Bóng đá nam ASIAD 20: U23 CHDCND Triều Tiên thua ngược Trung Quốc

Đội tuyển U23 CHDCND Triều Tiên đã đánh mất lợi thế dẫn trước từ sớm và để thua U23 Trung Quốc với tỷ số 1-2 trong lượt trận mở màn bảng B tại ASIAD.

Triều Tiên đánh mất lợi thế dẫn trước thua Trung Quốc với tỷ số 1-2. Ảnh: THX

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ri Kwang-chon, đội tuyển U23 CHDCND Triều Tiên đang nỗ lực giành huy chương bóng đá nam Asiad đầu tiên kể từ khi đoạt huy chương bạc tại Incheon (Hàn Quốc) năm 2014. Họ đã khởi đầu thuận lợi nhờ bàn thắng của Choe Kuk ở phút 27, nhưng cuối cùng không thể bảo toàn lợi thế.

Zhang Yuning đã gỡ hòa cho Trung Quốc ở phút 44, và Wu Xi ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 68.

Trong hiệp hai, Triều Tiên có 2 lần sút trúng xà ngang do Cho Ryong-il ở phút 57 và Paek Chung-song ở phút 82. Dù thua trận, họ vượt trội Trung Quốc về số lần dứt điểm (19 so với 10), và kiểm soát bóng tốt hơn (tỷ lệ 65-35).

Trong khi đó, chiến thắng không đủ giúp Trung Quốc vươn lên ngôi đầu bảng B, khi trước đó, U23 Iran khởi đầu đầy hứng khởi để đánh bại UAE 3-1.

Iran đã sớm chiếm thế chủ động với các bàn thắng liên tiếp trong hiệp một, và dù để thủng lưới một bàn ở hiệp hai, họ vẫn ấn định chiến thắng nhờ pha lập công của Yousef Mazraeh vào những phút cuối trận.

Ở các trận tiếp theo, Iran sẽ gặp Trung Quốc vào ngày 20-9 và Triều Tiên sẽ đối đầu với UAE. Hai đội đứng đầu mỗi bảng trong số 4 bảng đấu bóng đá nam sẽ giành quyền vào tứ kết. Tại vòng tứ kết, các đội vượt qua vòng bảng D sẽ đối đầu với các đội từ bảng C, trong khi các đội đi tiếp từ bảng A sẽ gặp các đội từ bảng B.

Cũng trong ngày 16-9, bảng A đã hoàn thành lượt trận đầu tiên. U23 Thái Lan lội ngược dòng ngoạn mục từ thế bị dẫn trước 0-2 để đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 3-2.

Kyrgyzstan vươn lên dẫn trước ở phút 23 khi Kuduret Iskandarbekov khai thác pha phá bóng lỗi của hậu vệ Chanon Thamma. Họ nhân đôi cách biệt chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu nhờ công của Aitenir Balbakov. Nhưng Jehanafi Mama ghi một bàn rút ngắn tỷ số, trước khi Pariphan Wongsa lập cú đúp chỉ trong vòng 4 phút để hoàn tất màn lội ngược dòng cho Thái Lan.

Tuy nhiên, ngôi đầu bảng A đã thuộc về U23 Nhật Bản, dù đội chủ nhà khá nhọc nhằn vượt qua Hồng Kông 2-0, nhờ các bàn thắng của Hisatsugu Ishii (phút 39) và Shuto Nagano (89). Ở lượt trận tiếp theo, vào ngày 20-9, Thái Lan sẽ chạm trán Hồng Kông, trong khi Nhật Bản đối đầu Triều Tiên.

LINH SƠN