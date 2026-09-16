Lionel Messi và vũ điệu cuối cùng ở tuổi 39

Trong cái ngày mà Ronaldo đá trọn 90 phút cũng cũng không giúp Al Nassr tránh được trận thua tan tác 0-4 ở AFC Champions League Elite thì siêu sao Lionel Messi chính thức được điền tên vào danh sách đội tuyển Argentina tham dự trận đấu chia tay sự nghiệp quốc tế.

Messi ở World Cup 2026. Ảnh THX

Ở tuổi 39, màn tái xuất ngắn ngủi của thủ quân huyền thoại Messi không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn mở ra góc nhìn sâu sắc về một thế hệ VĐV đỉnh cao đang bứt phá mọi giới hạn tuổi tác, khiến thời gian phải “cúi đầu”.

"Vũ điệu cuối cùng" tại thánh địa Estadio Monumental

Chỉ hai tháng sau khi Argentina nhận thất bại trong trận chung kết World Cup trước tuyển Tây Ban Nha, Lionel Messi đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tuyên bố này từng để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ khắp toàn cầu.

Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), ông Claudio Tapia, đã xác nhận Messi sẽ trở lại khoác áo đội tuyển trong trận đấu giao hữu đặc biệt gặp đội tuyển Benin vào ngày 6 tháng 10 tới trong khuôn khổ FIFA Days.

Trận đấu chia tay này sẽ diễn ra tại sân vận động danh tiếng Estadio Monumental ở thủ đô Buenos Aires, sau khi Argentina hoàn tất các lượt trận giao hữu gặp Bolivia và Burkina Faso trước đó.

Chia sẻ trên mạng xã hội, ông Claudio Tapia nhấn mạnh: "Chúng tôi đã mời cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, người đội trưởng Lionel Andres Messi của chúng tôi, tham dự trận đấu để có một màn chia tay xứng đáng vào ngày 6-10 ngay tại quê nhà Argentina". Đây được xem là món quà tri ân đặc biệt mà bóng đá xứ tango dành tặng cho ngôi sao lớn nhất lịch sử đất nước.

Thế hệ biểu tượng vượt qua quy luật thời gian

Sự kiện Messi xuất hiện ở cấp độ ĐTQG ở tuổi 39 – sau khi vừa trải qua trận chung kết World Cup đầy kịch tính – không phải là hiện tượng đơn lẻ của thể thao hiện đại. Thực tế, thế giới thể thao đang chứng kiến một nhóm các ngôi sao kiệt xuất tiếp tục thi đấu bùng nổ khi đã bước sang phía bên kia của sườn dốc sự nghiệp.

Tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), huyền thoại LeBron James ở tuổi 41 vẫn đang là trụ cột gánh vác đội bóng với trung bình 20,9 điểm và 7,2 pha kiến tạo mỗi trận trong mùa giải thứ 23 sự nghiệp. Trên sân cỏ thế giới, siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo cũng bước vào giải đấu World Cup ở tuổi 41 – độ tuổi gấp đôi so với nhiều tài năng trẻ mới nổi.

Bên cạnh đó, các tên tuổi như huyền thoại bóng bầu dục Ma'a Nonu (44 tuổi), chân chạy siêu bền Courtney Dauwalter (41 tuổi) hay "lão tướng" bóng đá Nhật Bản Kazuyoshi Miura (59 tuổi - đang thi đấu mùa giải chuyên nghiệp thứ 42) là những minh chứng sống động cho việc tuổi tác không còn là rào cản tuyệt đối.

Dù các ngôi sao như Messi hay LeBron James là những trường hợp ngoại lệ nhờ sở hữu nguồn gen vượt trội, quá trình tập luyện khắc nghiệt cùng sự hỗ trợ của đội ngũ y tế, dinh dưỡng hàng đầu, thành công của họ vẫn mang đến những bài học quý giá cho cộng đồng.

Trận đấu ngày 6-10 tại Buenos Aires sẽ là thời khắc xúc động để hàng triệu CĐV chia tay thủ quân Lionel Messi. Nhưng xa hơn một trận cầu tri ân, màn trình diễn bền bỉ của Messi cùng các ngôi sao kỳ cựu thế giới chính là lời nhắc nhở rằng mức trần năng lực của cơ thể con người cao hơn rất nhiều so với những gì chúng ta thường định kiến.

Trận đấu này có thể khép lại hành trình vinh quang cùng Argentina nhưng cũng là thông điệp về “thời gian chưa cạn” với Messi trong sự nghiệp thi đấu quốc tế khi anh vẫn đang là chỗ dựa của Inter Miami

HỒ VIỆT