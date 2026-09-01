Bóng đá thế giới tri ân Lionel Messi

Hàng loạt lời tri ân từ các liên đoàn bóng đá và đồng nghiệp khắp nơi đã được gửi đến Lionel Messi sau khi anh chính thức nói lời chia tay đội tuyển Argentina.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gửi lời chúc mừng Messi về một “sự nghiệp quốc tế phi thường”, nhấn mạnh anh đã truyền cảm hứng, kết nối người hâm mộ trên khắp thế giới và góp phần định nghĩa lại “môn thể thao vua”.

Ông Gianni Infantino nhắc lại những cột mốc đặc biệt của Messi như chức vô địch World Cup 2022, kỷ lục cầu thủ khoác áo Argentina nhiều nhất mọi thời đại, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển và cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất tại World Cup.

Ông Gianni Infantino viết: “Tài năng kỳ diệu cùng sự khiêm nhường của Messi sẽ được nhớ mãi. Cảm ơn anh vì những khoảnh khắc không thể nào quên trong màu áo Argentina”.

Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) dành sự quan tâm đặc biệt cho Messi khi đăng tới 8 bài viết về siêu sao người Argentina kể từ thời điểm anh tuyên bố giã từ đội tuyển. Một trong những thông điệp xúc động nhất được cơ quan quản lý bóng đá Nam Mỹ đăng tải: “Leo, cảm ơn cậu mãi mãi. Cậu đã chinh phục tất cả”.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) nhấn mạnh thông điệp: “Một sự nghiệp quốc tế đi vào lịch sử”.

Bài viết của huyền thoại Angel Di Maria được đánh giá là một trong những lời tri ân xúc động nhất. Di Maria nhớ lại những ngày còn là một cậu bé, anh từng tính toán tuổi của mình và Messi để xem liệu một ngày nào đó anh có thể được thi đấu cùng thần tượng hay không.

Các đồng nghiệp tại đội tuyển Argentina tôn vinh Messi. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Di Maria viết trong tâm thư: “Giấc mơ ấy cuối cùng trở thành hiện thực theo cách đẹp hơn tất cả những gì tôi từng tưởng tượng. Cả hai không chỉ chơi cùng nhau mà còn cùng chia sẻ những thất bại, những niềm vui và cùng trở thành nhà vô địch thế giới. Messi là bất tử, là một trong những người vĩ đại nhất trong lịch sử”.

Enzo Fernandez cũng dành cho Messi một bức tâm thư đặc biệt. Enzo viết: “Tôi đã được cùng Messi tập trung đội tuyển. Không chỉ là một thần tượng trên sân cỏ, Messi còn khiến các đàn em cảm thấy mình là một thành viên thực sự của tập thể, luôn sẵn sàng dành một lời khuyên, một cái ôm hoặc sự động viên đúng lúc, và cùng nhau chạm đến vinh quang World Cup. Chúng em sẽ nhớ anh rất nhiều, đội trưởng”.

Các tuyển thủ Argentina khác như Lautaro Martinez, Leandro Paredes... đến những đối thủ nhiều lần đối đầu với Messi như HLV Jose Mourinho cũng lần lượt gửi lời tri ân tới siêu sao 39 tuổi. Những thông điệp ấy sau đó được các kênh truyền thông thể thao quốc tế đăng tải rộng rãi.

Sau 21 năm, hành trình của Messi với Albiceleste đã khép lại bằng tâm thư xúc động được anh đăng tải vào tối 31-8 (giờ Việt Nam). Anh ra mắt đội tuyển ngày 17-8-2005 và chính thức nói lời chia tay sau 207 trận đấu cùng 125 bàn thắng cho Argentina.

Tin liên quan Messi chia tay đội tuyển Argentina bằng tâm thư xúc động

HỮU THÀNH