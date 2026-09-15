Khi Ngoại hạng Anh lại... khóc vì trọng tài và VAR

Hai trọng tài VAR Matt Donohue và Blake Antrobus đã bị đình chỉ không được làm nhiệm vụ ở vòng đấu tiếp theo sau khi có quyết định sai lầm công nhận bàn thắng của Haaland trong trận derby Manchester.

Minh họa AI

Vòng 4 Ngoại hạng Anh khép lại với những khoảnh khắc thăng hoa trên sân cỏ cùng làn sóng giận dữ và ngao ngán hướng về công tác trọng tài.

Tâm điểm của làn sóng phẫn nộ tuần này là bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho 10 người Man City trước Man United. Việc tổ VAR không đề nghị trọng tài chính Oliver xem lại màn hình được cho là sai lầm nghiêm trọng.

Chỉ vài giờ sau khi trận đấu kết thúc, Cơ quan Trọng tài Chuyên nghiệp Anh (Pro Ref) đã phải chính thức công nhận một "sai lầm trong nhận định" và gửi lời xin lỗi trực tiếp tới Man United.

Sự cố tại Old Trafford chỉ là đỉnh điểm của một hệ thống đang gặp khủng hoảng niềm tin sâu sắc. Theo báo cáo từ BBC Sport dựa trên dữ liệu của Bảng đánh giá sự cố trọng yếu (KMI) thuộc Ngoại hạng Anh, mùa giải trước đã ghi nhận tới 25 sai sót VAR (tăng đáng kể so với 18 sai sót ở mùa giải trước đó), trong đó có 6 lỗi nghiêm trọng vì không rút thẻ đỏ.

Trên tờ The Independent, nhà báo Will Castle gọi đây là "bài toán VAR tự mình gây ra đầy xấu hổ" của Ngoại hạng Anh. Mặc dù giải đấu liên tục đưa ra các cải tiến như công nghệ việt vị bán tự động hay trao thêm quyền xem lại thẻ vàng thứ hai, nguyên nhân cốt lõi vẫn nằm ở năng lực điều hành và những sai sót sơ đẳng của con người trong phòng VAR.

Chu trình quen thuộc "mắc sai lầm – đưa ra lời xin lỗi – tạm dừng nhiệm vụ" đang lặp đi lặp lại một cách vô hại đối với các trọng tài nhưng lại gây ra thiệt hại cực kỳ cay đắng cho các CLB. Đó cũng là lý do mà HLV Arteta của Arsenal lại tỏ ra bức xúc về trọng tài dù đội của ông thắng Sunderland hôm cuối tuần qua.

Không nói nhiều về chiến thắng, HLV Arteta làm ầm ĩ trong cuộc họp báo để chỉ trích quyết định thổi phạt đền nhắm vào trung vệ Ezri Konsa. Dù thủ thành David Raya đã cản phá thành công quả 11m, Arteta vẫn không giấu nổi sự giận dữ khi tuyên bố phán quyết này là "không thể chấp nhận được ở cấp độ này" và có thể "làm thay đổi cả cục diện của một mùa giải".

Thuyền trưởng của Pháo thủ thậm chí đã chính thức yêu cầu một cuộc họp giải trình riêng với Pro Ref.

Tờ The Guardian nhìn sự việc này theo 2 góc độ. Họ nhận định phán quyết thổi phạt đền của trọng tài thực sự là một sai lầm. Nhưng mặt khác, tờ báo này tin rằng việc có quá nhiều sai sót trong điều hành trận đấu đã “tạo cơ hội” cho các HLV đỉnh cao như Arteta đã biến các buổi họp báo thành một "sân khấu chiến thuật" được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong bối cảnh các trọng tài đang đánh mất niềm tin, các phản ứng công khai từ HLV chính là công cụ tâm lý đắc lực, gây sức ép gián tiếp để trọng tài “không dám” thổi bất lợi cho đội bóng của họ. Và “phong trào” này có vẻ đang lan rộng.

HỒ VIỆT