Bóng đá quốc tế

Premier League

Phản ứng Man City sau phán quyết có tội: “Không có gì thay đổi cả”

SGGPO

Trước thông tin bị kết tội vi phạm hầu hết các quy tắc tài chính của Premier League, dàn lãnh đạo Man City, cùng cựu HLV, cầu thủ và người hâm mộ đã nhanh chóng đưa ra những phản ứng đanh thép.

Man City đang đứng trước đỗ vỡ. Ảnh THX
Man City đang đứng trước đỗ vỡ. Ảnh THX

Ngay sau khi xuất hiện các thông tin về phán quyết, người phát ngôn của Man City tuyên bố quy trình xử lý của Premier League vẫn đang tiếp diễn và tuân thủ nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt. Đại diện CLB khẳng định lập trường của Man City giữ nguyên như tuyên bố hồi tháng 2-2023. Khi đó, đội bóng bày tỏ sự ngạc nhiên trước các cáo buộc và khẳng định sở hữu "tập hợp bằng chứng không thể chối cãi" để chứng minh sự vô tội.

Man City cũng nhấn mạnh đã hợp tác tôn trọng quy trình trong suốt 8 năm qua với niềm tin rằng Premier League hành xử như một cơ quan quản lý độc lập và công bằng. Trước phán quyết bất lợi, câu lạc bộ dự kiến sẽ thực hiện quyền kháng án.

Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak cũng lên tiếng khẳng định: "Dù có nhiều tiếng ồn xung quanh, không có gì thay đổi". Ông này nhắc lại CLB từng cùng nhau vượt qua các thử thách trong quá khứ và chiến thắng, đồng thời tuyên bố sẽ không tạo cơ hội cho bất kỳ ai muốn làm suy yếu đà phát triển của đội bóng.

Lập trường đanh thép từ lãnh đạo nhận được sự đồng thuận lớn từ các thành viên đội bóng. Cựu HLV Pep Guardiola luôn kiên định bảo vệ ban lãnh đạo và tin tưởng tuyệt đối vào tính chính trực của CLB. Ông khẳng định những danh hiệu mà Man City giành được đều hoàn toàn nhờ màn trình diễn trên sân cỏ. Nhớ lại sự cố năm 2020 khi án cấm thi đấu từ UEFA bị Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đảo ngược, Pep nhấn mạnh ông luôn tin tưởng vào những gì ban lãnh đạo giải thích.

Cùng chung niềm tin, tiền vệ Rodri khẳng định không ai có thể tước đi những danh hiệu mà tập thể cầu thủ đã nỗ lực giành được. Anh nhấn mạnh thành công của Man City không mua được bằng tiền, mà được trả bằng mồ hôi, sự hợp tác và nỗ lực sát cánh bên nhau mỗi ngày. Rodri nhắc lại trải nghiệm năm 2020 để khẳng định niềm tin vào hệ thống tư pháp cũng như sự trong sạch của đội bóng cũ.

Trong khi đó, HLV đương nhiệm Enzo Maresca chọn phản ứng khá ẩn ý khi chia sẻ câu nói nổi tiếng của nhà triết học Socrates: "Điều duy nhất tôi biết là tôi không biết gì cả", đồng thời cho biết ông cần thời gian để phân tích và học hỏi.

Trong khi đó, ca sĩ Noel Gallagher – một CĐV lâu năm – thừa nhận cảm giác sốc và buồn bã khi nghe tin. Tuy nhiên, ông khẳng định những gì xảy ra trong phòng họp ban quản trị không thể làm thay đổi cảm xúc và niềm tự hào của người hâm mộ đối với các chức vô địch được quyết định trên thảm cỏ.

LONG KHANG

Từ khóa

Man City Pep Rodri phán quyết có tội

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn