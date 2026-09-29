Pháp thắng Bỉ ngày không có Mbappe, Italy trỗi dậy

Trong khi Pháp giành chiến thắng muộn với bàn duy nhất của Olise thì Italy có màn vùi dập Thổ Nhĩ Kỳ 4-1 đầy thuyết phục.

Trên sân vận động King Baudouin tại Brussels, tuyển Pháp đã vượt qua chủ nhà Bỉ với tỷ số tối thiểu 1-0. Kết quả này đánh dấu chiến thắng thứ hai liên tiếp của HLV Zinedine Zidane kể từ khi ông nhậm chức HLV trưởng "Les Bleus" thay thế Didier Deschamps.

Bước vào trận đấu, tuyển Pháp gặp tổn thất lớn về lực lượng khi thủ quân Kylian Mbappe vắng mặt do dính chấn thương gối trái ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 trước đó và phải trở lại Real Madrid điều trị.

Để ứng phó, HLV Zidane đã đưa ra tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ giữ lại thủ môn Mike Maignan và trung vệ Maxence Lacroix. Chiến lược gia 54 tuổi cũng trao cơ hội ra mắt cho hai tân binh là tiền vệ Lucas Da Cunha (Como) và tiền đạo Esteban Lepaul (Rennes).

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Mark van Bommel của Bỉ chỉ thực hiện 2 sự thay đổi so với đội hình vừa thắng Italy 2-0.

Trận đại chiến diễn ra giằng co khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Phía tuyển Pháp tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm, nổi bật là pha dứt điểm dội xà ngang của Desire Doue trong hiệp một và cú sút trúng cột dọc của tân binh Da Cunha ở đầu hiệp hai. Trong khi đó, phía Bỉ cũng có những lời đáp trả sức nặng nhờ phong độ nổi bật của tài năng trẻ Mika Godts.

Nút thắt của trận đấu chỉ được gỡ bỏ ở phút 77 khi HLV Zidane tung Michael Olise vào sân thay Bradley Barcola. Đến phút 88, nhận bóng từ khu vực giữa sân nhà, ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich thực hiện cú bứt tốc dũng mãnh hướng thẳng tới mép vòng cấm đối phương rồi tung cú cứa lòng chân trái điệu nghệ vào góc dưới khung thành, đánh bại thủ môn Senne Lammens.

Trận thắng này giúp Pháp tiếp tục độc chiếm ngôi đầu Bảng A1 với 6 điểm trọn vẹn.

Italy hủy diệt Thổ Nhĩ Kỳ 4-1 trong cơn mưa nặng hạt

Tại một diễn biến khác ở Bảng A1, đội tuyển Italy đã có màn trỗi dậy vô cùng ấn tượng sau thất bại 0-2 trước Bỉ ở lượt trận mở màn. Thi đấu dưới cơn mưa nặng hạt tại sân Bursa Ataturk, đoàn quân của HLV Roberto Mancini đã nghiền nát chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 4-1. Sức ép nghẹt thở cùng sự áp đảo hoàn toàn giúp đội khách ghi liền 3 bàn thắng chỉ trong chưa đầy 30 phút đầu tiên.

Phút thứ 9, từ quả phạt góc bên cánh trái, hậu vệ Zeki Celik của Thổ Nhĩ Kỳ phá bóng lóng ngóng tạo điều kiện để Alessandro Bastoni dứt điểm tung lưới mở tỷ số. Đến phút 23, Davide Frattesi ập vào đá bồi nâng tỷ số lên 2-0 sau khi thủ môn Altay Bayındır cản phá cú sút của Michael Kayode.

Chỉ 4 phút sau, chính tân binh Kayode tự mình lập công bằng cú sút sệt hiểm hóc ở góc phải vòng cấm, đào sâu cách biệt lên 3-0.

Nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 47 do công của Barıs Alper Yılmaz sau tình huống ra vào không tốt của thủ thành Donnarumma. Tuy nhiên, Italy đã nhanh chóng dập tắt hy vọng ngược dòng của chủ nhà chỉ 3 phút sau đó. Phút 50, sau khi Sandro Tonali sút bóng trúng cột dọc, Pio Esposito đã chọn vị trí thông minh để đánh đầu ghi bàn.

Đáng chú ý, trận đấu này còn ghi dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt của bóng đá Italy khi hai anh em Pio Esposito và Sebastiano Esposito cùng nhau đá chính, trở thành cặp anh em ruột đầu tiên xuất phát trong một trận đấu của đội tuyển kể từ thời Aldo và Luigi Cevenini vào năm 1915.

Tại League B, Bắc Ireland hòa Hungary 0-0 trên sân Windsor Park. Thụy Điển đánh bại Ba Lan 3-1 nhờ các bàn thắng của Benjamin Nygren, Yasin Ayari và Victor Gyokeres. Bosnia & Herzegovina vượt qua Romania 4-2, còn Montenegro thắng Armenia 3-2 nhờ bàn thắng ở phút 89 của Aleksa Latkovic.

LONG KHANG