Khai màn Champions League: Real Madrid, Man City trừng phạt đối thủ

Lượt trận mở màn UEFA Champions League vào rạng sáng 9-9 (theo giờ Việt Nam) đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với những chiến thắng thuyết phục của các "ông lớn" như Real Madrid và Manchester City, bên cạnh hàng loạt màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Real Madrid cần 23 phút để hạ Inter Milan

Trong trận cầu tâm điểm tại Santiago Bernabéu, Real Madrid đã đánh bại Inter Milan với tỷ số 2-1. Đây là trận đấu đầy cảm xúc khi HLV José Mourinho tái ngộ đội bóng cũ Inter Milan, nơi ông từng cùng họ đăng quang Champions League vào năm 2010.

Dù Inter Milan kiểm soát bóng áp đảo lên tới hơn 64% và liên tục vây hãm khung thành, sự xuất sắc của thủ môn Thibaut Courtois cùng khả năng tận dụng sai lầm đối phương đã giúp Real Madrid giành trọn 3 điểm.

Real mở tỷ số khi Kylian Mbappé gây áp lực khiến Yann Bisseck mất bóng; Brahim Díaz cướp bóng rồi kiến tạo cho tiền đạo người Pháp dứt điểm chìm qua người thủ môn. Tiếp đó, thủ môn Martínez bên phía Inter mắc sai lầm khi cố lừa bóng qua Federico Valverde ngay trong vùng cấm, tạo điều kiện cho tiền vệ người Uruguay cướp bóng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng chỉ trong vòng 23 phút đã quyết định trận đấu.

Thủ môn Courtois có hàng loạt pha cứu thua mười mươi, bao gồm cú sút phạt nguy hiểm của Hakan Calhanoglu. Dù Carlos Augusto gỡ lại một bàn cho Inter ở phút 76 từ đường tạt bóng chìm của Lautaro Martínez, Real Madrid vẫn bảo toàn chiến thắng. Sau trận đấu, Valverde thẳng thắn chia sẻ rằng Courtois mới là người xứng đáng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhờ màn trình diễn siêu việt.

Haaland lập cú đúp

Tại Bồ Đào Nha, Manchester City tiếp tục chuỗi trận thăng hoa dưới thời tân HLV Enzo Maresca bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước FC Porto. Đội khách hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với hơn 70% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 20 cú sút (10 cú sút trúng đích), trong khi Porto không có nổi một cú dứt điểm nào.

Sau hiệp một bỏ lỡ nhiều cơ hội, Erling Haaland đã bùng nổ trong hiệp hai. Phút 47, tiền đạo người Na Uy bật cao đánh đầu hiểm hóc từ đường tạt bóng của Enzo Fernández để mở tỷ số. Đến phút 90+1, Haaland hoàn tất cú đúp với cú sút chìm vào góc xa sau đường chuyền của Rayan Aït-Nouri. HLV Maresca tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò và khẳng định Man City hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng.

Rượt đuổi tỷ số nghẹt thở

Lượt trận khai màn cũng chứng kiến những cuộc lội ngược dòng và rượt đuổi tỷ số vô cùng kịch tính ở các sân cỏ khác:

Aston Villa 3-2 Club Brugge: Trên đất Bỉ, hậu vệ Pau Torres tỏa sáng với 2 đường kiến tạo cho John McGinn và Nicolas Jackson ghi bàn, cùng với pha lập công của Emiliano Buendía giúp Aston Villa dẫn trước. Brugge nỗ lực bám đuổi với các bàn gỡ của Hugo Vetlesen và quả phạt đền của Nicolò Tresoldi nhưng vẫn chịu thất bại 2-3.

Borussia Dortmund 3-2 Villarreal: Trận đấu diễn ra vô cùng hy hữu khi Dortmund vươn lên dẫn trước nhờ pha phản lưới nhà của Renato Veiga. Sau khi Villarreal gỡ hòa, Serhou Guirassy rực sáng với một cú đúp (gồm một pha dứt điểm từ đường chuyền của Fábio Silva và một quả sút phạt đền). Tuy nhiên, chính Guirassy lại vô tình phản lưới nhà ở phút bù giờ trong nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự.

Real Betis 3-2 Lille: Lille mở tỷ số sớm nhưng Marc Bartra đã xuất sắc lập cú đúp bằng hai cú đánh đầu từ các quả tạt của Fornals và quả đá phạt của Isco. Troy Parrott ghi bàn thắng quyết định hoàn tất cuộc lội ngược dòng cho Betis. Phía Lille còn chịu tổn thất khi Ethan Mbappé bị truất quyền thi đấu sau khi VAR xác định anh có hành vi thúc cùi chỏ đối phương.

HỒ VIỆT