Phản ứng Man City sau phán quyết có tội: “Không có gì thay đổi cả”

Trước thông tin bị kết tội vi phạm hầu hết các quy tắc tài chính của Premier League, dàn lãnh đạo Man City, cùng cựu HLV, cầu thủ và người hâm mộ đã nhanh chóng đưa ra những phản ứng đanh thép.

Man City đang đứng trước đỗ vỡ. Ảnh THX

Ngay sau khi xuất hiện các thông tin về phán quyết, người phát ngôn của Man City tuyên bố quy trình xử lý của Premier League vẫn đang tiếp diễn và tuân thủ nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt. Đại diện CLB khẳng định lập trường của Man City giữ nguyên như tuyên bố hồi tháng 2-2023. Khi đó, đội bóng bày tỏ sự ngạc nhiên trước các cáo buộc và khẳng định sở hữu "tập hợp bằng chứng không thể chối cãi" để chứng minh sự vô tội.

Man City cũng nhấn mạnh đã hợp tác tôn trọng quy trình trong suốt 8 năm qua với niềm tin rằng Premier League hành xử như một cơ quan quản lý độc lập và công bằng. Trước phán quyết bất lợi, câu lạc bộ dự kiến sẽ thực hiện quyền kháng án.

Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak cũng lên tiếng khẳng định: "Dù có nhiều tiếng ồn xung quanh, không có gì thay đổi". Ông này nhắc lại CLB từng cùng nhau vượt qua các thử thách trong quá khứ và chiến thắng, đồng thời tuyên bố sẽ không tạo cơ hội cho bất kỳ ai muốn làm suy yếu đà phát triển của đội bóng.

Lập trường đanh thép từ lãnh đạo nhận được sự đồng thuận lớn từ các thành viên đội bóng. Cựu HLV Pep Guardiola luôn kiên định bảo vệ ban lãnh đạo và tin tưởng tuyệt đối vào tính chính trực của CLB. Ông khẳng định những danh hiệu mà Man City giành được đều hoàn toàn nhờ màn trình diễn trên sân cỏ. Nhớ lại sự cố năm 2020 khi án cấm thi đấu từ UEFA bị Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đảo ngược, Pep nhấn mạnh ông luôn tin tưởng vào những gì ban lãnh đạo giải thích.

Bê bối tài chính của Man City: Vi phạm hầu hết, nguy cơ bị tước tất các danh hiệu Bóng đá Anh vừa trải qua một "trận động đất" thể chế lớn nhất trong lịch sử khi Ủy ban Độc lập đưa ra phán quyết về vụ án vi phạm quy định tài chính của Man City.

Cùng chung niềm tin, tiền vệ Rodri khẳng định không ai có thể tước đi những danh hiệu mà tập thể cầu thủ đã nỗ lực giành được. Anh nhấn mạnh thành công của Man City không mua được bằng tiền, mà được trả bằng mồ hôi, sự hợp tác và nỗ lực sát cánh bên nhau mỗi ngày. Rodri nhắc lại trải nghiệm năm 2020 để khẳng định niềm tin vào hệ thống tư pháp cũng như sự trong sạch của đội bóng cũ.

Trong khi đó, HLV đương nhiệm Enzo Maresca chọn phản ứng khá ẩn ý khi chia sẻ câu nói nổi tiếng của nhà triết học Socrates: "Điều duy nhất tôi biết là tôi không biết gì cả", đồng thời cho biết ông cần thời gian để phân tích và học hỏi.

Trong khi đó, ca sĩ Noel Gallagher – một CĐV lâu năm – thừa nhận cảm giác sốc và buồn bã khi nghe tin. Tuy nhiên, ông khẳng định những gì xảy ra trong phòng họp ban quản trị không thể làm thay đổi cảm xúc và niềm tự hào của người hâm mộ đối với các chức vô địch được quyết định trên thảm cỏ.

LONG KHANG