Champions League: PSG phô diễn sức mạnh và màn ngược dòng tại Anfield

Ngày thi đấu thứ 2 của lượt trận mở màn vòng bảng Champions League mang đến cho người hâm mộ những bữa tiệc bóng đá mãn nhãn.

Nhà đương kim vô địch Champions League PSG đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngai vàng bằng một chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Slovan Bratislava trên sân nhà Parc des Princes. Dù đối thủ Slovakia được dẫn dắt bởi cựu danh thủ Yaya Touré, PSG vẫn hoàn toàn áp đảo trận đấu.

Ousmane Dembélé mở màn bữa tiệc bàn thắng bằng một cú đúp, trước khi tân binh Ferran Torres thi đấu bùng nổ với cú hat-trick liên tiếp. PSG vươn lên dẫn trước tới 5-0 chỉ sau 57 phút thi đấu. Cho dù Suleiman Camara gỡ lại một bàn cho Slovan Bratislava, Fabián Ruiz đã ấn định thắng lợi 6-1 ở phút 88.

Trận thắng giòn giã này ngay lập tức xóa tan những hoài nghi sau khởi đầu chật vật của đội bóng hoàng gia Pháp ở giải quốc nội.

Trong khi đó, là đội bóng duy nhất toàn thắng cả 8 trận vòng bảng mùa trước, á quân Arsenal bước vào chuyến làm khách tại Naples với áp lực không nhỏ. Trận đấu diễn ra vô cùng giằng co khi Napoli phòng ngự kiên cường.

Thế bế tắc chỉ được khai thông ở phút 75 sau một chuỗi phối hợp bật nhả thông minh, tạo điều kiện cho thủ quân Martin Odegaard tung cú sút sấm sét đánh bại thủ môn đối phương, mang về chiến thắng 1-0 cho "Pháo thủ".

Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta chia sẻ rằng tỷ số chưa phản ánh hết sự áp đảo của Arsenal khi họ tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn và thi đấu vô cùng dũng cảm trên sân khách.

Đại gia khác của Ngoại hạng Anh là Liverpool cũng đã không bỏ lỡ buổi tiệc. Tại thánh địa Anfield, Liverpool và A. Madrid đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số đầy cảm xúc. Đại diện Tây Ban Nha bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 17 sau pha phản công chớp nhoáng giúp Marcos Llorente dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

Tuy nhiên, Liverpool đã nhanh chóng xốc lại đội hình và tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 40 nhờ cú sút của Dominik Szoboszlai.

Sang hiệp hai, tiền vệ Alexis Mac Allister hoàn tất cuộc lội ngược dòng ở phút 50 bằng cú nã đại bác bằng chân trái uy lực từ ngoài vùng cấm. Tiền vệ Szoboszlai thừa nhận đây là trận đấu nhiều biến động nhưng tinh thần cống hiến hết mình đã giúp Liverpool giữ lại 3 điểm.

Các trận đấu còn lại

Barcelona – Feyenoord 5–1: Barcelona có chiến thắng tưng bừng trên sân Camp Nou nhờ cú đúp của thủ quân Raphinha cùng các bàn thắng của Karim Adeyemi, Lamine Yamal và Gabriel Jesus. HLV Hansi Flick khen ngợi sự khát khao của các học trò, trong khi Feyenoord chỉ có bàn gỡ danh dự nhờ Sem Steijn.

VfB Stuttgart - Viking Stavanger 3–1: Tiền đạo Ermedin Demirović rực sáng với cú hat-trick siêu tốc chỉ trong vòng 12 phút ở hiệp một (phút 20, 26 và 32). Zlatko Tripic ghi bàn gỡ hòa tạm thời cho Viking ở phút 22.

Sporting CP – Galatasaray 3–1: Bị dẫn trước từ phút thứ 5 do pha phản lưới nhà của Goncalo Inacio, Sporting đã lội ngược dòng thành công nhờ bàn gỡ của Geny Catamo (phút 27), quả phạt đền của Luis Suárez (phút 57) và cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt của Rodrigo Zalazar (phút 63).

LONG KHANG