Alonso nổi giận vì quyết sách chuyển nhượng của Chelsea sau trận thua Brentford

Huyền thoại Chelsea Joe Cole khẳng định HLV Xabi Alonso đang “nổi giận đùng đùng” đã gửi thông điệp đanh thép đến Ban lãnh đạo The Blues sau trận thua 0-3 trước Brentford.

HLV Alonso (Ảnh: THX)

Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã bị đè bẹp tại sân Gtech Community với các bàn thắng của Jaidon Anthony, Igor Thiago và Fabio Carvalho. Kết quả gây sốc này giúp “Bầy ong” mang về trọn vẹn 3 điểm, trong khi Chelsea của HLV Alonso nhận trận thua thứ 2 tại Premier League.

Cần biết HLV Alonso rất không hài lòng với quyết sách chuyển nhượng của Chelsea khi bán các tiền vệ trung tâm đầu mùa.

Chelsea bán Enzo Fernandez - và Andrey Santos lần lượt cho Manchester City và Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Trong khi đó, The Blues lại gặp rất nhiều khó khăn và không thể mang về thêm một tiền vệ trung tâm nào ở trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng.

Alonso xếp lão tướng 36 tuổi Jordan Henderson đá cặp cùng Valentin Barco ở trung tâm của hàng tiền vệ trong trận gặp Brentford, khi cả Moises Caicedo lẫn Reece James đều vắng mặt vì vấn đề sức khỏe và chấn thương.

Romeo Lavia cũng tiếp tục phải ngồi trên băng ghế dự bị và HLV Alonso buộc phải tung cầu thủ mới chỉ 16 tuổi là Mahdi Nicoll-Jazuli vào sân khi Chelsea đang bị dẫn 2 bàn nhằm nỗ lực xoay chuyển cục diện.

Cựu tiền đạo Brighton Glenn Murray lẫn huyền thoại Chelsea Joe Cole đều cho rằng Alonso đang gửi một thông điệp tới Ban lãnh đạo Chelsea thông qua quyết định thay người có phần mạo hiểm đó, với một cậu thiếu niên 16 tuổi.

Murray chia sẻ ở trên kênh Premier League Productions: “Tôi nghĩ khi Alonso tung cầu thủ trẻ 16 tuổi Mahdi Nicoll-Jazuli vào sân trong tình thế bị dẫn 0-2, đó chính là lời cảnh báo gửi đến Ban lãnh đạo Chelsea rằng, đội hình của họ đang thiếu hụt nhân sự ở tuyến giữa, sau sự ra đi của Santos và Fernandez”.

Joe Cole nói thêm: “HLV Alonso muốn nói rằng ông không có đủ nhân sự, nên buộc phải đưa một cậu bé 16 tuổi vào hàng tiền vệ khi đang nỗ lực rượt đuổi tỷ số trên sân khách trước đối thủ cạnh tranh”.

Đánh giá về màn trình diễn của Chelsea, HLV Alonso cho biết: “Tôi thất vọng với hiệp 2 và kết quả chung cuộc. Màn trình diễn như vậy là không đủ cạnh tranh tại Premier League. Việc không thể duy trì phong độ trong suốt 90 phút khiến chúng tôi phải trả giá. Chúng tôi đã đánh mất sự ổn định cùng tinh thần chiến đấu cần thiết”.

Chelsea đã không thắng 3 trận liên tiếp ở Premier League

Ngày 6-9 Thua Arsenal 1-2 Ngày 12-9 Hòa Hull City 2-2 Ngày 18-9 Thua Brentford 0-3

Đ,Hg.