Phản ứng xung quanh việc Ronaldo không được ra sân trước Na Uy

Đây là lần đầu tiên sau hơn 18 năm, siêu sao 41 tuổi không thi đấu một phút nào trong một trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia.

Ronaldo nói anh sẳn sàng rời đi nếu đội tuyển không cần. Ảnh THX

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Na Uy vang lên, Cristiano Ronaldo đã đi thẳng vào đường hầm mà không tiến về phía các khán đài để tri ân cổ động viên Bồ Đào Nha.

HLV Jorge Jesus chia sẻ rằng ông từng thống nhất với Ronaldo về kế hoạch đưa anh vào sân trong 30 phút cuối. Tuy nhiên, do Goncalo Ramos chơi xuất sắc và ghi bàn, HLV Jesus nhận thấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp để rút Ramos ra. Đến cuối trận, ông quyết định thực hiện các sự thay đổi người khác - bao gồm Vitinha, Rafael Leao, Ruben Neves, Bernardo Silva và Francisco Trincao - nhằm bảo đảm sự cân bằng cho sơ đồ thi đấu.

HLV Jorge Jesus nhấn mạnh quyết định này hoàn toàn mang tính chuyên môn chứ không phải để giữ sức về mặt thể chất cho Ronaldo, đồng thời khẳng định thủ quân 41 tuổi vẫn là phương án quan trọng cho cuộc đối đầu tiếp theo với Đan Mạch. Trước đó, Ronaldo cũng từng chia sẻ anh sẽ chia tay sự nghiệp quốc tế khi cảm thấy bản thân không còn đóng góp được gì cho đội tuyển.

Bất chấp việc Ronaldo phải ngồi dự bị, đồng đội João Felix – người sát cánh cùng anh ở cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB Al Nassr – đã lên tiếng thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người đàn anh.

Trong buổi phỏng vấn với tờ Diario AS, Felix khao khát trở thành người kiến tạo cho cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng của Ronaldo. Hiện tại, tổng số bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chính thức của Ronaldo đã đạt 979 bàn thắng sau 1.333 trận đấu, mở ra cơ hội lớn để anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử chạm cột mốc 1.000 bàn.

“Khi Ronaldo chỉ còn cách cột mốc đó đúng 1 bàn thắng, mỗi khi có bóng tôi sẽ tìm anh ấy để xem liệu mình có thể đưa ra đường chuyền hay không. Bàn thắng đó sẽ đi vào lịch sử bóng đá, và trở thành một phần của khoảnh khắc ấy sẽ là một điều tuyệt vời", Felix chia sẻ.

Chuyển tới Al Nassr từ Chelsea vào năm 2025, Felix đã nhanh chóng khẳng định đẳng cấp khi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025-2026, góp công lớn giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League lần đầu tiên sau 7 năm. Chiến thắng này cũng mang về danh hiệu lớn đầu tiên cho Ronaldo kể từ khi chuyển sang thi đấu tại Saudi Pro League vào cuối năm 2022.

Bày tỏ niềm tự hào khi được sát cánh bên cạnh huyền thoại đồng hương, Felix nói: “Đó là điều mà rất ít người trong thế giới bóng đá có thể tự hào nói rằng mình đã làm được. Tôi đã làm được điều đó ở đội tuyển quốc gia, và bây giờ là tại Al Nassr. Đó thực sự là một vinh dự. Chúng tôi lớn lên khi chứng kiến Cristiano thi đấu. Anh ấy là thần tượng, là hình mẫu mà chúng tôi luôn ngưỡng mộ, và giờ đây tôi được chia sẻ những khoảnh khắc này cùng anh ấy”.

LONG KHANG