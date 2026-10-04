Bruno tôn vinh Ronaldo và kêu gọi tuyển Bồ Đào Nha đoàn kết

Những phản ứng kiên định từ HLV trưởng Bồ Đào Nha cho thấy khả năng Ronaldo quay lại đội tuyển là không còn.

Bruno trong màu áo Bồ Đào Nha (Ảnh: THX)

Nhà cầm quân 72 tuổi Jorge Jesus nhấn mạnh toàn đội Bồ Đào Nha cần dồn sự tập trung cao độ cho khía cạnh chuyên môn cho cuộc đón tiếp Na Uy tại sân vận động Dragao vào ngày 5-10 (1`g45, giờ Việt Nam). Ông chia sẻ bản thân không hề gánh chịu áp lực đặc biệt nào và tự tin đã xử lý tình huống một cách chuẩn mực nhờ kinh nghiệm cầm quân dày dạn. Ông Jesus cũng cho biết sẽ nói rõ hơn về sự việc sau trận gặp Na Uy.

Còn khi trả lời phỏng vấn kênh Sport TV, HLV Jorge Jesus đã đập tan những hoài nghi về việc ông mất kiểm soát phòng thay đồ hay đội bóng bị chia rẽ. Chiến lược gia sinh năm 1954 khẳng định: "Không có điều gì có thể ngăn cản tập thể đồng hành cùng tôi. Những chuyện xảy ra không làm chia rẽ tập thể, nó chưa từng chia rẽ chúng tôi và sẽ không thể làm điều đó".

Khi được hỏi về khả năng kiểm soát phòng thay đồ, HLV Jesus bác bỏ cách diễn đạt này và nhấn mạnh: "Tôi không nắm ai trong tay cả. Tôi có một tập thể tin vào ý tưởng của HLV. Họ tin vào những gì tôi đề ra, và vì họ có chất lượng cá nhân rất cao nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn".

Để minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp với các học trò, HLV Jesus nhắc lại kỷ niệm thời còn dẫn dắt Al Nassr mùa giải 2025–2026, nơi ông từng cùng Ronaldo đánh trống ăn mừng cuồng nhiệt sau các chiến thắng và cùng nhau vô địch Saudi Pro League.

Bất chấp những ồn ào ngoài đường biên, đội tuyển Bồ Đào Nha đã cống hiến một màn trình diễn đỉnh cao khi đè bẹp chủ nhà Đan Mạch với tỷ số 4-2. Chiến thắng thứ ba liên tiếp này giúp Bồ Đào Nha giành 9 điểm tuyệt đối, tiếp tục giữ vững ngôi đầu Bảng A4 UEFA Nations League.

Khi báo chí đặt câu hỏi sau trận đấu về việc liệu ông có sẵn sàng đón Ronaldo trở lại trong tương lai hay không, HLV Jorge Jesus đã trả lời tránh rằng một chiến thắng chất lượng cao với 4 bàn thắng cùng màn trình diễn cấp độ thế giới mới là giá trị cốt lõi vượt lên trên tất cả những lùm xùm đã qua. Ông bày tỏ sự tự hào về sự trưởng thành và tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời kêu gọi người hâm mộ tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển tại sân vận động Dragao.

Bruno Fernandes thể hiện sự tôn trọng với Ronaldo

Trước thềm trận tái đấu với Na Uy, là người đang đeo băng đội trưởng trong giai đoạn này, tiền vệ Bruno Fernandes đã công khai lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết từ người hâm mộ và truyền thông. Fernandes khẳng định bất chấp những tranh cãi hay bất kỳ điều gì xảy ra, Ronaldo sẽ luôn là "biểu tượng lớn nhất của đội tuyển quốc gia, của nền bóng đá và của cả đất nước Bồ Đào Nha" nhờ những đóng góp to lớn trên toàn thế giới.

Ngôi sao thuộc biên chế Manchester United nhấn mạnh rằng không hề có sự chia rẽ nào bên trong nội bộ đội tuyển. Bruno Fernandes bày tỏ mong muốn dư luận ngưng tạo ra các luồng ý kiến đối lập hay chia rẽ. Anh kêu gọi người hâm mộ tôn trọng mọi góc nhìn, đồng thời giữ sự tôn trọng xứng đáng dành cho một biểu tượng vĩ đại như Ronaldo.

HỒ VIỆT