Sa thải Amorim, Man United thua lỗ kỷ lục

Báo cáo tài chính mới nhất của Man United ghi nhận khoản lỗ ròng 43 triệu bảng (khoảng 57,1 triệu USD). Đây là năm thứ 7 liên tiếp họ lâm vào cảnh thua lỗ, đưa tổng số tiền lỗ lũy kế của lên tới 444 triệu bảng kể từ năm 2019.

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Một trong những nguyên nhân chính đẩy Man United chìm sâu vào nợ nần là khoản chi phí đền bù hợp đồng lên tới 8,5 triệu bảng dành cho cựu HLV Ruben Amorim sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải vào tháng 1-2026. Bên cạnh đó, gánh nặng tài chính còn gia tăng do chi phí phục vụ các khoản vay tăng gấp ba lần lên 69,2 triệu bảng.

Man United đã mở rộng hạn mức tín dụng thêm 93 triệu bảng nhằm tài trợ cho dự án tái thiết Old Trafford, bao gồm việc chi 63,5 triệu bảng mua lại khu đất phụ cận để chuẩn bị xây dựng tổ hợp khán đài mới có sức chứa 100.000 chỗ ngồi. Quyết định này khiến tổng nợ ròng của câu lạc bộ vọt lên mức 577,6 triệu bảng.

Đáng chú ý, kết quả bết bát này diễn ra ngay cả khi tổng doanh thu của CLB đạt mức kỷ lục 677,6 triệu bảng (khoảng 897,8 triệu USD), tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước nhờ khoản thu từ bản quyền truyền hình tăng gần 20% khi cán đích ở vị trí thứ ba tại Premier League.

Dù tỷ phú Jim Ratcliffe đã áp dụng nhiều biện pháp cắt giảm chi phí vận hành gay gắt như sa thải hàng loạt nhân viên và hạ quỹ lương xuống còn 301 triệu bảng (giảm 3,6%), đội bóng vẫn phải nghĩ ra những chiêu thức kinh doanh kỳ lạ để bù đắp ngân sách. Mới đây, ManUnited đã gửi email chào bán những mảnh cỏ kích thước 7cm x 7cm bóc từ mặt sân Old Trafford vừa được thay mới cho người hâm mộ với giá lên tới 125 bảng mỗi mảnh.

Trên sân cỏ, áp lực đang đè nặng lên HLV Michael Carrick khi Quỷ đỏ có khởi đầu mùa giải mới rất thất vọng, chỉ giành được 5 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên tại Premier League (xếp thứ 12) và đã sớm bị loại khỏi Cúp Liên đoàn (EFL Cup).

Dẫu vậy, Tổng giám đốc Omar Berrada vẫn lạc quan dự báo doanh thu mùa giải 2026-2027 có thể đạt mốc kỷ lục từ 740 đến 760 triệu bảng nhờ sự trở lại Champions League cùng các hợp đồng tài trợ mới trị giá hàng chục triệu bảng với Betway và SumUp.

Song song với khoản lỗ ròng năm tài chính 2026, Man United đang đối mặt với bài toán tuân thủ Quy định về Lợi nhuận và Tính bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh. Tính từ năm tài chính 2024 đến nay, Quỷ đỏ đã tích tụ khoản lỗ gần 190 triệu bảng. Trong khi đó, khung quy định PSR chỉ cho phép các CLB lỗ tối đa 105 triệu bảng trong chu kỳ 3 năm (sau khi đã trừ các khoản chi miễn trừ cho hạ tầng, đào tạo trẻ và bóng đá nữ).

LONG KHANG