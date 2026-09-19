Tottenham - Aston Villa : "Derby đau khổ" tại bắc London

Vòng 5 Premier League chứng kiến một trong những trận cầu căng thẳng và áp lực nhất khi Tottenham tiếp đón Aston Villa (18 giờ 30, ngày 19-9) ở thời điểm cả 2 đang khủng hoảng phong độ trầm trọng.

Hai đội bóng đang gặp nhiều khó khăn Tottenham và Aston Villa biến cuộc so tài giữa họ tại Bắc London thành một trận "derby đau khổ" đúng nghĩa

Tottenham: Cuộc cải tổ 300 triệu bảng và nỗi lo "tịt ngòi"

Sau hai mùa giải liên tiếp cán đích ở vị trí thứ 17 đầy thất vọng, ban lãnh đạo Tottenham đã quyết định thực hiện một cuộc cách mạng quy mô lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Họ chi ra hơn 300 triệu bảng để mang về hàng loạt tân binh chất lượng như Savio, Mateus Fernandes, Sandro Tonali hay Marmoush. Tuy nhiên, việc thay đổi quá nhiều và quá nhanh đã đẩy HLV Roberto De Zerbi vào một bài toán vô cùng hóc búa.

Thống kê cho thấy Tottenham đã thực hiện tới 12 sự thay đổi ở đội hình xuất phát qua 4 vòng đấu đầu tiên – con số kỷ lục trong lịch sử CLB ở giai đoạn khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh.

Sự thiếu gắn kết khiến Tottenham trải qua khởi đầu tồi tệ nhất lịch sử: lần đầu tiên họ không ghi nổi một bàn thắng nào trong 4 trận ra quân tại giải VĐQG. Tính trên mọi đấu trường quốc nội, Spurs đã trải qua 407 phút liên tiếp tịt ngòi tại Premier League, chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm nhờ hai trận hòa 0-0 trước Nottingham Forest và Everton.

HLV De Zerbi đã phải thừa nhận thực tế cay đắng: "Chúng tôi vẫn chưa phải là một đội bóng". Không chỉ bế tắc trong các tình huống bóng sống (chỉ tạo ra 2,22 bàn thắng kỳ vọng xG – thấp nhất giải đấu), Spurs còn đánh mất hoàn toàn vũ khí đá phạt cố định nguy hiểm sau sự ra đi của các trụ cột như Cristian Romero.

Dù vậy, ánh sáng cuối đường hầm đã xuất hiện trong thất bại ở Cúp Liên đoàn trước Liverpool gần đây. Dù thua trận, Spurs đã chơi bùng nổ khi tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,33, với những cơ hội mười mươi từ Lucas Bergvall và Mohammed Kudus. Đây là tín hiệu cho thấy cỗ máy De Zerbi có thể sớm đi vào quỹ đạo nếu các tân binh trẻ vượt qua được áp lực tâm lý đè nặng.

Aston Villa: Chật vật nhưng không bất ngờ với Unai Emery

Đội khách Aston Villa của HLV Unai Emery cũng không khá hơn là bao. Việc lực lượng bị tàn phá nặng nề sau khi phải bán đi hàng loạt trụ cột trong kỳ chuyển nhượng hè đã khiến Villa tụt dốc không phanh. Họ mới chỉ tích lũy được 1 điểm duy nhất sau trận hòa 0-0 trên sân của tân binh Hull City, trước khi nhận 3 thất bại liên tiếp dưới tay Brighton, Arsenal và Nottingham Forest.

Vị trí trong nhóm xuống hạng cùng vỏn vẹn 1 bàn thắng duy nhất (nhờ công của Alysson trong trận gặp Forest) khiến người hâm mộ Villa không khỏi lo lắng. Đây là lần thứ 4 trong lịch sử Premier League, Villa không thắng ở 4 vòng đầu tiên.

Tuy nhiên, đội bóng vùng Midlands có lý do để không rơi vào hoảng loạn. Ở mùa giải 2025-26 trước đó, Villa cũng phải chờ đến vòng đấu thứ 5 mới ghi được bàn thắng đầu tiên, nhưng sau đó đã bứt phá ngoạn mục để cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc và lên ngôi vô địch UEFA Europa League.

Hơn nữa, tinh thần của các học trò HLV Unai Emery đang lên rất cao nhờ những kết quả tích cực ở các đấu trường cúp giữa tuần: thắng Club Brugge 3-2 tại Champions League và đánh bại Coventry 3-1 ở Carabao Cup

Có khúc hoan ca ở “Derby đau khổ”

Lịch sử đối đầu giữa hai đội luôn cống hiến những kịch bản cởi mở và không khoan nhượng. Trong 22 cuộc chạm trán gần nhất giữa Spurs và Villa tại Premier League, không có bất kỳ trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa (Spurs thắng 15 trận, Villa thắng 7 trận). Đáng chú ý, Aston Villa đã giành chiến thắng 4 trong 6 lần làm khách gần nhất tại sân vận động Tottenham Hotspur.

Tiền vệ Emiliano Buendía của Villa sẽ là cái tên mà hàng thủ Tottenham phải đặc biệt đề phòng. Ngôi sao người Argentina đã in dấu giày vào 4 bàn thắng chống lại Spurs (3 bàn, 1 kiến tạo) và đang hướng tới kỷ lục ghi bàn trong 3 chuyến làm khách liên tiếp tới sân của Tottenham.

Về cuộc đấu trí trên băng ghế huấn luyện, sau khi thắng 3 trận đầu tiên đối đầu De Zerbi, Unai Emery đã để thua trong cả 2 cuộc đụng độ gần nhất.

Đội hình dự kiến:

Tottenham (4-2-3-1): Antonín Kinsky; Archie Gray, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Destiny Udogie; Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall; Sávio, Mateus Fernandes, Omar Marmoush; Dominic Solanke. Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Tyrone Mings, Matteo Ruggeri; Boubacar Kamara, João Gomes; Alysson, Emiliano Buendía, John McGinn; Nicolas Jackson.

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