Mainoo tiếp bước Carrick, Manchester United tìm lại nhịp điệu chiến thắng

Manchester United trở lại Champions League với chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Sabah ở ngay Old Trafford. Màn trình diễn ấn tượng này có cả sự đóng góp của ngôi sao trẻ Kobbie Mainoo ở tuyến giữa, giúp anh nhận được lời khen ngợi hết lời từ HLV Michael Carrick.

Mainoo - ngoài cùng bên phải hàng trên (Ảnh: THX)

Các bàn thắng của Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko và Lisandro Martinez đã giúp cho Manchester United giành trọn 3 điểm ngay ở Old Trafford. Đáng chú ý, năng lực chơi bóng của Mainoo khu giữa sân mới khiến HLV Michael Carrick tán dương.

Phát biểu với TNT Sports sau tiếng còi mãn trận, Michael Carrick nhận xét về màn trình diễn tổng thể của đội: “Thật tuyệt khi giữ sạch lưới. Chúng tôi gây ra nguy hiểm trong những pha phản công, phòng ngự tốt trong phần lớn thời gian. Kết quả có vẻ thoải mái nhưng thực tế không dễ dàng như vậy”.

Điểm nổi bật nhất của trận đấu là màn trình diễn đầy tự tin của Mainoo, người dễ dàng điều tiết nhịp độ trận đấu. Michael Carrick dành lời khen ngợi cho tiền vệ tài năng trẻ này vì những đóng góp xuất sắc của anh cho đội bóng. Ông giải thích: “Mainoo là cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy có ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của chúng tôi và có thể còn tốt hơn nữa”.

Mainoo đã thực hiện tới 81 đường chuyền trong trận đấu. Theo OptaJoe, đây là số đường chuyền nhiều nhất của một cầu thủ người Anh cho CLB Manchester United trong một trận đấu ở UEFA Champions League kể từ khi chính Michael Carrick tạo 89 đường chuyền trước Olympiakos vào tháng 2-2014.

Sự tỏa sáng cá nhân này đã giúp khôi phục niềm tin tập thể Manchester United sau trận hòa thất vọng trước Everton vào Chủ nhật tuần trước.

Đ.Hg.