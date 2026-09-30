U23 Nhật Bản lần thứ 3 liên tiếp đối đầu Hàn Quốc tại chung kết ASIAD

Đội tuyển U23 bóng đá nam Nhật Bản đã tiến vào chung kết sau loạt sút luân lưu đầy kịch tính với Uzbekistan ở bán kết đêm 30-9, tạo nên cuộc đối đầu với Hàn Quốc để tranh tấm HCV tại kỳ đại hội ASIAD thứ 3 liên tiếp.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Oiwa Go, đội tuyển Nhật Bản đã hòa 1-1 với Uzbekistan trong thời gian chính thức của trận bán kết ASIAD 20. Sau khi hiệp phụ kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi, Nhật Bản đã giành chiến thắng 9-8 trên chấm luân lưu để giành quyền vào chung kết.

Kết quả này xác định Nhật Bản sẽ là đối thủ của Hàn Quốc, đội chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Trung Quốc, trong trận tranh ngôi vô địch vào ngày 3-10.

Ở trận bán kết, Nhật Bản đã áp dụng chiến thuật “được ăn cả, ngã về không” ngay từ đầu. HLV Oiwa Go đã thay đổi toàn bộ 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát so với trận bán kết gặp CHDCND Triều Tiên. Có lẽ vì đã gặp nhiều khó khăn trước Triều Tiên và chỉ giành được chiến thắng chật vật 1-0, Nhật Bản đã quyết định thực hiện những thay đổi lớn về nhân sự và cả lối chơi.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như dự tính. Uzbekistan kiểm soát thế trận ngay từ đầu và thậm chí còn mở tỷ số trước. Ở phút thứ 9, họ triển khai đợt tấn công tốc độ cao bên cánh trái, tiền vệ Sardorbek Vakhromov đã dứt điểm chính xác từ đường chuyền ngang vào trong. Đây là bàn thua đầu tiên của Nhật Bản tại giải đấu.

Đội hình Nhật Bản, bao gồm các cầu thủ U21 nhằm chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028, đã vượt qua vòng bảng một cách suôn sẻ với thành tích ghi 12 bàn và không để lọt lưới bàn nào sau 3 trận. Họ cũng giữ sạch lưới trong trận tứ kết gặp Triều Tiên. Tuy nhiên, Nhật Bản đã không thể ngăn chặn hàng công của Uzbekistan, đội bóng cũng chỉ sử dụng các cầu thủ U21.

Ở phút 28, Uzbekistan lại đe dọa khung thành Nhật Bản bằng cú sút phạt của Mukammadali Uroinyev, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nhật Bản mới có cú sút đầu tiên ngay trước khi hiệp một kết thúc. Phút 44, Yasuda Kenshin tung cú sút xa nhưng bóng đập trúng hàng rào phòng ngự.

Ngay đầu hiệp hai, Nhật Bản thực hiện các quyền thay người nhằm phá vỡ thế bế tắc. Yokoyama Yumeki được tung vào sân đã thay đổi cục diện trận đấu bằng những pha đi bóng táo bạo bên hành lang cánh. Phút 60, anh tung ra cú sút đầy uy lực nhưng bị thủ môn đối phương cản phá.

Ban huấn luyện Nhật Bản tiếp tục điều chỉnh nhân sự, tung tiền đạo mang 2 dòng máu Enwadike Uche Brian Seo, cùng Shimamoto Yudai và Ozeki Yuto vào sân, tiếp đó là hậu vệ biên Umeki Rei. Cuối cùng, Nhật Bản đã có bàn gỡ hòa. Ở phút 87, Kosugi Keita thực hiện quả tạt từ cánh trái để Ishibashi Sena bật cao đánh đầu ghi bàn.

Do không đội nào định đoạt được trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào hiệp phụ. Ở phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, cú sút căng của Ozeki Yuto đã đưa bóng trúng cột dọc, cũng là tình huống đến gần bàn thắng nhất của cả 2 đội. Cuối cùng, 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu.

Cầu thủ thực hiện quả phạt đền thứ 2 của Uzbekistan là Azizbek Tulkinbekov đã sút bóng vọt xà ngang. Tuy nhiên, Enwadike - người thực hiện quả phạt đền thứ 4 cho Nhật Bản - cũng sút bóng bay lên trời. Thế cân bằng giằng co chỉ bị phá vỡ ở lượt sút thứ 9: cú sút của Kubonchibek Khushbaktov (Uzbekistan) trúng cột dọc, qua đó đưa Nhật Bản vào chung kết.

LINH SƠN