỷ số 2-2 cho Brazil trên chấm phạt đền sau khi Danilo bị phạm lỗi. Mặc dù vậy, niềm vui của Brazil không trọn vẹn khi Raphinha phải rời sân ngay sau giờ nghỉ do dính chấn thương cơ chân phải.

Vào sân thay người, tiền đạo trẻ Endrick đã khuấy đảo hàng thủ đối phương và thực hiện đường căng ngang thuận lợi cho Bruno Guimarães nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 69. Đến phút 80, Vinícius Júnior chốt hạ chiến thắng 4-2 cho "Vũ công Samba" bằng một cú sút phạt đền thành công sau khi chính anh bị Nestory Irankunda đốn ngã trong vòng cấm.

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