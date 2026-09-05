Không Pep, không Rodri, Man City tái định hình bản sắc như thế nào?

Sự ra đi của HLV Pep Guardiola, cùng với sự chia tay của các cựu binh như Bernardo Silva và John Stones, đã đẩy Manchester City vào một cuộc chuyển giao lực lượng sâu sắc. Nhưng biến động lớn nhất, một mất mát được ví như cơn địa chấn tại tuyến giữa, chính là việc siêu tiền vệ Rodri quyết định dứt áo đầu quân cho Barcelona. Thay vì cố gắng tìm kiếm một bản sao không thể tồn tại của Rodri, nửa xanh thành Manchester đã kích hoạt một chiến dịch tái thiết vô cùng táo bạo trị giá hơn 300 triệu bảng.

Man City đang âm thầm chuyển mình từ một tập thể kiểm soát tuyệt đối sang một lối chơi trực diện, bùng nổ và giàu tính đột biến hơn thông qua những thay đổi mang tính hệ thống ở cả hàng tiền vệ lẫn hàng công.

300 triệu bảng để đổi cách chơi thay vì tìm người thay thế

Tầm quan trọng của Rodri đối với Manchester City là điều không cần phải bàn cãi. Chủ nhân của Quả bóng vàng 2024 là "mỏ neo" điều phối bóng thượng hạng (dẫn đầu giải đấu với 86.7 đường chuyền thành công mỗi 90 phút) và là tấm lá chắn phòng ngự từ xa vững chắc nhất châu Âu.

Sự vắng mặt của anh luôn đi kèm với những kết quả tồi tệ. Khi Rodri gặp chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) ở mùa giải 2024-2025, Man City lập tức sa sút không phanh và lần đầu tiên văng khỏi tốp 2 kể từ mùa giải ra mắt của Pep.

Hiểu rằng việc thay thế trực tiếp một cầu thủ như Rodri là "nhiệm vụ bất khả thi", Enzo Maresca đã xây dựng một cấu trúc trung tuyến hoàn toàn mới dựa trên ba tân binh đắt giá: Elliot Anderson, Bouaddi và bom tấn Enzo.

Trong sơ đồ này, Elliot Anderson – cầu thủ thu hồi bóng xuất sắc nhất Premier League mùa trước với kỷ lục 306 lần giành lại quyền kiểm soát bóng – sẽ đảm nhận vai trò "dọn dẹp" phòng ngự. Sự bền bỉ của Anderson là bệ đỡ hoàn hảo để giải phóng cho Enzo, người đã gia nhập vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng với mức giá kỷ lục nước Anh là 125 triệu bảng.

Mặc dù Enzo Fernández phải chịu nhiều hoài nghi sau giai đoạn bất ổn tại Chelsea, các chỉ số chuyên môn chỉ ra rằng anh là một chân chuyền tịnh tiến thượng hạng. Mùa trước, tuyển thủ Argentina đứng thứ hai toàn giải về số đường chuyền xuyên tuyến tạo cơ hội (19) và đường chuyền xẻ nách vào vòng cấm (49), đồng thời dẫn đầu giải đấu về số pha “tiền” kiến tạo.



Khả năng di chuyển không bóng bền bỉ của Enzo (đạt quãng đường 20.0 km bứt tốc cường độ cao) sẽ giúp Maresca có một mũi khoan sắc lẹm từ tuyến hai, phối hợp ăn ý cùng tiền vệ sáng tạo Rayan Cherki. Bên cạnh đó, thần đồng 18 tuổi Bouaddi được quy hoạch là thủ lĩnh tương lai ở vị trí mỏ neo nhờ lối chơi có nhiều nét tương đồng về mặt phong cách với Rodri.

“Cách mạng rê dắt”

Song song với việc đập đi xây lại tuyến giữa, Man City cũng đang thực hiện một cuộc cách mạng triệt để về nhân sự ở hai hành lang cánh. Trong nhiều năm, hệ thống bóng đá vị trí (positional play) của Pep Guardiola bị cho là đã kìm hãm sự sáng tạo cá nhân để ưu tiên sự kỷ luật và khả năng giữ nhịp. Jack Grealish thường được đưa ra như một ví dụ điển hình về một nghệ sĩ bị gò vào khuôn khổ. Có thể mọi thứ sẽ thay đổi dưới thời Enzo Maresca, có thể xem là “cuộc cách mạng rê dắt”.

Sự xuất hiện của Jérémy Doku vào năm 2023 là phát súng khơi mào cho xu hướng này. Kế đó, việc chiêu mộ Rayan Cherki, bổ sung Semenyo vào tháng Giêng, đón nhận ngọc thô Allan từ Brazil và thương vụ Iliman Ndiaye trị giá 65 triệu bảng từ Everton.

Khi có Ndiaye, Man City sở hữu một "bộ tứ siêu đẳng" chuyên trị rê dắt. Thống kê cho thấy họ sẽ nắm giữ cả ba cầu thủ có số lần nỗ lực đi bóng nhiều nhất Premier League mùa trước: Doku (162 lần), Semenyo (144 lần) và Ndiaye (136 lần) [5]. Họ cũng sở hữu bốn trong số tám cầu thủ rê bóng thành công nhiều nhất giải đấu: Doku (84 lần), Ndiaye (65 lần), Semenyo (59 lần) và Cherki (51 lần), chưa kể Elliot Anderson cũng bám sát nút với 50 lần.

Rõ ràng là không ngẫu nhiên. Bản thân Pep Guardiola trước khi ra đi từng dự báo rằng tương lai của bóng đá sẽ dịch chuyển khỏi lối chơi kiểm soát bóng tuyệt đối để nhường chỗ cho các tình huống chuyển trạng thái nhanh và trực diện. Những cầu thủ rê dắt giỏi mang lại sự hỗn loạn và tính khó lường – vũ khí tối thượng để xuyên phá các khối phòng ngự lùi sâu (low block) mà Man City thường xuyên phải đối mặt (chiếm tới 23.4% thời gian triển khai bóng của họ mùa trước).

Một mùa Hè mua sắm tưng bừng hứa hẹn Man City giàu biến ảo hơn. Nhưng thay đổi một bộ khung chiến thắng và rũ bỏ tầm ảnh hưởng của một tượng đài như Rodri luôn đi kèm với những rủi ro cực kỳ lớn. Áp lực thành tích đè nặng lên vai Enzo Maresca là vô cùng khủng khiếp. Man City không có thời gian để chờ đợi các tân binh thích nghi chậm rãi; họ cần phải chiến thắng và thách thức danh hiệu ngay lập tức.

HỒ VIỆT