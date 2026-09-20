Vòng 5 Premier League: Hồi hộp với Liverpool và Man United

Ba đội bóng London là Chelsea, Arsenal và Tottenham đều đã thua thảm, báo hiệu một vòng đấu chẳng lành cho các đội bóng lớn.

Các chuyến làm khách của Liverpool và Man United được dự báo là “lành ít, dữ nhiều” ở loạt đấu muộn Chủ Nhật (ngày 20-9) vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Bournemouth - Liverpool (20h00 tối Chủ Nhật, 20-9): Ngày trở lại giàu cảm xúc của Andoni Iraola

Cuộc đọ sức tại sân Vitality mang đến nhiều cảm xúc khi HLV Andoni Iraola của Liverpool quay trở lại đối đầu với đội bóng cũ Bournemouth. HLV Iraola từng gặt hái thành công lớn khi đưa Bournemouth cập bến đấu trường Europa League trước khi chuyển sang dẫn dắt Liverpool.

Liverpool (đang xếp thứ 8 với 6 điểm) dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát quyết liệt của Bournemouth dưới thời tân HLV Marco Rose. Màn đấu trí giữa hai chiến lược gia từng gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm hồi mùa hè hứa hẹn sẽ mang lại một trận cầu hấp dẫn và giàu tính cống hiến.

Manchester City - Sunderland (20h00 tối Chủ Nhật, 20-9): Ăn mừng ngôi đầu

Man City của HLV Enzo Maresca đang thể hiện phong độ vô cùng ổn định với 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu. Chưa cần ra sân, họ đã có được ngôi đầu bảng sau khi Arsenal để thua Brighton 0-3. Họ đã ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn, chứng tỏ sự thực dụng và bản lĩnh của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Tiếp đón Sunderland trên sân nhà Etihad, Man City được đánh giá vượt trội. Dù HLV Régis Le Bris từng giúp Sunderland cầm hòa Man City ở mùa giải trước tại Stadium of Light, nhưng chuyến làm khách lần này tới Etihad sẽ là một thử thách khó vượt qua.

Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng

Fulham - Man United (22h30 tối Chủ Nhật, 20-9): Cạm bẫy Craven Cottage

Man United (đang chật vật ở vị trí thứ 13 với 4 điểm) sẽ có chuyến làm khách dự báo đầy trắc trở tới sân Craven Cottage của Fulham.

Fulham hiện vẫn chưa giành được chiến thắng nào tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, tinh thần của đội chủ nhà đang lên rất cao sau khi tài năng trẻ người Na Uy Oscar Bobb ghi bàn thắng muộn quyết định giúp họ đánh bại West Ham ở Carabao Cup. Sự khéo léo trong các tình huống đi bóng của Bobb hứa hẹn sẽ đặt hàng thủ Man Utd vào thế báo động đỏ.

Leeds - Crystal Palace (20h00 Chủ Nhật): Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Leeds đang hướng tới kỷ lục ghi bàn trong 6 trận sân nhà liên tiếp, giúp đội bóng của HLV Daniel Farke duy trì khởi đầu thăng hoa (hạng 3).

HỒ VIỆT