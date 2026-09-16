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Cựu danh thủ Samuel Eto'o đối mặt điều tra tham nhũng

SGGPO

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon (FECAFOOT) - cựu tiền đạo lừng danh Samuel Eto'o - đang đứng trước nguy cơ bị điều tra pháp lý về cáo buộc biển thủ công quỹ liên quan đến trận giao hữu với Nga.

Cựu danh thủ Samuel Eto'o đối mặt điều tra tham nhũng

Hiệp hội các CLB Bóng đá Nghiệp dư Cameroon (ACFAC) đã yêu cầu cơ quan chức năng mở cuộc điều tra đối với FECAFOOT và Samuel Eto'o sau khi xuất hiện các thông tin nghi vấn trên truyền thông.

Cụ thể, nhà vô địch Champions League, cựu chân sút của Barcelona, Inter Milan và Chelsea bị cáo buộc đã nhận một khoản thanh toán bất minh từ Liên đoàn Bóng đá Nga liên quan đến trận giao hữu giữa tuyển Cameroon và Nga vào tháng 10 - 2023.

Theo ACFAC, Liên đoàn Bóng đá Nga đã chuyển khoản tiền khoảng 567.000 euro (tương đương 655.000 USD) vào một tài khoản ngân hàng không thuộc sở hữu của FECAFOOT. Trên cơ sở đó, ACFAC tuyên bố sẽ nộp đơn kiện Eto'o ra tòa án Cameroon, đồng thời gửi đơn khiếu nại pháp lý riêng tại Nga đối với Liên đoàn Bóng đá Nga.

Vụ việc diễn ra không lâu sau khi Eto'o công khai ủng hộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trước áp lực yêu cầu từ chức.

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Từ khóa

Eto'o Champions League chung kết tham nhũng gian lận FIFA bóng đá Cameroon

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