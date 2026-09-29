Brazil tái đấu Australia giữa cơn sóng gió

Tuyển Brazil đang trải qua những ngày tháng đầy giông bão khi làn sóng hoài nghi từ dư luận và giới chuyên môn quê nhà bủa vây HLV Carlo Ancelotti.

HLV Ancelotti vẫn cố vực dậy Brazil. Ảnh THX

Thêm màn trình diễn thất vọng

Trận hòa nhọc nhằn 1-1 trước Australia tại Townsville hôm 25-9 vừa qua không chỉ làm dấy lên những lời bình luận cay nghiệt, mà còn đặt ra thử thách lớn cho chiến lược tái thiết và trẻ hóa lực lượng của vị chiến lược gia người Italy trước trận tái đấu diễn ra tại Brisbane.

Người hâm mộ bóng đá Brazil vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau sau khi đội nhà dừng bước ngay từ vòng 16 đội tại kỳ World Cup gần nhất trước Na Uy. Thất bại này đồng nghĩa với việc cơn khát danh hiệu vô địch thế giới của "Vũ công Samba" bị kéo dài lên ít nhất 28 năm, khoảng thời gian dài nhất kể từ cột mốc buồn tại Italia 1990.

Trong bối cảnh sự kỳ vọng của công chúng luôn ở mức đỉnh điểm, màn thể hiện của Selecao trong trận “lượt đi” giao hữu vừa qua càng khiến dư luận thêm sục sôi.

Ở cuộc đụng độ tại Townsville, Brazil đã thi đấu bế tắc và để đối thủ dẫn trước sau cú sút phạt đẳng cấp của Nestory Irankunda ở phút 68. Phải nhờ tới cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 95 của cầu thủ trẻ Rayan, Brazil mới giật lại trận hòa 1-1, qua đó tránh khỏi trận thua thứ hai trong lịch sử trước đội bóng xứ chuột túi.

Dù tránh được một thất bại ê chề, màn trình diễn nghèo nàn này đã hứng chịu vô số gạch đá từ truyền thông Brazil. Cựu danh thủ từng vô địch World Cup, Denílson, thẳng thắn nhận xét rằng trận đấu để lại "ấn tượng rất xấu" cho sự khởi đầu của một chu kỳ mới.

Bình luận viên nổi tiếng Galvao Bueno gọi đây là một "thảm họa" gây thất vọng sâu sắc, trong khi nhà báo Milton Neves nhấn mạnh Ancelotti phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thậm chí, một số cây bút như Jose Trajano còn gay gắt kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Brazil sa thải vị HLV người Italy, cho dù ông mới ký bản hợp đồng gia hạn 4 năm vào tháng 5 vừa qua.

HLV Carlo Ancelotti kiên định với con đường trẻ hóa lực lượng

Bất chấp sức ép nghẹt thở từ dư luận quê nhà, HLV Carlo Ancelotti vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên. Phát biểu tại sự kiện đón tiếp đội tuyển ở Queensland (17g ngày 29-9), nhà cầm quân lão luyện khẳng định những lời chỉ trích có "tác động bằng không" tới định hướng tương lai của ông dành cho đội tuyển Brazil.

HLV Ancelotti chia sẻ rằng áp lực và sự soi xét khắt khe đã đồng hành cùng ông trong suốt sự nghiệp huấn luyện, và ông hoàn toàn đón nhận điều đó như một phần tất yếu của công việc.

Đối với Ancelotti, ưu tiên số một trong các đợt giao hữu này không phải là kết quả bằng mọi giá, mà là thử nghiệm và tích lũy kinh nghiệm cho thế hệ trẻ hướng tới Copa America 2028 và World Cup tiếp theo. Trong danh sách 26 tuyển thủ được triệu tập sang Australia đợt này, có tới 17 cầu thủ mới có từ 10 lần khoác áo ĐTQG trở xuống, và 10 người trong số đó chưa từng ra sân cho Selecao.

Tại trận đấu ở Townsville, Ancelotti đã trao cơ hội ra mắt cho hàng loạt gương mặt trẻ như Vitor Reis (Manchester City), Mauro Junior (PSV) và Jair (Nottingham Forest), trong đó trung vệ Vitor Reis được xếp đá chính ngay từ đầu. Ông cũng dành lời khen đặc biệt cho các tài năng trẻ như Arthur Dias, Gabriel Bontempo và Jair Cunha.

Chiến lược gia người Italy nhấn mạnh: "Kết quả của trận đấu đầu tiên không quá quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tìm kiếm những điều khác: trao khoảng trống và cơ hội cho các cầu thủ trẻ, các nhân tố mới".

Để giúp các cầu thủ tập trung cao độ và tránh sự xao nhãng trước trận tái đấu diễn ra tại Lang Park (Brisbane), ban huấn luyện Brazil đã quyết định hủy buổi tập mở dự kiến dành cho người hâm mộ tại Ballymore để chuyển sang tập kín. Sau trận đấu này, Brazil sẽ di chuyển sang Kolkata để chạm trán tuyển Ấn Độ trong trận giao hữu kế tiếp đầu tháng 10.

HỒ VIỆT