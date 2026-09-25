Sau kỷ Nguyên Messi - Neymar: Brazil và Argentina đi tìm những "số 10" mới

Hai thế lực lớn nhất châu lục là Brazil và Argentina vừa đứng trước các thử thách tái thiết, vừa phải tìm kiếm những "số 10" mới gánh vác tương lai.

Messi và Alvarez tại World Cup 2026. Ảnh: THX

Cuộc cách mạng tuyến giữa của HLV Carlo Ancelotti

Thất bại trước Na Uy ngay trước vòng tứ kết World Cup 2026 đã giáng một đòn nặng nề vào bóng đá Brazil, đồng thời chính thức khép lại kỷ nguyên Neymar. Dù HLV Carlo Ancelotti tiếp tục giữ ghế chỉ đạo, ông đã công khai nhận trách nhiệm về thất bại và thừa nhận việc tung Neymar vào sân ở hiệp hai đã làm mất cân bằng đội hình.

Động thái gạch tên tiền đạo này khỏi danh sách tập trung chuẩn bị cho các trận giao hữu với Australia và Ấn Độ cho thấy chiến lược gia người Italy đã gạt Neymar ra khỏi kế hoạch lâu dài. Trong bối cảnh chân sút Joao Pedro của Chelsea dính chấn thương sau khi vừa được gọi lại, Brazil bắt buộc phải học cách vận hành mà không còn sự phục vụ hay chiếc bóng che phủ của Neymar.

Raphina. Ảnh: THX

Không còn tư tưởng "núp bóng" danh tiếng của đàn anh, trách nhiệm dẫn dắt hàng công Brazil giờ đây đặt lên vai Vinicius và Raphinha. Hiện tại, Raphinha đang thăng hoa trong màu áo Barcelona nhưng Ancelotti nhận ra rằng vấn đề cốt lõi của Brazil không nằm ở hàng công mà xuất phát từ chất lượng tuyến giữa. Trong trận thua Na Uy, Brazil dù kiểm soát thế trận nhưng lại cầm bóng ít hơn đối thủ do đặc tính của các cầu thủ tiền vệ.

Xác định hàng tiền vệ là điểm yếu lớn nhất, Ancelotti quyết định thực hiện cuộc cách mạng nhân sự sâu rộng. Ông trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt trẻ triển vọng như Gabriel Bontempo (Santos), Breno Bidon (Corinthians) và Martinelli (Fluminense). Bên cạnh đó, Andrey Santos và Douglas Luiz được gọi trở lại để cạnh tranh vị trí tiền vệ mỏ neo từng thuộc về Casemiro, kết hợp cùng các nhân tố còn sót lại từ World Cup như Bruno Guimaraes và Danilo Santos.

Theo Ancelotti, các ngôi sao tấn công chỉ có thể tỏa sáng rực rỡ khi tập thể đạt được sự cân bằng cấu trúc, và việc nâng cấp tuyến giữa chính là chìa khóa mở ra kỷ nguyên mới hậu Neymar.

Argentina: cuộc đua của những "số 10" trẻ

Trái ngược với sự ra đi trong cay đắng của Neymar, Lionel Messi khép lại hành trình huyền thoại cùng đội tuyển Argentina trong sự tôn vinh trọn vẹn. Trận đấu gặp Benin vào ngày 6-10 tại Buenos Aires sẽ là màn giã biệt chính thức của El Pulga trước khán giả nhà.

Tuy nhiên, hai trận đấu trước đó tại Córdoba gặp Bolivia và Burkina Faso mới mang ý nghĩa chiến lược quan trọng hơn khi HLV Lionel Scaloni bắt đầu thử nghiệm đội hình không có sự xuất hiện của Messi.

Lịch sử bóng đá từng chứng kiến Brazil chật vật nhiều thập kỷ sau khi Pele giải nghệ, hay Argentina loay hoay suốt thời gian dài sau triều đại Diego Maradona. Để tránh kịch bản khủng hoảng đó, HLV Scaloni – người cũng sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối năm – quyết định giữ nguyên bộ khung vừa tham dự World Cup để làm bệ đỡ cho các nhân tố mới.

Trong những lần Messi vắng mặt trước đây, tiền đạo Julian Alvarez thường là lựa chọn thay thế nhờ sự đa năng, linh hoạt và nền tảng thể lực dồi dào. Dù Alvarez vẫn giữ vai trò nòng cốt, Scaloni vẫn khát khao tìm kiếm một "số 10" thuần túy. Ứng viên sáng giá nhất hiện tại là Nico Paz (ảnh), tài năng trẻ thuộc biên chế Como đang gây ấn tượng mạnh tại Serie A.

Trước đây, Paz rất khó tìm được vị trí trong đội hình do có thói quen đá nhận bóng vào chân giống Messi, nhưng việc M10 giải nghệ sẽ mở ra khoảng trống hoàn hảo để cầu thủ này chứng tỏ bản thân.

Ảnh: THX

Cuộc cạnh tranh cho chiếc áo số 10 của Albiceleste còn có sự xuất hiện của Franco Mastantuono (Fiorentina) và Thiago Almada – người vừa chuyển sang thi đấu cho River Plate để duy trì phong độ.

Bên cạnh bài toán nhân sự, bóng đá Nam Mỹ vẫn đang đối mặt với nhiều ẩn số về lịch trình các giải đấu. Địa điểm tổ chức Copa America 2028 hiện chưa được chốt (dù Mỹ là ứng viên hàng đầu), trong khi thể thức vòng loại World Cup 2030 cho 10 quốc gia Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ được biến tấu theo mô hình Nations League của châu Âu đầy tính cạnh tranh.

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