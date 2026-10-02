Ronaldo và hai thập kỷ xung đột với các HLV từ tuyển Bồ Đào Nha đến CLB

Việc Cristiano Ronaldo đùng đùng rời khỏi đại bản doanh đội tuyển Bồ Đào Nha tại Đan Mạch không đơn thuần là một hành động bốc đồng nhất thời, siêu sao này có lịch sử bất đồng HLV dài dằng dặc.

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Đằng sau bước chân đi thẳng xuống đường hầm và chiếc phi cơ riêng rời Copenhagen là chương mới nhất của một cuốn kịch bản hậu trường đã lặp đi lặp lại suốt 20 năm: sự va chạm nảy lửa giữa cái tôi bất biến của một siêu sao và quyền lực chỉ đạo trên băng ghế huấn luyện.

Mồi lửa bùng phát trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy tại Nations League. Trong suốt 90 phút, siêu sao 41 tuổi phải ngồi nhìn các đàn em thi đấu mà không được tung vào sân dù chỉ một phút. Đáng nói hơn là Ronaldo đã khởi động ở cuối hiệp hai nhưng lại không được dùng. Ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên, Ronaldo không ra tri ân khán giả cùng toàn đội mà đi thẳng vào phòng thay đồ.

Giọt nước tràn ly xuất hiện tại phòng họp báo ở SVĐ Parken (Copenhagen), khi HLV Jorge Jesus công khai khẳng định Goncalo Ramos sẽ tiếp tục đá chính và thẳng thừng tuyên bố chỉ sử dụng Ronaldo "nếu thấy thực sự cần thiết". Chỉ ít giờ sau, Ronaldo gặp Chủ tịch FPF Pedro Proenca rồi tự tay thu dọn hành lý rời hội quân. Tuyên bố mới nhất từ ban huấn luyện tuyển Bồ Đào Nha xác nhận "Ronaldo là câu chuyện đã khép lại", đánh dấu cái kết đầy giông bão cho một di sản vĩ đại với 146 bàn thắng quốc tế.

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Những "vết nứt" đầu tiên tại Old Trafford và Bernabéu

Ngoảnh nhìn lại sự nghiệp kéo dài 25 năm của Ronaldo, những màn đụng độ với HLV chưa bao giờ là điều xa lạ. Ngay từ thời kỳ đầu tại Manchester United dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, Ronaldo đã không ít lần công khai thể hiện sự bất mãn. Mùa hè năm 2008, anh gây sốc khi ủng hộ phát ngôn so sánh việc giữ chân cầu thủ với "nô lệ thời hiện đại" của cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter để gây áp lực sang Real Madrid. Tháng 12-2008, anh tự ý rời sân chui tọt vào đường hầm trong trận gặp Sunderland, và vài tháng sau lại liên tục lắc đầu tức giận trên băng ghế dự bị khi bị thay ra ở trận derby Manchester.

Khi đã chạm đỉnh cao tại Real Madrid, cái tôi của CR7 càng trở nên khó uốn nắn. Tháng 9-2012, anh từ chối ăn mừng bàn thắng và lấp lửng về "nỗi buồn chuyên nghiệp" trước truyền thông. Mối quan hệ giữa anh và HLV José Mourinho từ chỗ thân thiết đã rơi vào thảm họa sau vụ cãi vã ở Cúp Nhà Vua năm 2013, khiến "Người đặc biệt" cay đắng phán xét: "Cristiano Ronaldo luôn nghĩ mình biết tất cả". Đến thời Rafa Benítez năm 2015, Ronaldo không ngần ngại công khai bày tỏ sự nhớ nhung dành cho người tiền nhiệm Carlo Ancelotti, trực tiếp đẩy HLV Benitez vào thế mất kiểm soát phòng thay đồ.

Màn dứt áo tại Turin, Old Trafford và vết xe đổ World Cup 2022

Kịch bản dứt áo ra đi tiếp tục lặp lại ở giai đoạn sau của sự nghiệp. Tháng 8-2021, Ronaldo chủ động xin ngồi dự bị ở trận mở màn Serie A gặp Udinese để ép Juventus cho phép anh rời đi. Trở lại Man Utd, anh liên tục xung đột với các chiến lược gia: từ việc ném áo khoác khi bị HLV Ralf Rangnick thay ra ở trận gặp Brentford, đến vụ tranh chấp băng đội trưởng với Harry Maguire.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm dưới thời Erik ten Hag vào tháng 10/2022, khi Ronaldo từ chối vào sân thay người trong trận gặp Tottenham và bỏ về sớm. Buổi phỏng vấn chấn động với Piers Morgan – nơi anh thẳng thắn tuyên bố "không có sự tôn trọng" dành cho Ten Hag – đã chấm dứt hoàn toàn hợp đồng của anh tại Old Trafford.

Ngay cả ở cấp độ ĐTQG, mối quan hệ giữa Ronaldo và cựu HLV Fernando Santos cũng tan vỡ tại World Cup 2022 khi ông đẩy anh lên băng ghế dự bị ở trận gặp Thụy Sĩ, nhường vị trí cho Goncalo Ramos – khiến gia đình anh trút cơn mưa phẫn nộ lên truyền thông.

Sau khoảng thời gian lặng sóng tại Al Nassr và sự bao bọc của HLV Roberto Martinez tại đội tuyển, việc HLV Jorge Jesus áp đặt kỷ luật thép đã một lần nữa kích hoạt "ngòi nổ" trong lòng Ronaldo. Việc quản lý một siêu sao đang ở bên kia dốc sự nghiệp luôn là bài toán khắc nghiệt nhất với mọi HLV.

Ở tuổi 41, thay vì một lời chia tay êm đẹp trong ánh hào quang, hành trình quốc tế của Cristiano Ronaldo lại một lần nữa kết thúc trong những tranh cãi náo nhiệt ở khu vực hậu trường – đúng như cái cách anh đã sống và chiến đấu suốt hơn hai thập kỷ qua.

HỒ VIỆT